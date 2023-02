Bertha Lucía Fries, la líder de las víctimas del atentado de las Farc contra el Club El Nogal, dice que después de 20 años, no han sido reparados ni se ha contado la verdad sobre el ataque terrorista ni se conocen aún todos los responsables.



"Verdad plena, completa de lo sucedido no hay, las víctimas seguimos esperando verdad plena y justicia", aseguró en conversación con EL TIEMPO. No obstante, reconoce que se tuvo una verdad "temprana", como la llama, a los 13 años del atentado, en La Habana, sede de los diálogos de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos.



El día de la explosión del carro bomba, Fríes se encontraba en el gimnasio del club. Ella sufrió graves lesiones en la columna y luego fue diagnosticada con estrés postraumático.

El 30 por ciento de la fachada del edificio de El Nogal quedó destruida. Foto: Archivo EL TIEMPO

Para esa época, el Club El Nogal era el sitio de reuniones y de encuentro de empresarios y altos funcionarios del Gobierno, y un atentado terrorista allí iba a tener la resonancia quería esa guerrilla, como en efecto la tuvo.



Esta bogotana socia del club espera que las motivaciones que tuvo la extinta guerrilla para realizar el atentado, que dejó 198 personas lesionadas y 36 fallecidas, empiecen a esclarecerse en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



En esa instancia deberán comparecer los exjefes del grupo subversivo. Este es el caso conocido como 10.

"Cuando fui a La Habana les dije (a las Farc) 'yo no voy a ser la portadora de contar lo que me han contado, ustedes son los que tienen que contar'. Y ahora la tendrán que contar en la JEP. Ya somos un macro caso", señaló Fríes, quien recuerda que fue en ese escenario cuando esa guerrilla pidieron perdón.



Y cuenta que en 2018 las Farc también dejaron una carta done cuentan más cosas. “Yo quisiera que me dijeran quién les abrió la puerta (al carrobomba)”, insiste en su narración.



Como líder de las víctimas, esta bogotana ha promovido varios encuentros entre excombatientes de las Farc y las víctimas y sus familiares. Estima que por allí han pasado cerca de 7.000 personas.

Atentado a El Nogal. El 7 de febrero de 2003, a las 7:30 p. m. Foto: Archivo

La sobreviviente señala que en la JEP también deberán asistir exmiembros de la Auc, quienes frecuentaban el club. En este caso asegura que las Auc solo han señalado que cuando sean llamados atenderán la solicitud y dirían su verdad.



En busca de su recuperación, viajó a los Estados Unidos junto con su esposo, donde estuvo varios años en tratamiento. No obstante, eso no le impidió empezar a indagar por lo sucedido, sobre todo el quién y el porqué del carro bomba, y empezar a generarse preguntas más. Eso la llevó a tener contacto con otras víctimas y a convertirse en la líder.

Dice que, por lo vivido en este caso, a las víctimas del atentado les ha sido difícil ser reconocidas y reparadas. Incluso, señala, se ha encontrado que no les permitían acceso a información y por eso cree que "hubo intereses en que no se supiera la verdad". Fríes considera que lo que se conoce hasta ahora "es una verdad chiquita" y que ya es el momento que se conozcan "más verdades".



"Eso va ayudar con los expedientes que están en la justicia ordinaria y va a destrabar mucha información y sobre las responsabilidades", además de las que tienen los integrantes del extinto grupo guerrillero que participaron en el atentado.



En su opinión, tanto el Gobierno Nacional como el club también tienen responsabilidad, debido a que no tomaron las previsiones necesarias, porque, si bien no le consta, sí ha habido comentarios respecto de que “el club había estado amenazado”.

REDACCIÓN BOBGOTÁ.