Warhol, Raf y Calvin

Y sin esperarlo llegó el invierno en la ciudad de Nueva York. Diciembre no es solamente sinónimo de árboles de Navidad y de celebrar unas fiestas en el calor de un hogar rodeado de los seres más queridos. En el mundo de la moda, diciembre es sinónimo de las colecciones pre-fall (también llamadas pre-invierno), que hacen que centenares de modelos, estilistas, peluqueros, maquilladores y editores de moda sumen millas en las cuentas de sus aerolíneas favoritas.

Pier Paolo Piccioli, el director creativo de Valentino, nos hizo viajar a Tokio, donde presentó una colección que rindió homenaje a una de las marcas de la casa, el rojo. Chanel y Versace decidieron cruzar el océano Atlántico para realizar dos shows en la ciudad de Nueva York (Versace, en Wall Street, y Chanel, en el Museo de Arte Metropolitano).



Estas colecciones de pre-fall (que son siempre un poco más comerciales, ya que van a estar más meses en las tiendas) ofrecen a estas casas históricas una oportunidad única para crear contenidos y continuar siendo relevantes en la era de las redes sociales, que vive de consumir imágenes y contenidos non stop.



Andy Warhol nos dejó demasiado temprano. Quien fue un creador imparable, que tuvo la visión de entender el mundo contemporáneo como pocos, nos abandonó antes de que las redes sociales hicieran acto de presencia. Siempre me he preguntado qué hubiera pensado Warhol de Instagram. ¿Se hubiera unido a la plataforma? ¿Qué tipo de imágenes hubiera creado? Me hubiera gustado ver cómo el internet habría hecho acto de presencia en sus creaciones... Si bien es cierto que Warhol y su famosa frase sobre los “15 minutos de fama” tienen más vigencia que nunca gracias al nuevo paradigma de la fama que las redes sociales han fabricado.



En el mundo del arte, el 2018 será recordado como el año Warhol. Por primera vez desde 1989, el Museo Whitney de Nueva York organiza una retrospectiva del creador americano. La Universidad de Stanford, en una muestra titulada ‘Contact World’, presenta una selección de fotos inéditas de un artista que saltó de formato cada dos por tres. Finalmente, el showroom de Calvin Klein en la calle 39 de Nueva York nos brinda una oportunidad única de revisitar 48 lienzos de la instalación ‘Shadows’ (conformada por 102 cuadros) que Warhol instaló en la Galería de Heiner Friedrich, en Manhattan, en enero de 1979.



‘Shadows’, seguramente una de las creaciones más abstractas y desconocidas del artista que popularizó la figura de Marilyn Monroe multiplicándola en lienzos multicolor y que elevó la sopa de Cambpell a categoría de museo, llegó a Nueva York gracias al ojo del belga Raf Simons, quien desde el 2016 se hace cargo de una de las casas de moda más icónicas de Estados Unidos: Calvin Klein.



Raf Simons es uno de los faros de mi industria y uno de los pocos nombres que temporada tras temporada logran sorprendernos a todos. Desde la presentación de su primera colección de hombre en 1995 y que revolucionó la manera de vestir (¿se acuerdan de los trajes super skinny?), quien dio nueva vida a Jil Sander en el 2005 y quien cogió las riendas de Dior en el 2012 tras la debacle de John Galliano, dando nueva vida a la histórica casa francesa.



En una entrevista interesantísima publicada en The New York Times, Vanesa Friedman logró que Raf Simons nos explicara por qué decidió abrazar la figura de Warhol tras su nombramiento en Calvin Klein (gracias a un acuerdo con la Fundación Warhol, Calvin Klein empezó a imprimir arte de Warhol en cosas del hogar, accesorios y ropa). En esta fascinante charla, el belga nos contó que llegó a la conclusión “que el genio de Warhol iba más allá de las alegres pinturas de los botes de sopa Campbell”. Esta visión del artista fundador de La Factoría coincide con el tipo de arte que podemos ver en el Museo Whitney.



‘Warhol de la A a la B (y vuelta a empezar)’ es el título de la exposición que estos meses ocupa uno de los pisos de esta institución artística que se alza al lado del parque elevado High Line. Tras visitar esta muestra tuve una auténtica revelación, descubrí a un nuevo Warhol: un Warhol más oscuro, más atado a la realidad, un Warhol que con saltos de plataforma consigue transmitir un mensaje que te llega al cerebro como una flecha. En definitiva, me encontré con un Warhol sumamente contemporáneo. Aquí está el poder del arte: desde el pasado nos habla de nosotros y de nuestro presente. Y la moda hace algo similar: una minifalda resume en una creación la revolución de la mujer en los años 60.



Seguramente en unos años cuando veamos algunas de las prendas diseñadas por Raf e inspiradas por Warhol entenderemos más de una época muy rara que podría resumirse con la presidencia de Trump. Y esta conexión Trump-Warhol daría para una serie de televisión… pero solo les explico el final. En su diario, Warhol escribió que “Trump era algo barato”. Les dejo a ustedes que terminen la historia. ¡Nos leemos el otro año!





NINA GARCÍA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 81 - DICIEMBRE 2018