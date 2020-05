Protocolo de los protocolos

Me saben a cacho, como dicen en La W, las teorías de cómo enfrentar la lucha contra el coronavirus con interpretaciones tan contradictorias y que todo el mundo se sienta con la autoridad suficiente para pontificar sobre lo que se debe hacer o no para “aplanar la curva”. ¿Aplanar –concepto pedagógico para el Instituto de Salud– la curva? ¿Empinar la curva? ¿“Perfilar” el virus? ¿Las curvas tienen pico? Más bien, pico de la epidemia. ¿No sería mejor curvar o abovedar la epidemia?

La palabra favorita de la pandemia es protocolo. Todos los funcionarios la usan para lo que sea, no importa que contenga varias repeticiones de la misma. Las preguntas de los periodistas arrancan siempre por el protocolo para resolver los requerimientos que se necesiten para cualquier cosa. Mientras tanto, las autoridades advierten que diseñan y estudian los protocolos para la recuperación. Pero no la recuperación de las lanchas perdidas en el Orinoco, por falta de protocolo, según las autoridades.

Siempre hay un protocolo en la vida de la pandemia. Protocolo para allá, protocolo para acá.



Pero volviendo a las interminables opiniones chimbas sobre lo humano y lo divino del virus (la mano de Satanás y los comunistas de la China con laboratorios perversos), se destaca por acertada la columna, siempre brillante, de Leopoldo Villar Borda en EL TIEMPO, ‘Entre la ciencia y la fábula’. Pondera la conducta del hombre más rico del mundo, Bill Gates, y le reconoce su condición de voz acreditada en la materia, la que tiene al mundo patas arriba, el maldito coronavirus que –repito– me sabe a cacho. Y que, según Gates, Trump la embarró al vacilar al comienzo y por retirar la financiación de su país a la OMS, lo que se tradujo en una campaña de Fox contra Gates acusándolo de creador del coronavirus, señalamiento que por obvias razones no pegó.



Villar Borda llega a la conclusión de que el telón de fondo es el oscurantismo. Vale decir la defensa de ideas irracionales o retrógradas. El aprovechamiento del miedo para sacar partido con rendimientos políticos.

Por cuenta de las innumerables columnas en los medios de comunicación y las ilimitadas redes sociales, el análisis de la crisis es –como en los restaurantes– a la carta. Cómo lo quiere: ¿a favor o en contra de las medidas? ¿A favor o en contra de la apertura gradual de la economía? Para cada sabor, para cada preferencia, una solución. O, como se usa ahora, un protocolo.



A favor: No estamos lejos del pico. Hay más enfermos curados que contagios. Hay suficientes camas en unidades de cuidados intensivos. Hemos llegado con ayudas a sectores muy difíciles de localizar. Se están entregando mercados a mayores de 70 años no afiliados a ningún programa social. Casi dos millones de familias recibieron un auxilio de ciento sesenta mil pesos para necesidades apremiantes. En medidas preventivas nos hemos anticipado a los países de la región.



En contra. El crédito agropecuario solo ha llegado a los grandes productores. Zonas deprimidas por la pobreza no han recibido las ayudas que se anuncian por la televisión. El gerente designado para la crisis del coronavirus no ha dicho nada sobre el proceso que debe observarse para controlarla o mitigarla. La cuarentena fue precipitada, pero la apertura también. Y así ilimitadas las críticas y las alabanzas que han significado mejorías sustanciales en el rating de todos los mandatarios.



Estamos varados en una carretera con las cuatro llantas pinchadas, y en lugar de buscar la solución entre todos, nos enfrascamos en una discusión que deteriora el ánimo de la gente. El concepto de los expertos vale lo mismo que el de los espontáneos. Lo inteligente es reconocer quién manda en una guerra. Y por tanto debemos reconocer quiénes son los jefes de la guerra; no puede ser igual la vida con guerra que sin guerra. Agradecer a Dios que no nos haya mandado a Bolsonaro ni a Trump.



Esta crisis nos agarró con unas autoridades legítimamente constituidas: el Presidente de la República y los alcaldes. Ellos tienen que mandar y asumen la responsabilidad. Nuestro deber es ayudar a esas personas a salir del bollo y después, cuando termine la vaina, volvemos a darnos en la jeta. Ese sí es el protocolo de los protocolos.