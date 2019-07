Esta es la edición 87 de BOCAS

Las cifras de violencia contra los menores de edad en Colombia no han parado de aumentar en los últimos tres años. El año pasado se registraron 68 casos diarios de violencia contra niños y adolescentes.

Con este panorama de la niñez en Colombia, en esta edición tenemos en portada a John Jairo Rodríguez, que fue reclutado por las Farc cuando apenas tenía 7 años. A los 14 logró escaparse y hoy, a sus 18 años, empezará a estudiar una carrera profesional. “Ellos me robaron la infancia. Es que se supone que debería estar jugando y no estar en una guerra a la que uno no pertenece”, dijo John.



También conversamos con Juliana Pungiluppi, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y nos contó, entre otras cosas, cómo marcó su vida el secuestro de su papá cuando ella tenía 11 años, lo que ha tocado vivir desde que está en el cargo y su recorrido profesional hasta llegar a este. Por otro lado, llevamos una entrevista con el director de cine Alejandro Landes. Sus películas han sido reconocidas por festivales como los de Sundance y Cannes. Monos, su último trabajo, trata el tema del conflicto colombiano desde la mirada de los niños.



Además, para esta edición 87, hablamos con Marcos Galperín, el argentino creador de Mercado Libre y nos contó cómo nació esta empresa, una de las de comercio electrónico más conocidas en América Latina. El listado de las entrevistas de este número lo cierra Sergio Trujillo, el único colombiano en ganar un Premio Tony (el Óscar en el mundo del teatro). La crónica gráfica la conforman impactantes fotografías del trabajo infantil en Colombia; fotografías que aunque son de hace varios, no se alejan mucho de la realidad actual.



BOCAS 87

JULIO - AGOSTO DE 2019.