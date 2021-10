Puro talento bogotano en los Latin Grammy: estos son los nominados

Los Latin Grammy Awards anunciaron sus nominados a los premios que se anunciarán el próximo 18 de noviembre. Entre los seleccionados hay varios artistas de Bogotá: entre ellos están Aterciopelados, Paula Arenas, Diamante Eléctrico y Juliana Velásquez.

Mejor Álbum de Música Alternativa

TROPIPLOP

Aterciopelados

[Entre Casa Colombia SAS]



Mejor Canción Alternativa

ANTIDIVA

Andrea Echeverri, songwriter (Aterciopelados)

[Entre Casa Colombia SAS]



Grabación del Año

A TU LADO

Paula Arenas

Maria Elisa Ayerbe & Sebastián Mejía, record producers;

Maria Elisa Ayerbe & Sebastián Mejía, recording engineers;

Maria Elisa Ayerbe, mixer; Camilo Silva, mastering

engineer

[Do Re Millions, LLC]



SUÉLTAME, BOGOTÁ

Diamante Eléctrico

Juan Galeano & Andrés Rebellón, record producers;

Diamante Eléctrico & Andrés Rebellón, recording

engineers; Andrés Rebellón, mixer; Gavin Lurssen,

mastering engineer

[Diamante Eléctrico]



Álbum del año

MIS AMORES

Paula Arenas

Maria Elisa Ayerbe, Sebastián Mejía & Julio Reyes Copello, album

producers; Maria Elisa Ayerbe, Sebastián Mejía & Julio Reyes Copello,

album recording engineers; Maria Elisa Ayerbe & Julio Reyes Copello,

album mixers; Paula Arenas, María Elisa Ayerbe, Kany García, Fernando

Osorio, Julio Reyes Copello & Juan Pablo Vega, songwriters; Camilo

Silva, album mastering engineer

[Do Re Millions, LLC]



Canción del año

A TU LADO

Paula Arenas & Maria Elisa Ayerbe, songwriters (Paula

Arenas)

[Do Re Millions, LLC]



A VECES

Diamante Eléctrico, songwriters (Diamante Eléctrico)

[Independent]



Mejor nuevo artista

Juliana Velásquez



Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

MIS AMORES

Paula Arenas

[Do Re Millions, LLC]





Mejor Álbum de Pop/Rock

MIRA LO QUE ME HICISTE HACER

Diamante Eléctrico

[Independiente]



Mejor Canción Pop/Rock

A VECES

Diamante Eléctrico, songwriters (Diamante Eléctrico)

[Independent]

