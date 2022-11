El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) habilitó 2.200 turnos, del 1 al 22 de diciembre, para esterilizaciones de manera gratuita en la Unidad de Cuidado Animal, para mascotas de bogotanos pertenecientes de los estratos 1, 2 y 3. Todas las esterilizaciones que realiza el IDPYBA son gratuitas para perros y gatos que conviven en condición de calle o de cuadra.

“Sabemos que esta es una temporada en la que todos nos esforzamos por estar en familia, cumplir diferentes tareas y responsabilidades, y no debemos olvidar la responsabilidad por el bienestar nuestros animales de compañía, teniendo en cuenta que esterilizar salva vidas”, comentó la directora del IDPYBA, Adriana Estrada.

La funcionaria recordó que estas jornadas de esterilización se realizan únicamente a perros y gatos de tres meses, y en el caso de los caninos es pertinente que el propietario o cuidador de esté presente al momento de acercarse al punto del procedimiento el carné de vacunación, con esquema el día.

Los cuidadores deben tener en cuenta que los animales deben llegar en buen estado de salud y presentarse con un recibo público perteneciente a los estratos 1, 2 y 3 no mayor a tres meses. La o el cuidador responsable de la mascota debe ser mayor de edad.



En el caso de tener una hembra, esta no puede presentar síntomas de periodo de celo o gestación. Todos los caninos y felinos que ingresen a la Unidad de Cuidado Animal y presenten alguna una condición clínica particular es necesario indicarlos en el campo de observaciones.

El día de la jornada el o la responsable deberán llevar a los caninos con correa y traílla (bozal para animales nerviosos y de raza de manejo especial) y para los gatos el guacal, protegidos. Adicionalmente, llevar collar isabelino para evitar que el animal se lama la herida postquirúrgica y cobija.

Al finalizar el procedimiento, el cuidador debe tomar atenta nota de las recomendaciones por parte del equipo médico y llevarse el número de atención de urgencias por el sí el animal llega a presentar síntomas posteriormente

Para acceder al servicio se puede ingresar a través de alguno de los CADE y Super CADE: Américas, Manitas, Bosa y Suba o CADES La Victoria, Santa Helena y Fontibón, además de llamar al teléfono de atención al usuario del IDPYBA (6477117).

El instituto hizo un llamado a todos los cuidadores para que estén alertas al Distemper canino o moquillo, ya que es una enfermedad viral que siempre está presente y que por su naturaleza presenta picos eventuales o fuera de lo común durante el año.

“Por tanto, es vital que la ciudadanía mantenga las medidas preventivas de vacunación que son la única herramienta útil contra esta enfermedad”, concluyó el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

REDACCION BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com