Lo que se viene para Bogotá en el nuevo año: conozca las proyecciones de 2024

Después de un año de confrontaciones, sinsabores, alegrías y también de decisiones claves, el 2024 se proyecta como un periodo lleno de expectativa y, por qué no, de esperanza para Bogotá y las cerca de 8 millones de personas que la habitan.



(También puede leer: Carlos Fernando Galán anuncia apretón en presupuesto y pide tiempo y paciencia)

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá en el foro de la CCI. Foto: Prensa alcalde electo Carlos Fernando Galán

Eso es lo que representó la elección de Carlos Fernando Galán como alcalde de la ciudad, cargo en el que se estrenará a partir de mañana. Ganó con la votación más alta que haya obtenido alcalde mayor alguno, con el 49 por ciento de los votos y una ventaja de 19 puntos porcentuales frente al segundo, con lo que no hubo necesidad de ir, por primera vez, a una segunda vuelta. Para ser alcalde en primera vuelta, el exconcejal y exsenador necesitaba el 40 % de los votos y conseguir una ventaja del 10 % respecto al segundo, y el 29 de octubre superó esas cifras.



Sin duda es un respaldo que le da toda la legitimidad y la autoridad a Galán, quien basó su campaña en un mensaje de “construir sobre lo construido” por quienes lo antecedieron en la Alcaldía y no en borrar lo que ya se ha hecho.



Y si bien Bogotá cuenta con un tejido empresarial representativo y fuerte, en buena medida lo que haga el nuevo alcalde será fundamental para que la capital continúe avanzando en el propósito de seguirse consolidando como la ciudad colombiana de mayor crecimiento económico, que ofrece oportunidades para todos los que la habitan y donde, gracias a las millonarias inversiones en megacolegios, manzanas del cuidado, hospitales, comedores y jardines infantiles, los más pobres tienen mejores condiciones que en cualquier otra ciudad del país.



Sin embargo, tendrá el reto de mantener y mejorar lo que ya existe y funciona, y, como fue parte de su discurso en campaña, mejorar lo que no. Pero ante todo deberá sortear en su primer año los desafíos que le plantean la actual coyuntura política y económica del país y de la cual la ciudad no es ajena.

Facebook Twitter Linkedin

Autorizan un nuevo cierre en la avenida Primero de Mayo con carrera 68 por obras relativas a la cosntrucción de la Primera Línea del Metro de Bogotá Foto: Metro de Bogotá

Relación con el Presidente



Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro y el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Prensa Carlos Fernando Galán

Uno de esos desafíos sin lugar a dudas es lograr establecer desde muy temprano de su administración, y en medio de las diferencias, una relación de diálogo y entendimiento entre el Distrito y el Gobierno Nacional, en especial con el presidente Gustavo Petro, quien fue alcalde de la ciudad y ahora, como jefe de Estado, ha mostrado un interés particular por Bogotá y por intervenir en las decisiones que se toman en la capital y en la región.



Este, de hecho, fue el origen de los frecuentes desencuentros y tensiones en este 2023 entre la alcaldesa Claudia López y el jefe de Estado, a tal punto que la mandataria distrital lo señaló de querer “parar a Bogotá y sabotearla”.



Y aunque algunos analistas consultados por este diario no visualizan un cambio en el Presidente –quien ya le envió un agudo mensaje en su cuenta de X al nuevo alcalde con motivo de la Ciudadela Educativa y del cuidado en predios de la ALO Norte que Galán quiere en otro lado–, también hay quienes abogan para que las maltrechas relaciones se puedan restaurar.

Pero eso dependerá de la voluntad de ambos líderes y, sobre todo, de la habilidad que tenga el alcalde en el manejo de las relaciones con el presidente Petro y su gobierno.



Y es que la Nación y el Distrito son como un matrimonio en el que, si bien pueden presentarse diferencias y hasta rifirrafes públicos, uno depende del otro. La Administración Distrital sin el apoyo del Gobierno Nacional no podría emprender grandes proyectos de infraestructura vial y dotacional y programas sociales que redunden en beneficios para todos los bogotanos.



El Gobierno central tiene en la capital no solo su sede, sino además a la ciudad que más le aporta en impuestos nacionales (aproximadamente el 30 % del recaudo) y que jalona el crecimiento económico del país, con un 26 % del producto interno bruto (PIB). Con la región, la participación puede ser de un tercio.



