'Encontré una fuerza que creía que no tenía y también la he visto en otras mujeres': Shakira

Los ‘shakirólogos’ son una verdadera legión en Colombia. Hace poco conocí a un fan que tenía tantos documentos ordenados de forma tan específica que avergonzaría a un mal empleado del Archivo General de la Nación. Sus carpetas –que no han cedido al tiempo ni a la falta de espacio– tienen todos los recortes posibles de Shakira entre 1994 y 2007, portadas, breves de periódicos de todas partes, afiches, discos compactos, casetes, vinilos. Su colección se detuvo porque en su fiebre infantil de perseguirla terminó involucrado en la industria de la música; cuando tenía 14 años logró que lo contrataran como practicante de una emisora que solo podía pagarle con discos compactos su buena voluntad, y antes de cumplir los 20 se convirtió en jefe de prensa de varios artistas.

Antes de entrevistar a Shakira hablé con varios de mis viejos amigos que aprovecharon la excusa para repasar sus propios recuerdos: “¿te acordás que estábamos en tal parte cuando lanzó Dónde estás corazón?”, “la inauguración del Mundial del 2010 la vimos en la casa de…”, “yo le dediqué tal canción a…”.

Compartir Shakira liberó su nuevo álbum Las mujeres no lloran. Foto:BOCAS

La misma conversación se podría repetir miles de veces en todo el país. Todos hemos tenido que ver con ella de una forma u otra y por eso sus hitos y su biografía son un asunto de interés nacional. “Piqué no podría ir hoy a Colombia, ¡lo matan!”, me dice una persona cercana a Shakira, muerta de la risa. No se necesita ser fanático para quererla. La traición de su exmarido se asumió como una ofensa colectiva. Su presencia ha sido tan cotidiana que hasta los más despistados pueden recitar de memoria sus principales amores y cantar sus hits. Otros tienen reliquias.

¿Cuántas generaciones han crecido con ella? Shakira ha sido la artista colombiana más exitosa de todos los tiempos. Ni siquiera vale la pena repetir la cantidad de premios y récords que tiene porque siempre parecen expandirse. Ha tenido conciertos con más de 200.000 almas coreando sus canciones y ha sido la protagonista de los dos eventos más vistos del planeta: el Mundial de Fútbol en tres ocasiones, y con el Waka Waka como canción oficial en Sudáfrica 2010, y el Super Bowl en el 2020 con Jennifer López en un performance que dejó a todos con la boca abierta. El Super Bowl –con entradas oficiales que pueden costar 35.000 dólares– es tal vez el evento extramusical más importante del planeta, ¿a quién le importa quién cantó en los Grammy en tal año o en tal otro?, ¿o en los Óscar? Todos cantan, pero el Super Bowl es historia. La presentación de Shakira y JLo puede citarse al lado de la de Michael Jackson o la de los Stones, porque el gigante del norte nunca había visto tanta sensualidad latina en ‘su’ evento.

Shakira atendió a una veintena de medios en el Hard Rock Café de Miami solo un día después del lanzamiento de Las mujeres ya no lloran. Es la una de la mañana y Shakira le dice a su equipo que tiene hambre, “llevo nueve horas aquí”, dice. Otras estrellas podrían haber cancelado o cortar la entrevista a los cinco minutos, pero atendió a todos. Se encienden las luces, Shakira cruza las piernas y empieza la entrevista.

El disco Las Mujeres Ya no Lloran me pareció increíble. Es una narración muy completa de su vida reciente. Se muestra como una mujer triste, una mujer empoderada, una mujer que se recupera, una súper mamá, ¿cómo fue armándose ese hilo narrativo del álbum?

