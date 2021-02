Mujer fue asesinada en Suba, al parecer, por su pareja

Una mujer de 30 años fue hallada sin vida al interior de una vivienda en el barrio Corinto, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.



“Cuando ya mi hija salió porque se iba a ir, entró y la encontró muerta. La mató ese ‘man’. Antes la llama a decirle que ‘ahí se la dejó’”, contó una testigo del caso quien aseguró que la víctima y su pareja vivían juntos en esa casa hace dos años.

(Le puede interesar: Especial: El feminicidio)

No hubo tiempo de actuar. La mujer murió en la escena y no se tiene rastro de su pareja, el señalado agresor.



Familiares aseguran que el hombre, llamó a la madre de la víctima. “Estaba feliz, contento, riéndose. No lo encontramos ni a él ni al carro. Solo está ella, muerta”, aseguró la familiar.



“En este momento la Policía está desplegando todas las actividades de investigación e inteligencia para lograr determinar la identificación del responsable y su captura”, aseguró el Teniente Coronel Simón Cornejo, comandante de la estación de Policía de Suba.



Un grupo de criminalística estuvo en la mañana de este domingo haciendo el levantamiento del cuerpo y reuniendo las pruebas.

(Para seguir leyendo: ‘Un párroco acabó con mi inocencia en una habitación de la casa cural’)

Si usted es mujer y víctima de violencias...

Recuerde que la Secretaría de la Mujer ofrece atención por varios canales para protegerla.



En principio, usted puede comunicarse con la Línea Púrpura (01 8000 112 137), que atiende todos los días de manera gratuita, 24 horas. También la pueden atender en la línea 123.



O también puede escribir al WhatsApp 300 755 1846

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Óscar Fagua, periodista de City Tv.