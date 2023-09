Nicolás Alcocer Petro, el primer hijo de la primera dama, Verónica Alcocer, habló con la revista BOCAS, de la Casa Editorial EL TIEMPO, sobre los grandes temas que han rodeado su nombre desde que su padre adoptivo, el presidente Gustavo Petro, llegó a la Casa de Nariño.'El otro Nicolás': la historia del hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro

En la charla, Nicolás Alcocer se refirió a los efectos que ha tenido en redes sociales el hecho de que el primogénito del mandatario, Nicolás Petro Burgos, sea su tocayo. Además, habló en detalle de cómo ha sido la relación con el Presidente, quien lo conoció cuando apenas tenía doce meses y, desde hace un año, es legalmente su padre adoptivo.

'Se ponía bravo cuando no sobresalíamos'

Un mes después de su posesión como presidente, hace un año, Gustavo Petro adoptó legalmente a Nicolás Alcocer Petro (25 años). Foto: Ricardo Pinzón

Nicolás Alcocer, quien nació en Bogotá pero se crio en Sincelejo los primeros años, vio la luz por primera vez cuando su madre tenía 21 años.



Al hoy presidente Gustavo Petro lo conoció cuando este tenía 40 años y se desempeñaba como representante a la Cámara por Bogotá.



Nicolás, quien se autopercibe como un costeño alegre con acento rolo, que no quiere saber nada de política, fue educado por el actual mandatario durante su infancia.



"Cada vez que viajaba me traía recuerdos. Yo salía a jugar al parque con él en Bogotá. Siempre salíamos a comer helado", dijo sobre sus recuerdos de niño con el Presidente.



Alcocer, que estudió todo su bachillerato en el Liceo Francés, habló de lo exigente que habría sido su padre con él en el ámbito académico.



"Era un padre muy estricto con todo el tema académico, las notas tenían que ser sobresalientes. Él simplemente se ponía bravo cuando no sobresalíamos. En la otra parte es muy relajado", dijo en la entrevista con BOCAS.



En la charla, interrogado por las declaraciones de su padre adoptivo sobre la crianza de Nicolás Petro Burgos, de quien llegó a decir "yo no lo crie", manifestó: "Yo tampoco tuve la oportunidad de que mi papá biológico me cuidara y es duro. No creo que no lo haya criado, simplemente no tuvo el tiempo como lo ha tenido con Antonella o Sofía".

Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá ❤️ pic.twitter.com/uoRdkDGxIV — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) September 21, 2022

Sobre su padre biológico, Alcocer dijo que lo conoció pero nunca tuvo una relación de padre e hijo.



"No tengo ningún problema con él, solo que no estuvo pendiente de mi crianza, pero así se dieron las cosas", dijo.

Y sobre la espera para ser legalmente adoptado por el Presidente respondió: "Era un tema que se venía hablando desde hace mucho. Se tuvo que esperar a mi mayoría de edad para poder tomar la decisión porque siendo yo menor de edad entraba mi papá biológico en la decisión".

