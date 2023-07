Esta mañana varios usuarios que tomaron el servicio de TransMilenio en la estación de la Hortúa se llevaron un fuerte susto cuando encontraron que el cuerpo de un hombre estaba tendido en medio de la estación.



(Le recomendamos leer: Hacen el levantamiento del cadáver en la estación Hortúa de TransMilenio).



El suceso se produjo sobre las 4:00 de la madrugada y cámaras de seguridad del servicio muestran que el sujeto entro a uno de los vagones de la estación caminando con total normalidad. Sin embargo, unos pasos adelante el cuerpo cayó sobre el piso.

Testigos de los hechos rápidamente acudieron a brindar apoyo al hombre que quedó inconsciente y llamaron a una ambulancia para que atendiera la situación.

En ese mismo espacio, funcionarios de TransMilenio desviaron a los demás transeúntes, quienes estaban impactados por el suceso y que tuvieron que desplazarse hasta el vagón norte para tomar el servicio de los articulados.



(Le podría interesar: Carro sin frenos casi causa tragedia cuando estrelló casa en Usme).



No obstante, cuando el personal médico llegó a evaluar el cuerpo del hombre determinaron que el sujeto ya no tenía signos vitales.



Fuentes oficiales también confirmaron que el cadáver no tenía signos de violencia y que se había tratado de una muerte por causa natural: se habla de un infarto fulminante.



TransMilenio lamentó los hechos y envió un mensaje de condolencias a la familia del hombre. Así mismo, afirmaron que se pondrá a disposición de las autoridades toda la información pertinente en caso de que se abra una investigación.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

