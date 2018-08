Cada momento del año tiene su canción. Mientras escribo estas líneas, en las tardes largas de verano, con sus atardeceres mágicos en la isla de Manhattan o en los Hamptons donde paso los fines de semana con mi familia, escucho Summertime Sadness, de Lana del Rey. Podría escuchar también Dreams of Summer, de Peggy Lee; Summertime Magic, de Childish Gambino o Summertime, de la única Ella Fitzgerald. Canciones que mezclan la melancolía del Dolce far niente (lo dulce de no hacer nada) de verano con la llegada del otoño. Siendo muy sincera con todos ustedes, amigos de la Revista BOCAS, mi año no empieza el primero de enero, sino en septiembre.

Es en este mes cuando empiezan las preparaciones de la vuelta al colegio de mis dos hijos. Son los nervios de emprender un nuevo curso, de aprender nuevas materias, de volver a ver a los amigos de la escuela. Es también el olor de los libros nuevos y de organizar armarios para la vuelta a la rutina. A nivel profesional, septiembre es sinónimo de Fashion Week, en Nueva York. Una semana repleta de desfiles que da inicio a cuatro semanas de un trabajo intenso en el que puedo ver en primera persona las colecciones de los diseñadores en Nueva York, Londres, Milán y París.



Septiembre también es sinónimo de la edición más importante que hacemos en nuestra revista. La preparación de este número de la revista ELLE ha sido muy especial para mí y mi equipo porque hemos creado nuestro primer September Issue, tras ser nombrada editora en jefe de esta cabecera. No se pueden imaginar el orgullo, las horas de trabajo, la multitud de reuniones, de brainstormings (lluvia de ideas), de rodajes, de maquetas y propuestas de diseño que implican editar un número como este. La verdad es que estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho: desde los editoriales de moda en el que he querido dar la oportunidad a nuevos fotógrafos, hasta los reportajes de actualidad (para destacar, una entrevista que le hicimos a Omarosa en la que habla de su paso por la Casa Blanca, de Trump. De ser una de las personas más importantes del magnate a quedarse sin trabajo tras ser despedida).



También estoy muy feliz de compartirles mi admiración a la actriz que ocupa la portada de la revista: Emma Stone. Ella resume en su persona lo mejor de Estados Unidos: una actriz de alto nivel, con una inteligencia y simpatía que sabe romper la cuarta pared y que siempre nos recuerda que la amabilidad, la bondad y la simpatía nunca dejan de estar de moda. Unos atributos que forman parte de la revista ELLE, un ADN que he querido respetar y ampliar.



El placer de lo nuevo. La vida siempre se mueve en un círculo. Escribo estas líneas en Manhattan (con el número de septiembre a mi lado) para una revista de Colombia pero, de pronto, por arte de la memoria me traslado a Barranquilla. Fue en el calor de mi hogar donde nació mi pasión por la edición y por la moda. Me acuerdo perfectamente, y seguramente aún podría dibujar mi cara de sorpresa, de felicidad al llegar al hotel El Prado de Barranquilla y comprar todas las revistas de moda internacionales que solo llegaban allí. Al arribar a casa, tijeras en mano, pegamento a mi lado y con decenas de papeles ya preparados, empezaba a recortar fotografías y a crear collages. Página a página iba editando mi propia revista. Pero mi pasión por la moda no terminaba en la edición. Con lápices de colores intentaba imitar las ilustraciones del puertorriqueño Antonio López. Me acuerdo que tras muchos intentos pude imitar uno de los dibujos que este talentoso artista hizo para Versace.



Septiembre es sinónimo de reinvención, pero también de volver a la rutina. Es en este diálogo entre novedad y repetición donde se encuentra una de las claves del vivir. No vivimos en círculos sino en espiral: aunque pensamos que estamos en el mismo lugar siempre terminamos un poco más arriba. Entre espirales vivimos y yo los invito a que nos leamos en un mes y si tienen la oportunidad de leer el número de septiembre de ELLE, háganme saber de sus comentarios en mis redes sociales. ¡Hasta pronto!





NINA GARCÍA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 77 - AGOSTO 2018