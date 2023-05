Desde hace varios meses, algunas localidades en Bogotá se han visto amenazadas por la presencia de bandas criminales que azotan con fuerza la seguridad e integridad de sus comunidades.



(Le recomendamos leer: Macabro crimen en motel de Bogotá: hombre asesinó a su pareja).



Se ha hablado de amenazas, homicidios, desplazamientos, hurtos y hasta extorsiones de las cuales son víctimas las trabajadoras sexuales de lo que se conoce como la zona de tolerancia en la localidad de Kennedy.

Según testimonios entregados por las mismas mujeres al servicio informativo de City TV, delincuentes estarían cobrando “vacunas” en el sector, alegando que son los encargados de brindar la seguridad en la zona.



Pero como si fuera poco, algunos dicen que el dinero sería usado para una “colaboración para material de intendencia militar” y que se necesita reunir la plata para comprar “40 cajas de munición”.

Facebook Twitter Linkedin

Denuncian que les cobran 50.000 pesos por supuesta protección, y a las que se niegan, las torturan. Foto: EL TIEMPO

Así mismo, información compartida por las mujeres señala que serían miembros del Tren de Aragua, quienes semanalmente exigirían la cuota de extorsión que deben pagar las trabajadoras.



(Le podría interesar: Sacerdote en Bogotá habría disparado contra policía luego de consumir alcohol).



“Le hacen videollamada con alguien de allá de la cárcel y le dicen que deben pagar por seguridad”, señala una de las víctimas en diálogo con City TV.



En total se habla de 15 o 20 hombres que recorrerían las calles del sector exigiendo 50.000 pesos que deben ser pagados por las mujeres cada domingo a un sujeto que se autodenomina como alias Gabriel.



“Esta semana llegó un comunicado diciendo que la que no pague la van a llevar al hotel negro, que le van a pegar. Muchas compañeras no tienen la plata para pagar y tienen que acostarse con los tipos para poder pagar la deuda”, sostiene una de las testigos.



(Además: ¡Ojo! Está es la lista de los 10 criminales más buscados en Bogotá).



Los hechos se suman un caso de violencia que había sido reportado hace unos días, cuando una mujer murió luego de ser herida con una botella rota en el sector de Patio Bonito.



La víctima tenía 18 años y se dice que hacía parte del grupo de trabajadoras sexuales que laboran en la zona de tolerancia de la localidad de Kennedy.



“En Bogotá tenemos unos grupos delincuenciales que se han autodenominado Tren de Aragua, pero con las capturas que se han hecho por medio del Gaula, sabemos que no son Tren de Aragua. Cualquier persona aquí en Bogotá quiere llamarse Tren de Aragua”, afirma el coronel Giovanni Cristancho, director del Gaula.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...



Así se fraguó el violento feminicidio de la habitación 422 de un motel en Bogotá

La historia del hombre que fue drogado en Bogotá y luego murió en accidente

Bogotá seguirá con más de 500 frentes de obras activos