Bogotá: 2.200 policías y personal del Distrito garantizarán la seguridad en Halloween

1.700 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y 500 colaboradores del Distrito, entre Gestores de Convivencia y Diálogo Social y del Escuadrón Anti-Riñas, harán parte del dispositivo de seguridad y de salud para esta jornada de Halloween que va hasta el próximo lunes 6 de noviembre.

El despliegue de este plan será en toda la ciudad, pero se priorizarán las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Suba, Rafael Uribe Uribe, Engativá y San Cristóbal, donde se busca contener los delitos de alto impacto como homicidios, hurto a personas, lesiones personales y violencias basadas en género especialmente en colegios, parques, centros comerciales, transporte público y puntos de rumba de alta afluencia.



Serán cerca de 60 intervenciones, que incluyen controles a establecimientos, planes despertar para evacuar a las personas que salen de las zonas de rumba y puedan dirigirse seguros a sus casas, desactivaciones de riñas que se generan por el exceso del consumo de alcohol, tomas en entornos escolares para prevenir violencia sexual, tomas integrales en el sistema de transporte público y mega tomas con Policía, Ejército y todas las entidades distritales, entre otras.

En este plan también participarán las 817 Redes Ciudadanas que hay en Bogotá y que son lideradas por la Secretaría de Seguridad, así como los gremios de Asobares, Fenalco y AsoZonaRosa, quienes estarán en contacto con las autoridades para informar cualquier situación que se pueda presentar en el marco de esta celebración.



“Esta es una fecha especial para nuestros niños y niñas, por eso autoridades y ciudadanía debemos protegerlos. El llamado es a evitar el consumo desmedido de alcohol o los hechos de intolerancia que terminan afectando a los menores. Con todo este equipo estaremos fortaleceremos la seguridad en la ciudad para garantizar una jornada de Halloween tranquila y segura", indicó el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia.



Desde la Secretaría de Salud este mes se han venido reforzando las acciones de vigilancia sanitaria a establecimientos de venta de productos como alimentos, licores, disfraces o lentes de contacto para cuidar la vida de los ciudadanos y, especialmente, de los niños y las niñas. A la fecha se han intervenido más de 1.075 comercios en 133 operativos y se han destruido más de 152 kg de dulces, galletas, turrones, caramelos, chocolates, entre otros, que tenían alguna alteración e inconsistencia en el rotulado.

Facebook Twitter Linkedin

Controles en las vías. Foto: Archivo EL TIEMPO

También se han realizado 261 visitas a establecimientos que venden insumos médicos de salud visual y ocular, decomisando 127 lentes oculares temáticos debido a que presentaban dificultades con su documento sanitario de comercialización. De igual forma, se decomisó maquillaje alusivo a la temporada (18 frascos de maquillaje tipo látex y 13 kits de maquillaje tipo sangre), por carecer de etiquetado o no contar con documento sanitario vigente para su comercialización.



“Invitamos a toda la ciudadanía para que adquiera los dulces, alimentos e ingredientes para las celebraciones de Halloween en establecimientos reconocidos y confiables. Además, que siempre se verifique las condiciones de los empaques y fechas de vencimiento antes de comprar y consumir estos elementos. En caso de que los productos estén decolorados, derretidos, desmoronados o húmedos, o con el rótulo y empaques desechos o alterados, debe desecharlos de inmediato y abstenerse de consumirlos”, indicó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Recomendaciones sobre disfraces, maquillaje y lentes de contacto:

• Para los disfraces, maquillaje y productos cosméticos se recomienda adquirirlos en establecimientos de confianza.



• Verificar que los accesorios y/o partes del disfraz no se desprendan o faciliten el estrangulamiento o ahogamiento, que tengan etiqueta de información de uso, no contengan materiales tóxicos o materiales que puedan hacer combustión.



• Evitar el uso de máscaras que cubran todo el rostro, teniendo en cuenta que pueden obstruir la visión y respiración de los niños.



• Elementos como espadas, varitas, cuchillos y bastones deben ser flexibles y sin bordes o puntas afiladas para evitar accidentes.



• El maquillaje no puede estar vencido o derretido, debe indicar que es para uso en la piel o cara, además debe ser lavable con agua; antes de aplicarlo en el rostro se debe realizar una prueba en el antebrazo para verificar que no genere alergia.



• Adquiera los lentes de contacto en lugares autorizados como las ópticas con consultorio. Recuerde que son de uso personal, por lo que no se deben prestar, intercambiar, alquilar y nunca se debe dormir con ellos puestos.

¿Dónde consultar o recibir orientación?

Durante esta jornada la ciudadanía podrá llamar a la Línea 123 para reportar cualquier situación de emergencia, la Línea Calma 01 8000 423 614 para hombres que quieran ser escuchados y recibir orientación profesional, la Línea Púrpura 01 8000 112 137 para mujeres que puedan ser víctimas de algún tipo de violencia; y la Línea 106 de la Secretaría de Salud (y a través del chat 300 754 8933), en donde podrán encontrar un espacio de escucha, orientación e intervención psicosocial para personas de cualquier edad.

REDACCIÓN BOGOTÁ