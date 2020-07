El 20 de julio contado desde divertidas Instagram 'stories' 

Todos los martes, los seguidores de la cuenta de Instagram Banrepcultural (de la Red Cultural del Banco de la República) saben que tienen una cita con Simón Bolívar, Manuela Sáenz, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño, Policarpa Salavarrieta y con todos los próceres y ciudadanos del siglo XIX que fueron parte del proceso de independencia.

(Le puede interesar: Manuel H., el fotógrafo de Bogotá, cumple 100 años y se estrena en Instagram)

Una vez por semana, los recordados personajes de la historia colombiana reviven en forma de Instagram stories y recrean, con divertidos diálogos, memes y referencias culturales, los momentos claves de la independencia de Colombia. Desde el inicio de la estrategia, ya suman una buena colección de stories en la barra de ‘Historias destacadas’ y han conseguido miles de seguidores con esta nueva estrategia que ya es comentada en redes sociales y en círculos de amigos.



Este lunes festivo, 20 de julio, por ejemplo, ya está al aire en Instagram Stories en relato de lo que ocurrió ese día de 1810. El hilo de stories comienza en la cuenta Banrepcultural y continúa por otras cuentas de instituciones vinculadas al Banco de la República.

Instagram Stories en el 20 de julio Foto: Banrepcultural

“Porque si un venezolano logró reconciliar a Betty a Don Armando, no se imaginan lo que podrían hacer Bolívar y su gente”, dice la primera story de la octava historia destacada con la imagen de uno de los últimos episodios de la novela Betty, la Fea, para luego ‘ponerse serios con la historia’: “Y no era para menos, la campaña libertadores Bolívar en 1819 contuvo las fuerzas realistas. Y evitó que Fernando VII enviara una segunda expedición en 1820”, dice la segunda story, que tiene de fondo al libertador.



Esa escena permitió hablar de la campaña libertadora y del papel de Francisco de Paula Santander con el ejército libertador en los Llanos Orientales.

​

“El éxito de proyecto radica en la capacidad que han tenido los jóvenes para hacerlo llegar a la gente y poner unos hechos que de otra manera se contarían de modo solemne y académico. Esa pudo ser la manera de contar la historia hace 50 años, la tradicional, pero esta es la forma de contarla hoy, dándoles ese carácter de humanización. Es pensar que los eventos y las historia son hechos por seres humanos, que se pueden equivocar y tienen multiplicidad de facetas”, dice Efraín Sánchez, historiador y asesor de la Red de Bibliotecas.



Precisamente, entre los relatos históricos que se presentan en stories de 15 segundos dan pistas de un Bolívar coqueto, una Manuelita que se resiste a sus encantos y de otra cantidad de sentimientos que invaden a los personajes. “El objetivo es quitar un poco esa solemnidad que nos han vendido a través de los años para que también la gente se sienta identificada con ellos. Claro, sin dejar de ser rigurosos”, anota Andrés Osorio, community manager de la Red Cultural del Banco de la República, y agrega: “El objetivo es construir nuevas lecturas y narrativas con la historia de Colombia. Por ejemplo, el papel de las mujeres ha sido invisibilizado durante estos 200 años; entonces, la idea es darles el tono no de accesorio, porque ellas realmente han sido claves en estos procesos políticos y sociales”.

El objetivo es construir nuevas lecturas y narrativas con la historia de Colombia. FACEBOOK

TWITTER

Osorio recuerda que detrás de las risas, los memes y los personajes hechos humanos hay un riguroso trabajo que implica resumir parte del libro Bicentenario de la independencia de Colombia: 1810-1830 y la fundación de la República, que reúne una serie de artículos de académicos que muy juiciosamente documentaron y registraron la historia.



Para llegar a cada serie de historias, el equipo lee el artículo programado para publicarse, saca las ideas principales y empieza a montar, intercalando el relato con recursos que lo hagan más desenfadado y le den ese toque que ha encantado a las audiencias.



Y la gente ha respondido bien. Según cuentas del community manager, a principios de la cuarentena la cuenta de Instagram tenía 80.000 seguidores y al cierre de esta edición iba en 123.000. También reporta que el carrete de stories comenzaba con 5.000 espectadores y terminaba con 1.000 en su último slide. Ahora, dice, empiezan 25.000 y terminan entre 8.000 y 10.000 espectadores.



Aunque las stories comenzaron en febrero, se enmarcan dentro de la gran celebración del bicentenario que comenzó en 2010. “Se llama ‘Bicentenario de una Nación en el mundo’ y es el proyecto cultural nacional con el que el banco quiso celebrarlo”, afirma Tatiana Torres, coordinadora de estrategia digital, y recuerda que la cuenta de Instagram es apenas una de las puntas de lanza de este ejercicio de memoria con audiencias. Cuenta que la aventura de la nueva narrativa comenzó hace un año con un video en YouTube que cuenta en 5 minutos la independencia. A la fecha, es el video con más reproducciones de su canal.

“El resultado nos dio pie para contarle la historia a los niños. Entonces, sacamos el glosario de la independencia en un ejercicio con nuestras sucursales regionales y que se hizo con ‘Se lo explico con plastilina’ en videos de un minuto”, relata Torres y asegura que entre estas y más estrategias terminaron dando con las stories.



“Apuntamos a crear puentes de comunicación efectivos para que los públicos lleguen, conozcan el contenido, se apropien y ayuden a construir conocimiento y procesos culturales. Queremos que estos videos, glosarios y stories las use algún maestro en sus clases en algún lugar de Colombia, ponga a sus alumnos a seguir hilos de historias y repliquen y apropien”, dice, con anhelo, la estratega.

Queremos que estos videos, glosarios y stories las use algún maestro en sus clases en algún lugar de Colombia FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Sánchez espera que con estos relatos las luces apunten a otros personajes. “Los protagonistas del bicentenario están en todo el país, son todo el pueblo colombiano de ese entonces, con su extraordinaria diversidad de grupos étnicos y sociales participó en la gesta de la independencia. No es el esfuerzo de una alta sociedad bogotana, hay que reconocer otros procesos y batallas distribuidos por el país”, dice el historiador, y cree que para alcanzar a los herederos de los héroes de la independencia, ocultos en el anonimato y dispersos por las regiones, este mundo digital puede ser la mejor arma.

Conéctese aquí este 20 de julio con el Banco de la República en una nueva celebración de la fiesta nacional. H

Para seguir leyendo:

- La historia del 'arqueólogo de marcas' que conquista Instagram



- El fotógrafo que captura ‘letras’ en Bogotá desde las alturas

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes