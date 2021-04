2021 será el año del peatón: el dueño de la ciudad

Todos somos peatones. Desde el profe Alfredo, que en tiempos de prepandemia caminaba desde la calle 127 hasta el centro de Bogotá para ir a su trabajo, pasando por doña Fanny, que hace sus compras y sus diligencias caminando por el sur, siguiendo con Félix, que alterna sus piernas con viajes en SITP, hasta los conductores que, así sea por unos minutos, dan unos pasos entre el carro y su casa.



Incluso, si fuéramos estrictos y contáramos solo los viajes a pie de más de 15 minutos, tendríamos que en Bogotá cada día se hacen 3 millones de viajes caminando. En fin, caminar es la forma principal de movilidad en la ciudad y, además, el principio de todos los demás modos de movilidad.



Las que más caminan son las mujeres, que hacen el 61,5 por ciento del total de viajes peatonales; y esta es también la principal forma de movilidad de poblaciones como niños y adolescentes (hacen 43,15 por ciento de sus viajes así) y de los adultos mayores (hacen 30,61 por ciento de sus trayectos caminando).



Detrás de esas cifras y porcentajes hay madres, padres, hijos y abuelos que se juegan la vida en cada paso: los peatones son los actores viales más vulnerables. Por ejemplo, en 2019 hubo un peatón muerto en siniestros viales cada 37 horas y ocurrió un siniestro grave con peatones cada dos horas y dos minutos.



De otro lado, quienes tienen la fortuna de no haber sido tocados por un siniestro a veces deben caminar en una auténtica pista de obstáculos: andenes hechos con retazos de distintos materiales, formas, niveles y daños; rampas con pendientes pronunciadas (cuando las hay); carros, motos y carritos de ventas informales parqueados en andenes, y conductores y ciclistas que no les dan el paso en la vía. Todo sin contar la inseguridad, el acoso, los semáforos eternos, los puentes peatonales en mal estado, entre otros infortunios de la vida peatonal.



Pese a ser tantos los peatones, y tan frágiles, no hay una vocería consolidada que los proteja y exija sus derechos. En Bogotá hay fuertes y poderosos grupos que presionan por las condiciones de los conductores, y también existe un importante número de colectivos ciclistas, pero no hay quien vea, con la misma fuerza y presencia, por los caminantes.



Por esta y otras razones, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció que 2021 sería el año del peatón. Esto, en principio, es un acto clave de reconocimiento a ellos, pero, además, implicaría reforzar soluciones de infraestructura y diseños, seguridad vial y seguridad personal, y de control y protección de espacios, para generar condiciones dignas y de calidad para caminar en Bogotá.



En este especial, en homenaje a quienes caminan en Bogotá, EL TIEMPO consultó con el Distrito la lista de acciones pendientes, revisó documentos que hablan de los beneficios de elegir una caminata en vez de un motor y conversó con Fernando Páez, de WRI (aliado de Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety-Colombia); Martha Giraldo, de Fundapeatón, y Germán Sarmiento, activista urbano y creador del proyecto Cebras por la Vida, sobre los retos que hay.



Pero antes... hay que reconocer lo bueno



Aunque falta un largo camino por recorrer en la cualificación de viajes peatonales, Bogotá ya ha dado pasos importantes. Por un lado, Fundapeatón y Germán Sarmiento postulan la estrategia Visión Cero, adoptada desde 2016 y aún vigente, que ha sido clave para ejecutar estrategias asesoradas por Bloomberg Philanthropies para reducir la pérdida de vidas en la vía (empezando por los peatones y los ciclistas). Visión Cero, que también funciona en países como Suecia, Dinamarca, Estados Unidos y Brasil, sienta un mensaje: “ninguna muerte en el tránsito es aceptable, todas son evitables”.



Por otro lado, Fernando Páez, de WRI, reconoce que hace 20 años comenzaron unas primeras acciones por la recuperación del espacio público y un cambio urbano importante con la llegada de TransMilenio. “Es pensado como un proyecto urbano integral que empieza a pensar en ciclorrutas y comienza a incluir dentro de sus diseños el espacio público”, dice Páez, y agrega que Bogotá tiene proyectos emblemáticos de peatonalización, como el Eje Ambiental, la carrera 7.ª y la calle 10.ª (en proceso).



Finalmente, vale destacar que Bogotá ha sido reconocida a nivel internacional por sus prácticas en peatonalización. En 2018 fue sede de Walk 21, uno de los eventos más importantes del mundo alrededor de la peatonalización. Y en 2020, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) destacó a la capital del país como una ciudad caminable y líder en tres indicadores claves.



ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes