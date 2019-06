Tarantino en la edición 86 de BOCAS

Hace 25 años se estrenó Pulp Fiction, una de las películas más destacadas del director Quentin Tarantino, el protagonista de la portada de nuestra nueva edición. Recientemente, en Cannes, presentó Once Upon a Time In Hollywood, su noveno filme que se centra en los asesinatos de Charles Manson, en 1969. Para esta nueva edición conversamos con el director estadounidense sobre su proceso de creación cinematográfica, de su nuevo trabajo y de la mujer que le cambió la vida.

En esta edición también tenemos entrevistas con José Miguel Vivanco, el hombre de los derechos humanos, quien desde hace 25 años es el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, en América Latina. El exfutbolista inglés David Beckham nos contó cuál fue la gran lección que le dio su padre, cómo celebró el título de la Champions League en 1999, cuáles son sus cinco goles históricos favoritos y por qué decidió retirarse del fútbol. También hablamos con la baronesa de la política, Dilian Francisca Toro, quien en menos de tres décadas pasó de ser concejala de Guacarí a presidenta del Senado y a estar detenida por lavado de activos. Por último, conversamos con el descendiente directo del “descubridor” Cristóbal Colón, Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel, quien ostenta títulos nobiliarios como Almirante y Adelantado Mayor de las Indias, Duque de Veragua y Marqués de la Jamaica.



En la crónica gráfica del mes hacemos un recorrido por la exposición Mundo Propio. Fotografía Moderna Argentina, 1927 – 1962, que presentó este año el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Y nuestro ícono del mes es el emblemático álbum Abbey Road de The Beatles, este año se cumplen 50 años desde su lanzamiento.



BOCAS 86

JUNIO - JULIO DE 2019.