Bogotá, una ciudad costosa | Opinión

La inflación es un enemigo que no se ve, pero sí se siente en el bolsillo. Si usted, cada vez que va al supermercado o cuando tiene que pagar algún recibo, percibe que el dinero no le alcanza es porque los bienes y productos de la ciudad están cada vez más caros.

Y la verdad: no está equivocado. Revisando la información más reciente sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se evidencia que de los 42 grupos de gastos que se monitorean en el IPC a julio de este año, el precio de 37 bienes y servicios registran incrementos. Pero eso no es lo peor. De acuerdo con las estadísticas, se registran las mayores alzas en el valor de los bienes más esenciales para las familias como son alimentos, +10,2%; electrodomésticos, +8%; calzado, +6.5%; electricidad, gas y otros combustibles, +6.2%; conservación y reparación de la vivienda, +5.9%; educación superior, 5.6% y muebles y accesorios, +4.4%., tan solo por citar algunos ejemplos.



En contraste, se registra una reducción en los precios de bienes suntuarios tales como equipos de información y comunicación, -13,2% y los paquetes turísticos -11,5%.



Que el costo de vida suba en la ciudad no es un asunto menor, pues afecta la capacidad adquisitiva de los bogotanos y más aún cuando el desempleo y la pobreza afectan hoy a muchos hogares.

Sin duda, los paros de los meses pasados nos están pasando factura como consecuencia del impacto en la cadena de suministros y la producción de alimentos, pero también el incremento del dólar, pues Bogotá es una ciudad importadora de muchos insumos, bienes y servicios para construcción, alimentos, prendas de vestir e industria del transporte, entre otros.



Los alivios del rescate social son importantes, pero se requiere pensar en otros instrumentos que también mejoren las condiciones de vida de la clase media, es necesario abrir el debate sobre la reducción temporal en los costos de los servicios públicos y una ligera disminución de intereses moratorios por el incumplimiento de algunas obligaciones tributarias, producto de la crisis económica generada por la pandemia.

Es indudable que las apuestas por la recuperación económica son más que necesarias en esta coyuntura, aunque deben ir acompañadas de medidas para evitar que la inflación termine deteriorando aun más el consumo de los hogares. Es hora de repensar un nuevo papel del Estado en la economía de libre mercado, pues su intervención no solo ha sido crucial para salvar a muchos actores económicos con dificultades financieras, también se requiere de una vigilancia más activa frente al control de precios al consumidor y a la canasta básica de alimentos.



El éxito o fracaso dependerá de la habilidad de los gobiernos para generar confianza entre sector público, privado y ciudadanos, su capacidad de comunicación para reducir la incertidumbre en medio de la pandemia y su equilibro político para apoyar a los sectores estratégicos que soportan su fuerza laboral.

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS

En Twitter: @OmarOrostegui