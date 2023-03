Colombia es un país que alberga una diversidad geográfica enorme y que se ve evidenciada en las diferentes comunidades que hay a lo largo del territorio. Es por eso, que es muy notorio escuchar diferentes formas de hablar y variados acentos dependiendo del lugar de origen de cada persona.



Sin embargo, en varias ocasiones ha surgido el debate de si los ‘rolos’ tienen acento o que si su hablado es neutro. Hay quienes defienden que los nacidos en Bogotá no tienen una forma particular de hablar, mientras que otros, generalmente de otras ciudades, dicen que el acento rolo es muy marcado.

Canal Capital retomó el debate y empezó contextualizando que para notar si hay un acento o no, se debe estudiar las curvas fonéticas y determinar si hay alguna variación en las tonalidades.



En el caso de los bogotanos, se dice que su hablado se caracteriza por tener una pronunciación clara y por manejar un ritmo rápido al momento de tener una conversación.



Al programa fue invitado Alejandro Correa, investigador del Instituto Caro y Cuervo, quien comenta que los rolos tienen un lenguaje expresivo y con variaciones tonales que hacen que este acento sea característico en comparación al resto de acentos en el país.

Se dice que los bogotanos tienen un acento particular que se nota al final de formular las preguntas. Foto: iStock

“El español que hablan las personas nacidas en Bogotá no se puede considerar una variedad neutra, de hecho, no existen variedades lingüísticas o lenguas que puedan considerarse neutras, pues las variaciones melódicas y rítmicas son fundamentales para transmitir información lingüística, manifestar emociones y nuestra identidad individual”, afirma el experto.



Así mismo, asegura que uno de los momentos clave para notar el acento en los bogotanos es cuando formulan las preguntas. Según Correa, se presentan variaciones tonales con características ascendentes al final de cada frase.



Por otro lado, se dice que la pronunciación de las consonantes en el lenguaje de los bogotanos es más clara y que su nitidez es notoria en comparación a otros acentos del país.



No obstante, según los expertos, dentro de la misma comunidad bogotana se puede escuchar diferentes acentos rolos que pueden variar dependiendo de varios factores sociales.



Regiones como Antioquia, Valle del Cauca y el Pacífico son los lugares en donde más diversidad de acentos se puede percibir.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

