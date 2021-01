Hicieron hueco en pared de una vivienda para robarla

Delincuentes arremetieron contra una vivienda del barrio Primavera, en la localidad de Bosa. Usando martillos rompieron una pared e ingresaron para llevarse todos los elementos de valor y electrodomésticos que encontraron a su paso.



En esta zona se está adelantando la demolición de varias casas que darán paso a la ampliación de la avenida Ciudad de Cali, por lo que hay varias viviendas que están solas en medio de lotes amplios, y algunas de ellas permanecen habitadas. Para evitar acciones vandálicas algunas familias han tenido que poner carteles informando que allí aún hay gente.



“Salimos a trabajar y cuando llegamos nos encontramos con una pequeña sorpresa, se nos habían metidos los ladrones. El barrio lo están desocupando, están tirando las casas”, dijo una de las víctimas de este asalto.



Esta familia lamenta que aún no se haya solucionado la venta al IDU del predio para poder irse a otro lugar más seguro, ya que la soledad del sector los ha hecho vulnerables. Incluso, explicaron algunos habitantes del lugar, que tienen que pagar a algunas personas para que los cuiden.



“Hemos hecho el trámite de papeles y nos tiene con el proceso que nos llaman para decirnos cuándo entregan la plata y no han dicho nada, no han llamado, nos están tomando del pelo, no puede salir uno a trabajar”, dijo la afectada.

Vecinos que escucharon el golpeteo de los martillos contra esta vivienda no sospecharon que se tratara de un hurto, ya que en medio de las labores de demolición que se adelantan en la zona es común escucharlos durante el día.

