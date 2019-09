Las primarias presidenciales 

Estos son los pretendientes a la Presidencia.



Alejandro Char. alcalde de Barranquilla, es el hombre fuerte del Caribe, y su candidato, a la Gobernación del Atlántico y a la Alcaldía de Barranquilla han recibido el respaldo de todos los partidos y aunque ello no quiere decir que esos partidos vayan a acompañar de manera automática su candidatura presidencial, sí constituye una fortaleza indiscutible.

Gustavo Petro. Exalcalde y excandidato presidencial. Buscará la candidatura a toda costa y viene de haber recibido una votación millonaria en la pasada contienda presidencial que lo habilita. Al contrario de lo que pasa en el Atlántico, su base electoral en Bogotá se ve afectada por la posibilidad de una derrota de su candidato a la Alcaldía, lo cual favorecería a Claudia López, quien ya tiene puesta sus complacencias en la postulación de su compañero de alianza, el profesor Sergio Fajardo. Perder la supremacía electoral, su fortín electoral más importante, lo dejaría emproblemado.



Carlos Holmes Trujillo. Aspira, con toda razón, a llevar la representación del Centro Democrático en la contienda presidencial y convertirse en sucesor del presidente Duque, a quien le ha dedicado sus mejores y más brillantes condiciones de líder político. Es el mejor defensor de los planes y programas del jefe del Estado. Se expresa con elocuencia heredada y maneja los hilos de la política con habilidad de sastre de alta costura. Acelera y frena el carro de su candidatura con la habilidad de un experto en mecánica popular.



Sergio Fajardo. Exalcalde, exgobernador y excandidato presidencial. Lo apoya la alianza que respaldó su anterior experiencia presidencial con éxito y conserva la esperanza de conseguir las mayorías en una nueva competencia. Le espera una dura tarea en su tierra antioqueña, donde las fuerzas políticas que no lo quieren aspiran a imponer sus candidatos en las alcaldías y en la gobernación del departamento. Es difícil ganar el premio mayor sin Antioquia. Las mujeres lo ven como un galán moderno, muy guapo, y los hombres con algo de envidia lo encuentran subido de lote.



Marta Lucía Ramírez. Es apenas natural que la vicepresidenta, quien ya aspiró a la corona, intente volver a meterse en la carrera presidencial. Los conservadores no tendrían mejor candidata con la pretensión de repetir una competencia interna con los candidatos del Centro Democrático en la búsqueda de un buen resultado. La afecta no tener participación en la primaria de octubre porque, estando en el cargo de primera mujer vicepresidenta, no puede intervenir en política.



Paloma Valencia. Senadora del Centro Democrático. Tiene sangre de estirpe, es elocuente y creció en una casa de ambiente académico como nadie en Colombia. Ha mostrado garra suficiente para dar la pelea por la candidatura de su partido y cuenta con la simpatía de su jefe, el presidente Uribe. No tiene electorado propio para participar en las primarias de octubre. Le gusta pelear y sabe conciliar. Se maneja con acierto en los medios.



Fernando Carrillo. Procurador, exministro, embajador y jurista. Le gusta lo público y siempre aparece como padre putativo de la séptima papeleta que le dio vida a la constituyente del 91. Su carrera parecería enfocada en la búsqueda del poder. No tiene cómo participar en las primarias de octubre, pero buscará la candidatura. No le tiembla la mano para tomar decisiones riesgosas y mantiene buenas relaciones con la clase política. Su propuesta de hacer una consulta sobre la justicia mediante una plataforma donde los ciudadanos podrán opinar es una muestra de lo que sería su campaña con énfasis en la recuperación de la credibilidad en el Poder Judicial.



Luis Alberto Moreno. Ha sido ministro, embajador y presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Todo lo que hace le sale bien y no tiene enemigos; maneja las relaciones públicas con gran olfato político. Sabe sacarle provecho a su baja estatura con inteligencia y creatividad. Se crece a punta de inteligencia y buen humor. No tiene electores para unas primarias pero su nombre goza de un enorme atractivo para las fuerzas políticas que busquen consensos. Tiene todas las condiciones para ser un buen presidente.



Camilo Romero. Es gobernador de Nariño, elegido por el Movimiento Somos Nariño y con el apoyo de la Alianza Verde. Senador de la República por el Polo, ha hecho una carrera política meteórica. Sería el palo de mayor dividendo en términos hípicos. Se expresa con claridad y sin desconocer las normas de la respetabilidad, es incisivo y, no pocas veces ácido en sus críticas a las directrices que no comparte. Es el símbolo de una comunidad fantástica pero muy castigada por la falta de infraestructura física y el incremento de la violencia. Desde la época de la Independencia se dice que la de Nariño es la mejor gente de Colombia. Para una analista política que me merece la mayor confiabilidad: Romero pertenece a una nueva generación, sin odios, en contraposición a la anterior, que “no la reconcilia nadie”. Es la carta más joven de la izquierda democrática. Lo ayudan la voz y la elocuencia.



Por eso, antes de votar en octubre para gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, tenga en cuenta que se trata de unas primarias presidenciales y que se justifica, antes de decidir su voto, averiguar a quién apoya para la Presidencia.





ALBERTO CASAS SANTAMARÍA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 89. SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2019