Es un álbum conceptual definitivamente, pero ese concepto se fue armando de una forma orgánica, nunca fue premeditado porque por supuesto nadie planea pasar por el tipo de vivencias que pasé en estos últimos dos años. Fueron vivencias muy complejas que me dejaron en un momento rota y en ese proceso de reconstrucción de mí misma surgieron todas estas dieciséis canciones, no fue un proceso lineal. Fueron subidas y bajadas, de picos y valles en el que a través de las canciones del álbum pueden notar las diferentes etapas del duelo, las diferentes etapas de esa misma reconstrucción, de la celebración de haber encontrado también una fuerza que creía que no tenía, esa fuerza que creo que he visto también en otras mujeres y que me han inspirado también en mi propia recuperación

Todas las personas que la conocen a usted insisten mucho en su perfeccionismo. Y en este disco y a lo largo de su carrera, usted ha hecho diferentes colaboraciones con grandes artistas como Beyonce, Black Eyed Peas, Carlos Vives, Cardi B. ¿Cómo empiezan esas colaboraciones?

Cada canción tiene sus propias demandas, sus propias exigencias y cada canción te dice a quién necesita. En el caso de Puntería, esta canción pide a una mujer que no se disculpe por lo que dice, que no se calle y esa es Cardi B, es un símbolo de empoderamiento femenino. Con Bizarrap, pasó de una forma también orgánica. Acabamos siendo súper amigos. Acabamos haciendo dos canciones para este álbum. Con RAW también hicimos dos canciones, con Karol G, una con Ozuna. Ha sido increíble conocerlos a todos desde lo artístico y desde lo humano. También hay gente con la que hoy en día tengo una amistad. Todo empieza con una canción, pero luego terminan siendo gente importante en tu vida.

Usted creó la Fundación Pies Descalzos en el 97, cuando apenas lanzaba ‘En dónde están los ladrones’. Maria Emma Mejia decía que durante toda la década de los 2000, ustedes prácticamente se convirtieron en unas activistas por la educación, iban a Cumbres Iberoamericanas y usted apenas tenía veintitantos años. Era un mundo machista, un montón de presidentes, reyes… ¿Cómo fue al comienzo acercarse con toda esta gente y empresarios a hacer ese tipo de proyectos?

Pues muy parecido a como me tocó también en el mundo de la música cuando también era muy dominado por los hombres, cuando había pocas mujeres en el mundo del pop en general y me tocó hacer mucho convencimiento, convencer acá al programador de tal radio, convencer al ejecutivo de Sony, convencer a los periodistas contra el prejuicio que había contra los colombianos, contra las mujeres. Me tocó sentarme con muchos presidentes, hablarles de la educación, decirles que estaban poniendo el dinero donde no tenían que ponerlo, que había que ponerlo donde están los niños, en las escuelas, en la alimentación y todavía hay mucho trabajo por hacer y mucha gente por persuadir, pero ahí he estado picando piedra, picando piedra y siendo muy insistente.

Usted siempre habla de la comunidad y cómo se trabaja con ella. Seguro ha tenido que ver crecer a esos niños, ¿tiene alguna historia memorable?

Uy, hemos acompañado a niños desde la primaria, niños que hoy en día están en la universidad, niños que se han graduado de bachilleres y que se han ganado becas, niños que estaban en situaciones de vida vulnerables y que hubieran podido acabar en pandillas o en grupos paramilitares y que han acabado floreciendo y mostrando sus talentos. Eso es lo bonito de invertir en educación, que ves la transformación casi que inmediata, no tienes que esperar treinta años. En unos pocos años, ya ves los resultados de invertir en la educación y esa es nuestra insistencia.

Voy a hacerle unas preguntas rápidas. Dígame tres libros favoritos.

Te voy a hablar de un libro que me ha gustado mucho, no es una lectura fácil, pero se llama Mujeres que corren con lobos y habla precisamente de la loba. Hay un cuento sobre la loba y cómo ella canta y baila encima de los huesos. Los ha recopilado uno a uno para reconstruirlos y con ese baile y ese canto consigue revivirlos y reconstruirlos. De alguna manera me he sentido muy identificada porque yo en algún momento también he sido esa loba herida que ha tenido que recoger hueso a hueso, reconstruirlos y la música ha sido el pegamento.

¿Con qué canciones prendería una fiesta?

Con la sesión 53 de Bizarrap.

¿Con qué músicos haría una banda sonora de Colombia?

Con Joe Arroyo, Carlos Vives, seguro que esos dos tienen que estar.

FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRY

BOCAS