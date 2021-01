Requisas en calle ahora serán con detectores de metales

Con detectores de metales se reforzará la labor de la policía en Bogotá. La Secretaría de Seguridad adjudicó la adquisición de estos dispositivos, que serán claves en el objetivo de desarmar a la población y mejorar los indicadores de seguridad.



Serán 845 escáneres portátiles, un sistema que hasta ahora solo utilizan algunas empresas de seguridad privada y establecimientos oficiales cuando las personas van a ingresar a estos.



La idea es que ahora los utilice la policía para realizar las inspecciones en la calle y en el sistema TransMilenio. Los detectores serán entregados a parejas de uniformados.

“Estos aparatos se utilizarán en las requisas en la calle, en los barrios; todas vamos a tratar de hacerlas con el detector”, asegura el secretario de Seguridad, Hugo Acero, quien destaca que estos dispositivos no son invasivos.



Los detectores fueron adquiridos a mediados de diciembre, en un proceso abreviado de subasta inversa electrónica, y la secretaría espera recibirlos a finales de enero.

Los dispositivos permitirán detectar armas metálicas cortopunzantes y de fuego, y se busca que con ellos aumente el número de armas decomisadas.



“Los escáneres serán muy importantes en las requisas, porque hemos encontrado que los delincuentes pueden llevar las armas en la entrepierna o cerca de las zonas íntimas, por lo que no es fácil detectar las armas”, explica Acero, quien dice que los delincuentes también utilizan mujeres para ocultarlas.



A finales del año pasado, según el secretario, se habían decomisado más de 120.000 armas cortopunzantes, más de 1.200 armas de fuego y más de 1.500 de fogueo.



“Uno puede tener los aparatos, pero si no los utiliza, pues no aumentan los decomisos de armas. Por eso, no solo se trata de tener los aparatos, sino que haya la acción de la requisa de manera permanente. Yo creo que la policía va a utilizar mucho estos aparatos”, asegura Acero.



Los escáneres van a complementar la verificación de antecedentes que se hace con los dispositivos móviles denominados PDA, que son una especie minicomputadores que, al escanear la cédula de ciudadanía, obtienen la identificación, el historial judicial y los requerimientos que puede tener una persona.



La idea de la entidad distrital era adquirir 500 detectores, por un valor de $ 1’096.861 cada uno, pero durante el concurso de subasta los proponentes ofrecieron menores precios, lo que permitió aumentar de 500 a 845 los dispositivos adquiridos. El costo total fue de $ 499’071.791 pesos.

La intención del secretario de Seguridad, Hugo Acero, es que los detectores estén en las manos de los policías y en pleno funcionamiento en febrero

