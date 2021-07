'No se tolerará el vandalismo': Claudia López sobre protestas

Más de 4.000 hombres de la policía de Bogotá y 2.700 del Ejército Nacional, además de 400 gestores de diálogo y convivencia de la Administración Distrital, estarán distribuidos de manera estratégica en diferentes puntos de la capital del país para garantizar la seguridad de quienes van a manifestarse hoy, en medio de la convocatoria del comité del paro y de diversas organizaciones sociales.



Por la instalación del Congreso de la República, el operativo tiene contemplado cierres peatonales y vehiculares en el centro de la ciudad entre las carreras 5.ª y 9.ª y entre la av. Jiménez y la calle 6.ª, desde las 5 a. m. hasta la medianoche.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, dijo que las puertas de la ciudad están abiertas para quien quiera venir a manifestarse de forma pacífica; de hecho, les dio la bienvenida a delegados del Cric y de la guardia indígena que llegaron la madrugada de ayer. No obstante, advirtió que no se tolerará ningún tipo de agresión o acto vandálico.



“La ciudadanía puede estar tranquila de que los diferentes activos estratégicos de nuestra ciudad están debidamente protegidos y garantizados. Frente a la movilización pacífica habrá acompañamiento y garantías, y frente a la violencia y el vandalismo habrá Policía y Fiscalía”, expresó la alcaldesa mayor, Claudia López.



Agregó que tienen conocimiento de 35 actividades pacíficas promovidas por organizaciones sociales, juveniles y el comité del paro. “La convocatoria no es solo de organizaciones a nivel Distrital, algunos son encuentros locales asociados a música y cultura, y los más numerosos se registrarán en el centro de la ciudad”, indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.



Durante las últimas jornadas de protesta, los actos de vandalismo han afectado el sistema de transporte público. TransMilenio calcula que los daños están sobre los 22.000 millones de pesos. Ante esto, Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, informó que miembros del Ejército estarán brindando seguridad en estaciones, portales y buses. Esta seguridad estará reforzada por empresas de vigilancia privada y hombres de la Policía.

Desde TransMilenio informaron que el componente troncal, zonal y TransMiCable prestarán servicios en horarios habituales de día festivo. “El sistema operará en la medida en que las condiciones de seguridad y movilidad, para usuarios y colaboradores, lo permitan”, indicó la empresa de transporte público, y reiteró su llamado para no atentar contra la seguridad y movilidad de los usuarios del sistema.



Luego del puesto de mando unificado (PMU) realizado ayer, el Instituto de Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que la ciclovía tendrá suspendidos los tramos de la av. Boyacá desde el parque El Tunal hasta La Aurora. Además, no funcionará el tramo de las carreras 7.ª y 5.ª entre calles 26 y calle 17 sur.

Operativos

Desde la semana pasada se han venido impulsando acciones coordinadas entre los gobiernos nacional, departamental, distrital, la Policía, la Fiscalía y el Ejército, para impedir que esta jornada de marchas termine convertida en un escenario de violentos enfrentamientos y vandalismo. Una de las principales advertencias de las autoridades ha sido el fortalecimiento de las capacidades de investigación contra aquellos responsables de graves agresiones a miembros de la Policía o contra bienes públicos y privados.

Como parte de esto, la Policía de Bogotá y Cundinamarca presentaron ayer a 12 personas, presuntamente integrantes de las primeras líneas, que fueron capturadas en medio de esta avanzada contra los promotores del caos y la destrucción que terminan por deslegitimar la movilización social pacífica.



En Cundinamarca, los seis capturados son acusados de incendiar un peaje y de secuestrar a un uniformado en el municipio de Soacha. Para el caso de Bogotá, se trata de tres hombres que atacaron a dos policías que se movilizaban en una camioneta, cerca del Portal Américas, en la zona de Chicalá, entre las localidades de Bosa y Kennedy, el pasado 30 de mayo. Las víctimas fueron un subcomisario y un patrullero de la Policía Metropolitana quienes estuvieron hospitalizados más de ocho días.



