Luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informaran que desde la noche del 30 de marzo el nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz cambió a nivel naranja, las autoridades departamentales prendieron las alarmas e informaron que en caso de que haga erupción, algunos municipios de Cundinamarca podrían verse afectados.



(Le puede interesar: ¿Cómo protegerse si un volcán erupciona? Tome nota de recomendaciones valiosas).

Según John Makario Londoño, director técnico de geoamenazas del SGC, aseguró que en 10 años no se había presentado una actividad sísmica tan fuerte, razón por la cual esto, sumado al cambio de alerta amarilla a naranja, podría incrementar las posibilidades de erupción. No obstante, aún no se puede tener certeza de ello o hacer una predicción.



Tras estas declaraciones y la posibilidad de que el volcán haga erupción, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) explicó que para el caso del departamento, hay riesgo de afectación en 10 municipios; sin embargo, la amenaza es alta, en Guaduas, en el sector Puerto Bogotá.



(Además: Estos son los 11 municipios con más consumo y venta de drogas en Cundinamarca)

Facebook Twitter Linkedin

Lista de municipios con amenaza alta. Foto: Archivo particular

De acuerdo con la UAEGRD - Cundinamarca, hay amenaza baja en la provincia del Bajo Magdalena, en Puerto Salgar. En Magdalena Centro, en los municipios de Chaguaní, San Juan de Rioseco, Beltrán y Pulí. Y también en el Alto Magdalena, en Girardot, Guataquí, Nariño y Jerusalén.



(Lea también: El creciente fenómeno de la venta de vivienda de descanso en la región)

Facebook Twitter Linkedin

Nueve municipios más podrían verse afectados. Foto: Archivo particular

Recomendaciones

Por lo anterior, se recomienda:



• Las autoridades locales a continuar con el desarrollo periódicamente simulacros de acuerdo con los diferentes eventos y/o escenarios que puedan presentarse en sus territorios, ya que estos ejercicios permitirán salvaguardar la vida e integridad de los cundinamarqueses.



• Formular y mantener actualizado el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y la Estrategia Municipal para la Respuesta (EMRE).



• Formular y aprobar a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el Plan de Contingencia ante una emergencia generada por un evento eruptivo del volcán Nevado del Ruiz.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

Más noticias de Bogotá y Cundinamarca