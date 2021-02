Todas las Vidas Valen, museo al aire libre en la avenida Boyacá

Luz Yeni Montaño, líder comunal y religiosa de Tumaco, Nariño, asesinada el 13 de noviembre del 2017. Wilson Saavedra, desmovilizado de las extintas Farc, ultimado el 14 de mayo del 2019 en Planadas, Tolima. Dilan Cruz, joven estudiante asesinado por el Esmad en las protestas de noviembre del 2019 en Bogotá.



Pasar bajo el puente de la calle 80 por la avenida Boyacá, en el noroccidente de Bogotá, ya no es lo mismo. Desde enero pasado los rostros de estas víctimas de la violencia del país, y los de 40 colombianos más, están dibujados en el cemento de las columnas que aguantan el puente de cuatro carriles. Ahora es un museo de memoria al aire libre.



“Es el primer museo de memoria urbana en Colombia; lo que se busca es mandar una voz de aliento a los familiares de las víctimas representadas en estos rostros, que no están solas; lo segundo que buscamos es concientizar a la ciudadanía, mandarle un mensaje a Bogotá, para que cuando pasen por acá vean las víctimas que hay en el país”, explica Gustavo Trejos, representante legal de la fundación que lleva el nombre de su hijo, Diego Felipe Becerra, asesinado en agosto de 2011 por un policía, en el puente de la calle 116 con avenida Boyacá.



En el museo al aire libre, que se ha denominado Todas las Vidas Valen, está dibujado el rostro de Diego Felipe. También está la cara de Sergio Urrego, joven estudiante de bachillerato de un colegio de Bogotá que fue llevado a la muerte en el 2014, al parecer por actos de discriminación que sufrió en la institución educativa por su orientación sexual.



Los artistas urbanos que se unieron a esta iniciativa eligieron a quién representar. Leyeron sus historias, sufrieron con ellas. Los relatos de familiares de excombatientes, jóvenes estudiantes, líderes sociales, mujeres, niños, víctimas del fuego de todos los bandos, guiaron sus pinceles, que llenaron de color la calzada oriental y occidental del puente de la 80.

“Elegí a Jesisson Conde, fue un chico que vivía en Soacha que fue asesinado en los ‘falsos positivos’, me pareció interesante hacerle un homenaje al joven. Días después de que pinto a Jeisson, la mamá me contacta por redes sociales y me da el agradecimiento”. Quien habla, emocionado y con un aerosol entre los dedos, es Fabián Camilo Sabogal, artista urbano con más de 12 años de experiencia.

Édison González, artista urbano; Gustavo Trejos, representante legal de la fundación Diego Felipe Becerra, y Fabián Camilo Sabogal, artista urbano. Foto: Juan Diego Cano. EL TIEMPO

Édison Rodríguez, otro artista urbano, le dio vida a Rosa Mendoza, una excombatiente de 25 años que cayó bajo una lluvia de bala en Montecristo, Bolívar, en la que murieron tres personas más, entre ellas la bebé recién nacida de Rodríguez.



“Me parece que es algo muy triste que como tal no se les permita a las personas lograr sus sueños o hacer algo en pro de la comunidad, sino que tengan que acabar con la vida de ellos”, dijo, tajante, este dibujante urbano.



Intervenir esta estructura contó con el apoyo del Distrito, más exactamente de Idartes, la Alta Consejería para las Víctimas y el IDU, que tiene a cargo estos puentes. La idea es seguir con estos museos en más puntos de la ciudad, y que se integren, por ejemplo, los rostros de policías y militares que también han sido víctimas principales de la violencia de Colombia.



Según explicaron en Idartes, el apoyo fue por medio de una de las becas de Festivales al Barrio, que tiene como objetivo reconocer y potenciar la labor de agrupaciones responsables de la realización de festivales de artes plásticas, artes audiovisuales, literatura, danza, teatro, música, o festivales que involucran dos o más áreas artísticas en las localidades de Bogotá.

Aún hay artistas que están completando algunos rostros que deben hacer parte del museo. Foto: Juan Diego Cano. EL TIEMPO

“Este año, a raíz de la pandemia, fue la primera vez que se realizaron los festivales de manera virtual, lo que implicó un gran reto para el sector y las agrupaciones, que presentaron 15 propuestas virtuales y 12 semipresenciales en las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar”, aclararon en la entidad.



En total se otorgaron $ 300 millones; 27 estímulos, divididos en dos categorías: festivales con trayectoria en la convocatoria, a la cual se le asignaron $ 15 millones a cada uno de los seis ganadores, y festivales que participan por primera vez, a la cual se le otorgaron 21 estímulos cada uno por $ 10 millones.

“La propuesta ganadora de esta beca fue el colectivo Tripido: Diego Felipe Becerra Lizarazo, quienes desarrollaron la exposición ‘Todas las vidas valen’ en el puente de la avenida Boyacá con calle 80. Esta es una de las iniciativas que hacen parte de la estrategia del Idartes para construir el museo de Arte y Memoria a Cielo Abierto”, concluyeron.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET