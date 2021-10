Tatiana Calderón: ‘Los motores siempre han estado presentes en mi vida’

"Estoy seguro de que a ti te tiran más duro porque nadie quiere ir detrás de la niña. Tú partes la grilla de partida, los que están detrás de Tatiana, y los que están delante de Tatiana. Entonces, nadie quiere estar detrás tuyo", le dijo un piloto mexicano a la automovilista bogotana Tatiana Calderón, poco después de derrotarlo en una carrera. Esos comentarios, en lugar de amilanarla, la fortalecen: "Por ahora nos toca un poco más duro, pero ojalá cada vez haya más y más mujeres pilotos. Al final es de los pocos deportes que podemos competir mano a mano con los hombres”, señala.

Dieciséis años en el automovilismo profesional han convertido a Tatiana en una de las deportistas más destacadas en Colombia y América Latina. Desde su casa en Madrid, donde reside hace una década, habla con el editor de la revista BOCAS, Mauricio Silva –en el marco de la celebración de los 10 años de publicación–, y cuenta cómo encontró su pasión siendo bastante niña, y cómo se abrió camino para convertirse en la precursora de una generación de mujeres automovilistas.



Tatiana es la primera mujer en alcanzar un podio en la prestigiosa Fórmula 3 británica; la primera mujer en participar en Fórmula 2; la primera mujer latinoamericana en conducir un Fórmula 1 como piloto de desarrollo, entre otros títulos. Actualmente corre en el campeonato de Súper Fórmula japonesa y en carreras de resistencia.

Desde niña, siempre supo que su vida estaría rodeada de motores y velocidad. No le importó incluso, cuando años después, sus padres le exigían un alto rendimiento académico a cambio de apoyar su vida deportiva: hacer las tareas en el avión y adelantar clases los días sábados.



La pasión le llegó por la sangre de su padre. Cuando tenía 6 años, él le regaló a Paula –su hermana–, una moto Yamaha 50 de color rosa que pronto Tatiana disfrutó: “Desde ahí creo que la gasolina, los motores, las ruedas, hacer un poco de taller con mi papá, siempre ha estado presente en mi vida”.

Su primer acercamiento a la velocidad fue en los Karts, cuando asistía con su hermana a una pista de alquiler cerca a la calle 170 en Bogotá, lugar donde vivía en ese entonces. “Íbamos ahí todos los días después del colegio”. Con el tiempo, se adentró al deporte competitivamente, hasta que, en 2004, en Tocancipá, ganó su primera carrera. Ese fue el primer peldaño.



A sus 16 años, ganó el campeonato de Karts de la costa este de Estados Unidos y justo allí decidió que el automovilismo sería su vida. A los 17, hizo la prueba en el equipo de monoplazas en EE.UU. y en su segundo año, pisó los podios. A los 18, llegó a Europa a la Fórmula 3, y en 2013, a sus 20 años, fue la primera mujer en subirse a un podio de la prestigiosa Fórmula 3 británica. “Cuando estás en un podio de esos, te das cuenta de muchas cosas: que todo es posible y que estás cogiendo el nivel para que los grandes te estén viendo en esos escenarios. Esa es la recompensa que llega para decirle a uno que va por el camino correcto”, dice Tatiana en esta entrevista.



La deportista explica que en todos los lugares llama la atención y desde joven ha lidiado con todo tipo de comentarios por ser una de las pocas –o incluso la única– mujer en medio de tantos pilotos hombres. “Causa curiosidad ‘la niñita’ y bueno, vamos a ver qué hace ‘la niñita’. Pero cuando ‘la niñita’ va rápido, es terrorífico”. Tatiana cuenta estas experiencias como si fuesen carreras más en su camino, sin que esto la afecte: “Me habría encantado decir que me han tratado como a otro niño, pero no. A veces no te toman en serio. Yo estoy aquí para competir, para ganar, y es como ganarse ese estatus y ese respeto de la gente con la que trabajas que incluso es de tu mismo equipo”.

También señala que físicamente las condiciones no son óptimas para las mujeres, y siempre debe hacer esfuerzo doble para modificar el diseño ergonómico de los autos que fueron hechos para hombres, así como para aumentar su masa muscular con el fin de tolerar la fuerza de los vehículos. Además de esta exigencia física, su lucha también es emocional y mental, pues explica que siempre debe esforzarse en ganar la credibilidad de su equipo, sus ingenieros y directivos.

Por último, en un deporte tan riesgoso como este, confiesa que uno de los mayores retos que ha tenido que asumir fue la traumática muerte de su amigo y compañero Anthoine Hubert, quien tuvo un accidente mortal en 2019 en el circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica. “Me costó bastante tiempo asimilar su pérdida, pero también uno se pone a pensar: ¿por qué me ha tocado vivir esto?”.



Concluye que esta experiencia la hizo replantearse muchas cosas de su vida hasta ese momento: “Me di cuenta que uno tiene que disfrutar cada día como si fuera el último. Al final uno se llena de presión porque estás en un escenario como la Fórmula 2 que es la antesala de F1. Eso me hizo entender que no estaba disfrutando de esa gran oportunidad que tenía y me ayudó mucho entender lo que estoy haciendo. Si me pasa algo, estoy haciendo lo que más me gusta en esta vida”. Hoy Tatiana sueña con ser la primera mujer, en más de 45 años, en llegar a la Fórmula 1.