A los otros tres capturados se los señala de, al parecer, adoctrinar a jóvenes e instruirlos en el manejo de elementos incendiarios, además de torturar a un ciudadano al que confundieron con integrante de la Fuerza Pública.

“A estos operativos desarrollados en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal, Suba y Usme, se suman los desarrollados en el departamento de Cundinamarca, en los que se capturan seis personas, señaladas de pertenecer a la autodenominada primera línea y que en municipios como Soacha y Gachancipá habrían participado en circunstancias como terrorismo, secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado, tortura agravada, daño en bien ajeno agravado y obstrucción en vía pública”, informaron las autoridades. Por otra parte, en desarrollo de estas operaciones, se realizaron 35 allanamientos y se identificaron algunas personas que promueven la violencia y el vandalismo; se incautaron cinco armas de fuego, armas blancas, marihuana y prendas de uso privativo de las FF. MM. y se capturó a una persona en las localidades de San Cristóbal, Puente Aranda, Usme y Bosa.



La Policía Metropolitana informó que fueron desmanteladas dos bandas dedicadas al microtráfico en inmediaciones del Portal Américas y se espera que sus integrantes entreguen más información sobre quiénes los financian y promueven. Las autoridades, mediante videos, han evidenciado cómo en este lugar no solo se estaban consumiendo sustancias alucinógenas, sino también entrenando con machetes, escudos y diversos elementos para enfrentarse con la Fuerza Pública.

“La Policía Metropolitana y la Alcaldía Mayor agradecen a la ciudadanía por la información que nos ha permitido llegar a estas capturas y a esta judicialización efectiva, por eso se mantiene la oferta de hasta 70 millones de pesos para las personas que nos sigan brindando información para dar con la captura y judicializar a quienes han atentado contra nuestro sistema de transporte público, así como los bienes públicos y privados de nuestra ciudad”, explicó la alcaldesa.

Puntos de concentración para las marchas

En los últimos dos meses de movilizaciones y protestas, la capital del país ha visto cómo se llevan a cabo enfrentamientos, bloqueos y desmanes en diferentes localidades. Sin embargo, ha habido al menos cuatro lugares que se han vuelto un símbolo de resistencia, para unos, y de desorden y caos, para otros, y en los que las autoridades van a centrar su atención durante las manifestaciones de hoy.



Uno de estos lugares es el portal de las Américas, en la localidad de Kennedy, y sus inmediaciones, a donde llegaron integrantes de las autodenominadas primeras líneas de otras ciudades del país para acampar. De hecho, las capturas que se realizaron ayer fueron por hechos ocurridos en esta zona del suroccidente de la ciudad, que colinda con Bosa.

Las autoridades también estarán vigilantes de lo que ocurra en el puente de La Dignidad, en el sector de Yomasa, en la localidad de Usme, donde se han reportado violentos choques entre autoridades y manifestantes. Allí se espera que se congreguen procesos sociales del sur de la ciudad.



Adicionalmente, está el portal de Suba, que ha sido protagonista por ataques a las instalaciones de TransMilenio y del Supercade que está ubicado allí. Por último, inquieta lo que pueda ocurrir en el sector de Los Héroes, en la calle 80 con autopista Norte.



El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, explicó que en todos estos lugares hay un acompañamiento interinstitucional, integrado por Policía Nacional, Ejército y gestores de convivencia.

Por último, los organizadores de las marchas informaron sobre cuáles son los lugares de congregación que fueron elegidos para este 20 de julio. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, son los siguientes 23 puntos:



Terminal del Sur, av. Cali con Suba, monumento de los Héroes, parque Nacional, Banderas, glorieta El Tintal, estación de la Libertad Molinos, portal de las Américas, Supercade cra. 30 con 26, parque de Los Hippies, Universidad Pedagógica Nacional, plaza de Bolívar, Planetario Distrital, parque Fundacional de Engativá, parque Fundacional de Suba, autopista Sur con av. Villavicencio, portal Norte, plaza de la Hoja, portal de Suba, parque El Virrey, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, portal Usme, estación de Transmilenio Transversal 91.