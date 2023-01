El pasado sábado se presentó un robo dentro de un SITP mientras transitaba por el barrio Villa de los Alpes en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de la capital. Tres sujetos se habrían hechos pasar como pasajeros, pero cuando pasaron por este sector sacaron sus armas con las que intimidaron a los pasajeros. Los delincuentes se dieron a la fuga y las autoridades están en su búsqueda.

Maletas, bolsos, celulares, relojes y dinero fueron hurtados por los sujetos. Las víctimas, además, denuncian que quienes se resistieron al robo fueron golpeados.



“Todo iba normal, cuando estos tres sujetos entraron con cuchillos y armas de fuego, y nos empezaron a quitar maletas, bolsos, celulares y todo lo que teníamos de valor. Yo fui uno de los que me negué a entregar mi celular y me tiraron al piso del bus, ellos me golpearon con patadas y puños. Luego del atraco, tomaron todo lo que llevaban y salieron corriendo”, aseguró Fernando Méndez, uno de los afectados, para HSB.



La Policía de Bogotá está en la búsqueda de los sujetos. Al llegar al lugar del hurto, tomaron declaraciones e iniciaron las labores para identificar a los responsables del crímen.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de su interés