En medio del plan de intervención y seguridad adelantado por la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá, en el portal Américas, se realizó una jornada de concertación y diálogo con los vecinos del sector en donde además se instaló un CAI móvil, en inmediaciones del parque El Mundo, con un escuadrón adicional de diez uniformados que estarán de forma permanente en este punto de la ciudad.



(Le puede interesar: Molinos, ¿un nuevo frente de acción de la primera línea?)

De acuerdo con el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, “no queremos que se sigan presentando hechos vandálicos que afecten la convivencia, la seguridad y la movilidad; por eso vamos a dejar un escuadrón fijo (...) si observamos que los grupos delictivos están iniciando reuniones para realizar actividades vandálicas vamos a hacerlos retirar del sitio de forma inmediata”.



Pese a que durante la semana pasada se levantó una controversia frente a la participación de efectivos del Ejército Nacional en las labores de seguridad del portal Américas, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, mencionó que “no habrá una militarización porque no es lo que está diseñado en el plan de seguridad que hemos venido coordinando. Trabajamos con la Policía, gestores de convivencia y los frentes de seguridad de ciudadanos y comerciantes, y así ha funcionado”.



(Lea: Hombre fue capturado con decenas de bolsas de marihuana pegadas a su cuerpo)



Sin embargo, Armando Vergara, veedor de la Policía, dijo que no obstante las labores adelantadas, “los vándalos arrendaron casas del sector con el fin de utilizarlas como guaridas para poder atacar a la Fuerza Pública y a la comunidad”.



Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, afirmó: “Hemos venido articulando esfuerzos en seguridad con la Policía Nacional y toda la oferta de cultura ciudadana en materia de prevención y seguridad”.



No obstante, residentes del sector han denunciado que durante la temporada de final de año, en el barrio circularon panfletos deseando felices fiestas a nombre del frente 33 de las ex-Farc Mariscal Antonio José de Sucre, lo que puso más tenso el ambiente en el sector.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Síganos en: @BogotaET

Más noticias de Bogotá

Encapuchados están promoviendo 'colatones' en TransMilenio

Claudia López defiende el nuevo horario de pico y placa en Bogotá