El secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, anunció el traslado de 110 personas que hacen parte de las comunidades indígenas asentadas en el parque Nacional desde hace 218 días.



Los integrantes de la comunidad estarán ubicados desde ahora en la Unidad de Protección Integral La Florida, en la localidad de Engativá.

“Desde hace 10 días hemos logrado el traslado de 110 personas entre mujeres, niños y hombres que residían en este espacio. Los hemos convencido para que se ubiquen en el alojamiento temporal que tenemos cerca al parque La Florida, en donde tendrán servicios sociales para todos los niños y servicios de inclusión financiera y económica para todos”, señaló el funcionario.



Con respecto a las personas que no aceptaron el traslado, señaló que no descansará “hasta que todas las personas acepten el alojamiento temporal”.



Recordemos que el pasado 25 de marzo, funcionarios del Mininterior, la Unidad para las Víctimas, el Distrito y la Personería recorrieron una a una las carpas para realizar el censo. Durante la jornada de caracterización se identificaron 536 núcleos familiares y 1.585 personas, de las cuales, 747 corresponden a la comunidad emberá Katío y Chamí y 838, a otros pueblos indígenas.



No obstante, el funcionario del Distrito señaló que en este espacio aún hay más de 1.800 personas. “Más de 900 personas que están allí no pertenecen a las comunidades indígenas. Además, hemos identificado que solo 400 duermen ahí y los otros pasan la noche en otros sitios”, denunció Jiménez.



Asimismo, la entidad reveló que en la UPI La Florida, que tiene capacidad para 100 personas, hay 320.



“Seguiremos insistiendo con ellos para que entiendan que el parque Nacional no es apto para mujeres embarazadas y niños y que Bogotá tiene refugios temporales dignos”, dijo Jimenez.



La Secretaría de Gobierno también dio a conocer que un juez de segunda instancia declaró nulo el proceso que se viene llevando a cabo con los indígenas emberá luego de una acción de tutela interpuesta por la Personería de Bogotá, “Actualmente no hay ningún fallo que obligue al Distrito acatar algún tipo de decisión”, dijo.

REDACCIÓN BOGOTÁ