Esto se refleja en inversión privada, mayor crecimiento económico, más empleo, menos pobreza y más seguridad, temas en los que la capital incide en las estadísticas de la Nación. Es ahí donde claramente uno necesita del otro, donde el Distrito depende de la Nación y esta de su capital.

Facebook Twitter Linkedin

Corredor Verde en el Centro Internacional. Foto: IDU

Lo que no espera



La Nación y el Distrito son como un matrimonio en

el que, si bien puede haber diferencias y rifirrafes, uno depende del otro. FACEBOOK

TWITTER

Para comenzar, Bogotá debe resolver temas que no dan espera como la seguridad y la movilidad, que afectan el día a día de los ciudadanos. Y ahí necesitará, sin duda, a la Nación.



En el primero, bien es sabido que la capital viene realizando cuantiosas inversiones en equipos y tecnología y, sobre todo, en apoyar la formación de nuevos policías, factores claves en el propósito de atacar los fenómenos delincuenciales como el homicidio, la extorsión y el hurto a personas. Estos delitos se han vuelto un tema prioritario para los ciudadanos (ver nota anexa).



Pero a pesar de los esfuerzos en aumentar los policías, la ciudad tiene mucho menos de los que necesita. Así mismo, en el último año le quitaron 1.500, y los que le devolvieron en diciembre no son ni la tercera parte de los que se le llevaron.



Esto se suma al reclamo desde el Distrito de la necesidad de una justicia más eficaz, porque el 80 por ciento de los capturados en flagrancia son dejados rápidamente en libertad, como ocurrió en octubre pasado, cuando un juez liberó a 23 peligrosos delincuentes que habían sido capturados en flagrancia. En ambos casos, más policías y una justicia más efectiva, la ciudad depende de decisiones del orden nacional.

La movilidad

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá Inauguración del puente vehicular de la avenida 68 con calle 100, que prestará servicio a Transmilenio, pero en un comienzo a carros particulares. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

En el sector de movilidad, al nuevo alcalde no es que le quede mucha maniobrabilidad financiera para pensar en más y grandes proyectos de infraestructura, porque la administración saliente usó buena parte de la capacidad de endeudamiento, unos 16 billones de pesos de cupo, los cuales los deja o invertidos o comprometidos.



Por eso, los expertos en ese campo consideran que tendrá que continuar y, además, vigilar que todos los proyectos que están en ejecución, como la primera línea del metro, las avenidas 68 y Cali y la calle 13 sigan avanzando de acuerdo con el cronograma.



Esta es una tarea que no será fácil y más cuando ya algunos contratistas, como en el caso de la 68, vienen pidiendo plazos adicionales, lo que podría alargar las dificultades en el tránsito.



Mientras se terminan las obras en dos o tres años y se adelantan al mismo tiempo las de la primera línea, la troncal de TransMilenio por la Caracas y el Corredor Verde, Galán debe hacer mucha gestión en vía para aliviar las problemáticas que les duelen a los ciudadanos, como las congestiones, los accidentes y que las colisiones de latas se resuelvan rápido, para minimizar el impacto.



Y qué decir de las licitaciones que quedan abiertas o en proceso. Lo que se plantea es que el alcalde deberá continuar esos trámites. Tal es el caso de la segunda línea del metro, el cable aéreo de Potosí, los dos tramos faltantes de la calle 13 y decidir sobre la licitación abierta del polémico tramo sur del Corredor Verde.



Entonces, ¿qué hacer con el proyecto de la tercera línea del metro o, incluso, con el Regiotram del Norte, que ha estado en el limbo por decisión del Gobierno Nacional, o los cables que están proyectados, entre otros?

Facebook Twitter Linkedin

Pilas a las restricciones. Foto: X: @SectorMovilidad

La Administración Distrital sin el

apoyo del Gobierno Nacional no podría emprender grandes proyectos y programas. FACEBOOK

TWITTER

Las opciones que se están planteando y que visualizan los expertos es que la nueva administración acuda en el primer trimestre del 2024 a un cupo de endeudamiento, que sería de cerca de 6 billones de pesos, según estimó la administración saliente.



Y aunque esa posibilidad existe, es el Concejo el que tiene la última palabra, un hecho que no parece difícil si se tiene en cuenta que el mandatario arranca con una corporación que, en teoría, está más a su favor. Entonces, lo que haga dependerá de la deuda que pueda contraer, principalmente, y otras fuentes como recortes en sectores y reducir gastos.



En el aspecto de movilidad tampoco es un secreto que, si bien se están construyendo vías y renovando la flota de buses de transporte público con automotores de cero emisiones, hay un creciente déficit en la operación, que para este 2023 se estimó en 3 billones de pesos y para 2024 sumaría un billón más, pues el valor que pagan los usuarios vía tarifa no alcanza para cubrir el costo de prestar el servicio a 2,5 millones de personas que usan el medio diariamente. Se necesitaría que el pasaje cueste cerca del doble del valor en el que se encuentra y esto es impensable.

Facebook Twitter Linkedin

Así se verá una de las estaciones del cable de Potosí. Foto: IDU



Ante esa situación, en el cabildo distrital cada vez son más las voces que advierten de la necesidad de subir la tarifa de 2.950 a 3.100 pesos para el componentes tanto troncal como zonal.



Pero faltando un solo día para terminar el año no parece que la administración saliente vaya a autorizar ese incremento, con lo cual será al nuevo alcalde a quien le tocará entrar no solo a mirar las tarifas del transporte público, sino también las alternativas para resolver el creciente déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria.



Salir de esta encrucijada de nuevo pasa por el Gobierno Nacional. La solución que se está revisando es el apoyo en el reemplazo de la flota, que representa la mitad de los costos de operación, como quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, esta es una ayuda que todavía es incierta y sobre la cual no ha habido pronunciamiento.



En fin, son muchas las cosas que unen a Bogotá con la Nación y muchos los temas en los que uno depende del otro, y este nuevo año será clave para que la ciudad y, por supuesto, el país sigan por el camino del crecimiento y desarrollo y superando las coyunturas que se puedan presentar. Es por eso que Galán dice que “las cosas no serán tan fáciles” y pide paciencia.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Galán. Foto: EL TIEMPO

Desafíos con tres delitos

En lo que atañe directamente a la ciudad en materia de seguridad, sin lugar a dudas, Galán tendrá que entrar a analizar qué hay de fondo en el aumento de homicidios, que después de una reducción histórica del 15 % en 2022, pasó a tener un incremento este año.



Pero aun así, según dijo hace unos días a este diario el saliente secretario de Seguridad, el general Óscar Gómez, ese delito sigue con la misma tasa de hace cuatro años (12 por cada 100.000 habitantes) y es al que “hay que ponerle el ojo”.



Se habla de que las causas probables, de acuerdo con analistas, son la guerra por el territorio y el microtráfico entre bandas multicrimen y empresas criminales que han hecho de los préstamos ilegales, más conocidos como ‘gota a gota’, un jugoso negocio.



Y no hay que olvidar la extorsión. Este delito, en el cual existe un alto subregistro porque no todas las víctimas denuncian, presenta un aumento preocupante en el último año y los más afectados son los tenderos, los comerciantes y los empresarios.

Facebook Twitter Linkedin

El secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, acompañó la entrega de los equipamientos Foto: Secretaría de Seguridad



En la comisión de hechos extorsivos se encuentran vinculadas organizaciones criminales dirigidas desde cárceles colombianas. Las autoridades distritales estiman que el 70 por ciento de esos reportes provienen de los reclusorios.



Pero lo que más le duele al ciudadano es el atraco, el robo a personas. Este delito es el que más dolores de cabeza les da a las autoridades porque con el auge de las redes sociales, un hecho fácilmente se vuelve viral y termina deteriorando aún más la percepción de inseguridad de los ciudadanos.



Y si bien la saliente alcaldía en las últimas semanas ha adelantado procesos para adquirir cámaras de seguridad inteligentes –que identifican placas de vehículos y personas–, será la nueva administración la que deberá garantizar el funcionamiento de esos equipos y su conexión en tiempo real con el centro C4. Esto será un importante apoyo en la lucha contra el crimen, si hay un efectivo trabajo de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR BOGOTÁ

En X: @guirei24

EL TIEMPO