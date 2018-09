Retales para la próxima temporada

Todo se mueve demasiado rápido. Mientras escribo estas líneas acabamos de anunciar una nueva edición de la revista ELLE protagonizada por la fascinante Selena Gómez, que muy gentilmente abrió las puertas de su corazón rompiendo un silencio que dejó a sus millones de seguidores con ganas de saber más. Selena, quien diseñó una colección para la casa Coach, también nos habló de su nuevo proyecto musical y de la labor que realiza para la ONG A21. Ella es la protagonista de nuestro número de octubre, y en pocos días empezará una gran maratón de desfiles en la que cuatro ciudades participarán con prisa y sin pausa: Nueva York, Londres, Milán y París. Vuelve el circo de la moda y les quiero hacer un resumen de las cosas que estoy esperando con más ganas.

Cumplir 50 años en un mundo tan vertiginoso, como el de la moda, es una cita que hay que festejar por todo lo alto. Uno de los padres de la moda made in USA, Ralph Lauren, celebrará sus 50 años con un desfile (seguido por una fiesta a la que no le faltarán glamour ni celebridades), en uno de mis rincones favoritos de Central Park: la fuente Bethesda. La trayectoria vital de este diseñador es realmente inspiradora y se ha tratado de un ejemplo palpable del llamado sueño americano. ¡Felicitaciones, querido Ralph!



Hace unos meses la moda dijo “adiós” a otro ícono: al de Carolina Herrera. La venezolana se despidió del mundo del ready-to-wear para dedicarse a ser embajadora de una marca que ha traspasado fronteras. El elegido para llevar las riendas de otra casa histórica es el americano Wes Gordon, quien ya presentó una colección de entretiempo y una de novias. La presión es mucha, pero tengo la sensación de que la sensibilidad de Gordon, el dominio del color y de la sastrería de este joven diseñador, sabrán poner a Carolina Herrera en pleno siglo XXI.



Nueva York también verá en los próximos días el regreso de Rodarte y de Proenza Schouler: dos casas jóvenes pero sólidas que decidieron cruzar el océano Atlántico para presentar sus creativas colecciones en París. Habrá que estar atentos a este doble regreso y ver si en sus nuevas creaciones hay un toque chic made in France. Siempre que se dice “hola” se espera un “adiós”. Así funciona la vida. La ciudad de los rascacielos vivirá su primer Fashion Week sin Victoria Beckham, una diseñadora que ha decidido mostrar su próxima colección en su país natal (Inglaterra). Desde aquí quiero desearle mucha suerte a mi admirada Victoria.



De esta semana de la moda en Nueva York también tengo muchas ganas de ver cómo otras dos casas muy jóvenes, Monse y Prabal Gurung, se adentran en el territorio masculino. Poco a poco las barreras van cayendo y la de la moda masculina/femenina se va derrumbando. Bienvenidos al mundo fluido que el filósofo Bauman ya vaticinó.



Saltando a Europa, dos nombres acapararán todos los focos, miradas y posts en Instagram. En primer lugar, el italiano Riccardo Tisci presentará su primera colección para la histórica casa Burberry y uno de los enfant terribles de mi industria, Hedi Slimane, hará lo mismo con CELINE. Para empezar a abrir boca, ambos diseñadores ya han cambiado la imagen gráfica de estas dos casas. El histórico diseñador británico Peter Saville fue el encargado de diseñar el nuevo logo de una marca que por primera vez será liderada creativamente por un italiano, y el americano Slimane decidió pulir el logo de CELINE removiendo su acento.



Milán también dirá adiós (por solo una temporada) a una de las casas que más excitación ha conseguido crear en los últimos años. El talento sin límites de Alessandro Michele abandonará Italia para renacer en el teatro Palace de la Ciudad de la Luz. Michele, el gran demiurgo de la moda, seguramente nos hará viajar de los años setenta a los ochenta pasando por el Medievo para catapultarnos de nuevo al año 2019.



Finalmente, dos históricas casas se quedarán sin presentar colecciones (realmente el sonido de las sillas musicales no ha finalizado de sonar). Nina Ricci (propiedad de Puig) se quedará en blanco a la espera de una nueva colección que será firmada por dos jóvenes talentos: Rushemy Botter y Lissi Heerbrugg. Por su parte, uno de los transatlánticos del grupo Kering, Bottega Veneta, también se quedará sin presentar una colección a la espera de que Daniel Lee tome los mandos próximamente.



Como pueden ver, el mundo de la moda vive en un cambio continuo. Nada es permanente, exceptuando quizás las fotos de pasarela de Chris Moore, un fotógrafo de 84 años que sigue activo y publicó un libro que les recomiendo. En unos días vuelve una aventura llena de creatividad, prisas y espero algunas risas. Por si acaso, yo ya preparo mis stilettos, libreta, lapicero y dejo mi móvil cargando. Tengo muchas ganas de contarles todo lo que veré, en una próxima columna y si no pueden esperar, les invito a que me sigan en Instagram: @ninagarcia. ¡Nos leemos en un mes!





NINA GARCÍA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 78 - SEPTIEMBRE 2018