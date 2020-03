10 claves para teletrabajar sin perder la productividad

Desde el pasado miércoles la capital está bajo alerta amarilla para prevenir los contagios de Coronavirus, la alcaldesa Claudia López anunció tres medidas que involucran el autocuidado, el cuidado colectivo y la atención médica. La declaratoria, que hizo ante empresarios, líderes gremiales y directores de medios, incluye la flexibilización horaria y el teletrabajo para garantizar que las personas permanezcan en sus casas.

Por esta razón y con el ánimo de que los empresarios de Bogotá puedan aumentar su productividad y encontrar oportunidades de desarrollo en el teletrabajo, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) diseñó diez herramientas para beneficiar el sector productivo de la ciudad–región durante el tiempo de la alerta.



La primera tarea es identificar las labores que los empleados pueden desarrollar desde casa, en este ámbito se encuentra la creación y formulación de proyectos, políticas, planes y programas.



En segundo lugar, los empleados deben disponer un espacio en sus hogares en donde puedan desarrollar las actividades como lo harían desde su oficina. En este ítem es labor de la empresa coordinar una visita con la ARL para supervisar las condiciones del lugar que garanticen la seguridad y comodidad del empleado.



Además, en los trabajos que se desarrollen en equipo la coordinación es la clave. Se debe crear un esquema de seguimiento día a día que permita que la productividad no se disminuya. La CCB recomienda utilizar plataformas digitales en donde todos los colaboradores puedan estar al tanto de sus asignaciones y los supervisores puedan verificar el cumplimiento.

La cuarta recomendación es establecer horarios y metas por día. Es importante resaltar que aunque se esté trabajando desde casa la jornada laboral sigue siendo de ocho horas.



Los equipos y empleados deben realizar pausas activas. Durante la alerta amarilla deben ser cada tres horas para lavarse las manos, hidratarse y revisar las condiciones de salud. Los supervisores deben respetar horas de comidas y descanso.



Las empresas deben tener la información sobre los equipos y las redes de internet que los empleados tienen en casa, esto garantizará que el sistema de comunicación y trabajo no se rompa y se pueda seguir realizando monitoreo con normalidad.



LA CCB recomendó hacer uso de plataformas de comunicación para hacer reuniones virtuales gratuitas. Aplicaciones como Google Hangoust, Microsoft Teams, Skype Empresarial e incluso WhatsApp tienen este servicio.



Adicionalmente, ya existen plataformas para compartir y trabajar en línea en donde todos los empleados pueden estar conectados al tiempo. Las opciones son Google Drive y Sites, Microsoft Teams y Tello.



Para usar estas aplicaciones la recomendación es tener algún equipo que pueda amplificar el sonido en caso de ser necesario, sin embargo, todas se pueden utilizar desde un celular.



Por ùltimo, la CCB enfatizó en que los empleados deben tener claro que aunque sea teletrabajo, las responsabilidades siguen siendo las mismas. Es importante establecer dinámicas familiares que no interfieran con sus obligaciones.



Así mismo, la entidad aseguró que el teletrabajo no es solo una medida que se debería adoptar por la alerta amarilla, pues los beneficios son muchos: calidad de vida para los empleados reduciendo los niveles de estrés, ahorro en términos de reducción de costos de transporte, combustible y servicios públicos, mejoras significativas en la salud de los empleados y menos impacto ambiental reduciendo la huella de carbono, entre otros.



Por ùltimo, la CCB hace un llamado a quienes por las labores que realizan no puedan trabajar desde casa. Las recomendaciones son turnos de ingreso y salida en horarios diferentes para tener menor concentración de empleados en las plantas fìsicas de las empresas y menor aglomeración y congestión en el transporte público.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET