Ante las festividades de noche buena y año nuevo, la Secretaría Distrital de Salud hace una invitación a los habitantes y residentes de Bogotá para que tengan precaución a la hora de comprar alimentos y licores para las celebraciones de fin de año.



La entidad ha intensificado las labores de inspección, vigilancia y control en los establecimientos comerciales para evitar problemas de salud en los ciudadanos.



Como resultado, entre el 15 de noviembre y el 19 de diciembre, se han destruido más de 1.820 kilogramos de derivados lácteos, cárnicos, jamones, perniles de cerdo, mortadela y especialidades cárnicas navideñas, arepas, tamales, galletas, dulces y productos de panadería, que podrían poner en riesgo la salud pública.

Estos productos han sido encontrados en las 20 localidades de Bogotá en 344 operativos en los que se han inspeccionado más de 71.090 kilogramos de alimentos, por lo que el llamado es comprar los productos en sitios de confianza y estar en alerta constante sobre los malos estados de los alimentos.



Cabe mencionar que estas actividades han sido adelantadas en 1.246 establecimientos como supermercados, hipermercados, cigarrerías, tiendas, depósitos de alimentos, panaderías, minimercados y expendios de carne.



A si vez se inspeccionaron más de 22 mil litros de bebidas como gaseosas, néctares y aguas envasadas. Se decomisaron más de 1.500 litros, lo que corresponde a un 7 por ciento del total de bebidas inspeccionadas, esto en trabajo con las Subredes Integradas de Servicios de Salud.

Imagen referencia.

¿Cuáles fueron las causas de los decomisos?

Se hallaron productos alterados, con inadecuado almacenamiento, alimentos vencidos con un 67 por ciento e incumplimiento de rotulado con el 17 por ciento.



Durante la temporada de fin de año, también se han intensificado las acciones de inspección, vigilancia y control de bebidas alcohólicas, para lo cual se han desarrollado 182 operativos en establecimientos que almacenan y comercializan licores, inspeccionando más de 115 mil litros.



A 1.650 litros de cerveza, aguardiente, aperitivos vínicos y no vínicos, cremas, ginebra, ron, vinos, vodka y whisky se les ha impuesto medida sanitaria. Esto se realizó en 560 establecimientos que arrojó que el 45 por ciento de los productos estaban adulterados y 40 por ciento eran fraudulentos.

Se encontraron más de 3.600 envases de licor adulterado hecho que se comprobó tras el análisis de peritos expertos.

¿Qué hacer en caso de consumir uno de estos productos?

Si después de consumir algún alimento identifica síntomas como dolor de estómago, malestar general, náuseas, vómito o diarrea, se recomienda acudir al centro médico más cercano y evitar automedicarse.



Finalmente, la Secretaría Distrital de Salud hace las siguientes recomendaciones a la ciudadanía:



• Compre y consuma alimentos de calidad en establecimientos de confianza y con buenas condiciones.



• Verifique que el empaque esté completo y tenga rótulo con la identificación clara del producto, fabricante y fecha de vencimiento vigente.



• Deseche los alimentos cuyo empaque o envase tenga abolladuras, esté oxidado o roto.



• Deseche alimentos con etiquetas desteñidas, legibles o en mal estado.

Las tiendas no pueden vender licor para consumir en el sitio, según un decreto emitido por el Gobierno, a propósito de la pandemia.



• Inspeccione muy bien alimentos que se vendan por debajo del precio regular del mercado.



• Conserve refrigerados alimentos como lácteos, carnes (res, cerdo, pollo y pescados) y sus derivados.



• No compre alimentos que no tengan el color, olor o textura característicos.



• Evite volver a congelar un alimento que ya fue descongelado.



• Mantenga refrigerados hasta el momento de servirlos, alimentos que estén elaborados a base de cremas o mayonesas.



​• Lávese las manos antes de manipular alimentos y de comer.



• Mantenga la limpieza de las superficies y utensilios.



• No deje la comida preparada a temperatura ambiente más de dos horas y evite mezclar alimentos crudos con cocidos.​



REDACCIÓN BOGOTÁ

