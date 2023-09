Nicolás Alcocer Petro, el hijo mayor de la primera dama Verónica Alcocer, concedió una entrevista a la revista BOCAS de la Casa Editorial EL TIEMPO. En la charla, habló sobre su vida, su experiencia de crecer al lado del actual presidente Gustavo Petro y las opiniones de su madre sobre el ámbito político.

(En contexto: 'El otro Nicolás': la historia del hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro).

Nicolás Alcocer Petro nació en Bogotá en 1998, pero pasó sus primeros tres años en Sincelejo. Es el hijo mayor de Verónica Alcocer, quien lo tuvo a la edad de 21 años. Desde que tenía solo un año, fue criado por Gustavo Petro. El actual presidente había intentado adoptarlo desde su infancia, pero debido a obstáculos legales con su padre biológico tuvo que esperar hasta ser mayor de edad y completar sus estudios en el extranjero para formalizar la adopción.

Alcocer volvió a Colombia para establecer su empresa de moda sport and streetwear, Equilibrium. Foto: Ricardo Pinzón

Cuando Verónica Alcocer conoció a Petro se mudaron a la capital permanentemente y lo matricularon en el Liceo Francés. Luego, en el año 2020, decidió irse para Francia a estudiar Administración en la Université Toulouse 1 Capitole y Business Development, en Toulouse Business School.

Ahora, ha vuelto a Colombia para establecer su empresa de moda y forjar un futuro en el sector. Sin embargo, en el camino, la 'sombra de la política' es algo que no puede eludir.De hecho, cuando Nicolás Alcocer conoció al actual jefe de cartera, este tenía 40 años y era representante a la Cámara por Bogotá.

En la entrevista relató precisamente que en este periodo es en el que ha sonado más su nombre debido a los problemas judiciales que ha tenido Nicolás Petro Burgos y, claro, por ser hijo del mandatario. De hecho, dijo que había quienes "lo atacan sin conocerlo "y decían que era "un mantenido".



"En mi etapa en Francia yo trabajé como cualquier cristiano. Públicamente se sabe que yo trabajé en un McDonald’s. Los lujos que me daba en Europa era porque tuve tres trabajos. Me mataba el lomo para poder darme unas vacaciones. A mí que no me vengan a decir que yo soy un mantenido", le comentó a BOCAS.



"Mi mamá me ayudaba con sostenimiento, vivienda, etc., pero todo lo que era ropa y viajes, todo eso me lo costeaba yo a punta de ahorros, de trabajo, como cualquier otra persona", añadió.

Nicolás estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia del 2017 al 2019. Foto: Revista BOCAS

'Cuando ella no está bien, todos estamos mal'

En la charla, también habló de cómo Verónica Alcocer ha vivido el mundo de la política y la percepción que tiene al respecto. Cuando le preguntaron si la primera dama estaría pensando en lanzarse a la Presidencia, su hijo comentó que no, pues "ha sufrido mucho" y que "tiene mucha responsabilidad encima".

"Todos los comentarios que me ha hecho ella están lejos de la política. Ella está cansada de la política. Mi mamá es una persona que a pesar de todo es muy tranquila, familiar, cariñosa, y ha sufrido mucho por eso, la critican por todo. Eso me duele aún más. Es la mujer que sostiene la casa. Cuando ella no está bien, todos estamos mal. Ella tiene mucha responsabilidad encima, así sea solo la primera dama, porque carga con toda la familia. Para mí ella es la más guerrera de la casa", dijo.

Sin embargo, cuando le preguntaron si la apoyaría en caso de que decidiera entrar en la política, él afirmó que, aunque posee todas las capacidades para desempeñar un buen cargo, no estaría interesado en hacerlo, ya que la política "los ha golpeado muy fuerte".



"Yo apoyo siempre lo que ella quiera porque es mi mamá, pero no me gustaría. A mí y a mi familia, la política nos ha golpeado muy fuerte por todos los ataques, pero pues si ella en algún momento de su vida aspira a un cargo público o político, yo la voy a apoyar. Mi mamá tiene todas las capacidades tanto humanas como políticas o académicas para desempeñar un buen cargo, tiene muy buena empatía con la gente y conecta muy bien, y creo que por eso le hacen tantos ataques, porque se dan cuenta que ella tiene muy buena conexión, y han querido destruir esa imagen", puntualizó.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*Con información de BOCAS.

