Pilar Quintana: 'La maternidad ha sido la fuente creativa más importante'

“A mí siempre me dijeron que la maternidad y la escritura eran incompatibles. Luego, cuando quise ser mamá, tenía 42 años y tuve a mi hijo. Encontré que la maternidad no solo era compatible con la escritura sino que ha sido la fuente creativa más importante de todas las que he tenido”, dice Pilar Quintana, la escritora caleña que fue galardonada con una de las distinciones más importantes de la literatura en Iberoamérica: el Premio Alfaguara de Novela 2021, por su obra ‘Los abismos’, una novela cuya protagonista es una niña envuelta en los conflictos de sus padres. “Es como que yo fui mamá y descubrí un nuevo yacimiento”, enfatiza.

La desmitificación de la maternidad, el instinto, la naturaleza y la animalidad son los tópicos de sus obras y por ellas ha recibido el aplauso de la crítica. Quintana, además de ser la cuarta colombiana en recibir el Premio Alfaguara, hizo parte del prestigioso listado de los 39 escritores menores de 40 años más destacados de América Latina. Sin embargo, para ella, estos reconocimientos parecen inverosímiles. En la ceremonia de su reciente premio confesó que estaba esperando que le dijeran que estaba en una cámara escondida.



En entrevista con el director de revista BOCAS, Fernando Gómez –en el marco de la celebración de los 10 años de la publicación– recordó cómo ha sido convertirse en una escritora reconocida y lo difícil que es hacerse campo en el medio editorial: “Uno a los 20 años cree que Gabo era un pobre huevón y como que ‘yo lo voy a superar’. Vas publicando, creciendo y a los 38 años te das cuenta que él ya había escrito Cien años de soledad y vos no has escrito ni mierda. Ves tú lugar, ves que es un medio muy difícil y te conformas con escribir unas novelas que no espanten lectores. Uno va bajando las expectativas”, señala.

La escritora caleña nació en el seno de una familia de clase alta, y al descubrir su pasión –y su genio literario– empezó a construir su prosa desinhibida y sin filtro. Explica que la rutinaria vida de oficina la empujó a tomar su oficio de escritora en serio y romper el paradigma de una vida conforme: “Voy a sacrificar mi tranquilidad económica para hacer lo que quiero, que es escribir. Pensaba: ‘esto me va a resultar muy mal, y entonces cuando se me acabe la plata, pues me suicido y listo’, y escribí dos libros o uno o lo que alcancé en ese tiempo. Empecé a viajar pero ya se me quitaron las ganas de suicidarme”, recuerda.



Quintana cuenta que, en un periodo ‘maldito’ de sexo, drogas y rock n roll, en Bogotá, regresó a Cali para llevar una vida más sencilla, pero el tedio laboral la hastió y la escritura salvó su vida. Escribió sobre una mujer que no quería trabajar más en una agencia de publicidad sino escribir una novela e irse de viaje. Esa especie de autobiografía se hizo realidad y Pilar emprendió un viaje por el mundo.



Con una nostálgica sonrisa, habla de sus viajes: “Iba en orden, Ecuador, Perú, Chile y luego volví a Bolivia. Viajé por Brasil, por Colombia, fui a EE.UU, India –donde la encontró la llamada de la editorial Planeta–, Nepal y Australia. Y en eso me demoré tres años”. Incluso vivió nueve años en una cabaña de madera construida por sus propias manos sobre un acantilado, en medio de la selva en Juanchaco, en el litoral pacífico del Valle del Cauca.

'La perra' la escribí con muchas dificultades porque la escribí en el celular mientras amamantaba

Hoy Pilar, la madre de un niño de 5 años, declara que en medio de todos esos viajes, la maternidad ha sido la experiencia más intensa de su vida. ‘La perra’ (2017), su cuarta novela, que ha sido traducida a varios idiomas, tuvo su génesis en ese periodo selvático del pacífico colombiano. “La imagen primigenia de ‘La perra’ surgió cuando yo vivía en la selva. Tuvieron que pasar 12 años, embarazarme, parir, y que mi hijo tuviera ya 9 meses, se durmiera, me diera un periodo mientras hacía la siesta. Yo tenía en una libreta la idea de ‘La perra’ que quería ser escrita, y la escribí con muchas dificultades porque la escribí en el celular mientras lo amamantaba”, cuenta en esta entrevista.



En esa línea, también surge la animalidad y el instituto: “desear tener un bebé es un deseo absolutamente irracional e instintivo. Es un amor mortal”.

Hoy Pilar Quintana es una de las escritoras más reconocidas de Colombia y Latinoamérica. Entre sus obras se encuentran Cosquillas en la lengua (Planeta 2003), Coleccionistas de polvos raros (Norma 2007), Conspiración iguana (2009), Caperucita se come al lobo (2012), La perra (2017) y Los abismos (2021).



