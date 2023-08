Según la Secretaría de seguridad, 14.000 mujeres víctimas de violencias en Bogotá, han denunciado a sus agresores y recibido la orientación y el apoyo psicológico, social y jurídico que han requerido, a través de la Ruta Integral de Atención para Mujeres Víctimas de Violencias que funciona en las Casas de Justicia y que fue diseñada y creada en el 2021 por la alcaldesa Claudia López.

La entidad asegura que antes, las mujeres tenían que recorrer toda la ciudad buscando a cada entidad para que las pudieran escuchar y atender. Tenían que repetir su historia en todos los lugares a los que llegaban. Con esta ruta, dicen, ese “pimponeo” se acabó.

Ahora, en las Casas de Justicia, encuentran sin ningún costo toda la atención de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, la Secretaría de la Mujer, las Comisarías de Familia y Bienestar Familiar para acompañar a las víctimas durante todo el proceso, desde la denuncia hasta medidas de protección en caso de ser necesario.

“En Bogotá las mujeres no están solas, en nuestras Casas de Justicia cuentan con un equipo de profesionales para acompañarlas en todo el proceso. Este no es un tema que se deba manejar de puertas para adentro, hay que denunciar. Hacemos un llamado a todas mujeres a no normalizar ningún tipo de violencia en su contra. Los gritos, insultos, descalificaciones, control del dinero o del celular y manifestaciones de celos permanentes son señales de alerta que se deben identificar para reaccionar y denunciar a tiempo”, indicó Óscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad de Bogotá.

Casos:



Violencia intrafamiliar: 28 %.



Violencia económica: 35 %.



Violencia física: 23 %.



Violencia psicológica: 11 %.



Violencia sexual: 3 %.

Tal como lo prometió la alcaldesa Claudia López, esta ruta se puso en marcha especialmente en siete Casas de Justicia, donde miles de ellas, quienes se han atrevido a denunciar, han recibido atención integral por parte de un equipo de abogadas, psicólogas, entre otros especialistas.

Natalia, víctima de violencia psicológica

Uno de los casos que ha llegado a la Ruta de Atención Integral, es el de Natalia, una mujer que estaba normalizando algunas prácticas violentas por parte de su expareja sentimental y que confió en el apoyo que le ofrecieron desde el Distrito. Así pudo romper el ciclo de agresión.



“Yo estaba sometida a violencia verbal y psicológica por parte de mi expareja, y la normalicé por amor, por la familia, por los hijos y por el qué dirán. Cuando fui a la Casa de Justicia me encontré con este servicio y lo aproveché. Me acompañó una abogada que fue como un ángel para mí. Me dieron una medida protección y esta violencia se acabó. Hoy sigo con todo el acompañamiento necesario. Invito a todas las mujeres a que no permitan ningún tipo de maltrato y denuncien. Aprovechemos que tenemos todas las garantías para poder hacerlo”, contó Natalia.



Esta administración distrital ha triplicado la inversión en el cuidado, prevención y protección de las mujeres, creando todo un sistema del que hacen parte las Manzanas del Cuidado, donde las mujeres que dedican gran parte de su tiempo a las labores del cuidado en sus hogares, tienen oportunidades de acceso a educación flexible, bienestar, empleo, empoderamiento y una vida libre de violencias.



Adicionalmente, se han fortalecido los canales y estrategias para que las mujeres puedan recibir orientación y ayuda inmediata sin ningún costo. Cualquier mujer que sienta que están atentando contra su integridad, o es víctima de violencias, puede denunciar en una Casa de Justicia o recibir orientación y/o apoyo de inmediato en la Línea Púrpura 018000112137, en la Línea de Emergencia 123.

Casas de justicia

Estas son las Casas de Justicia que cuentan con Ruta de Atención: Ciudad Bolívar (diagonal 62 sur # 20F – 20), Barrios Unidos (calle 68 # 53 – 34), Bosa Campo Verde (calle 85 sur # 94 – 35), Kennedy (Av. Boyacá # 36 - 57 sur), Suba - Ciudad Jardín (carrera 59 # 131A – 15), San Cristóbal (diagonal 31 c sur # 3 -67 este) y, la más reciente, Fontibón (Calle 17 # 98 – 71).

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD