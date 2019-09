El renacimiento de la primavera

La escritura siempre está relacionada con un momento actual. Hoy, mientras escribo esta columna, es 11 de septiembre. La ciudad de Nueva York recuerda en silencio y con dos líneas de luz verticales que se proyectan en el cielo infinito unos atentados que cambiaron el rumbo de la historia contemporánea. Como si de una película se tratara, grabada en mi mente, podría recorrer minuto a minuto, fotograma a fotograma, todo lo que aconteció en una jornada laboral que tendría que haber empezado, según marcaba mi agenda, con un desfile de Óscar de la Renta.

La lectura es un ejercicio solidificado en el futuro. Ustedes leerán esta columna cuando hayan terminado los desfiles de Londres, Milán y París. A todos los editores nos esperan semanas de viajes, de desfiles y de visitas a showrooms donde podremos ver en primera persona qué tendencias serán las más importantes para la próxima temporada de primavera - verano. Hoy, en el último día de la Semana de la Moda de Nueva York, voy a intentar hacer un ejercicio un poco arriesgado: adelantar algunas de las tendencias que podrán consolidarse (o no) en las próximas semanas.



Después de vivir unos años en un estado de adormecimiento, la NYFW ha regresado con una energía renovada. Hay que agradecer a Tom Ford, el nuevo presidente de la CFDA (Council of Fashion Designers of America), todas las iniciativas que ha desarrollado para llenarla de vitalidad. Acortar la semana de la moda, para que no perdiera el enfoque, ha sido todo un acierto.



Navegando mentalmente entre todas las imágenes que guarda mi cerebro y releyendo las notas de mi cuaderno, podría atreverme a decir que la próxima primavera llegará llena de tonos pasteles: del rosa pálido al amarillo, pasando por el verde lima y terminando con el color que es resultado de la suma de todos los demás: el blanco.



En un mundo que navega a la deriva: con el Brexit, con una posible crisis económica que puede traer oscuros nubarrones, los diseñadores decidieron apostar por el optimismo y la pureza. El color blanco fue prominente en colecciones como las de Gabriela Hearst (siempre fiel al respeto del medio ambiente en el uso de tejidos), The Row (la elegante línea de moda de las hermanas Olsen), en Proenza Schouler (con una de sus mejores colecciones presentadas con unas poderosas siluetas que empoderan a la mujer), en Prabal Gurung (quien celebró 10 años en la pasarela con su familia, que viajó desde Nepal) o en Eckhaus Latta o Tory Burch.



La otra gran tendencia podría resumirse con un concepto: los diseñadores adaptaron la paleta cromática de Monet y la simplificaron como si de una pintura de Ellsworth Kelly se tratara. Los colores pasteles hicieron acto de presencia en las creaciones de Carolina Herrera (con una gran colección de Wes Gordon que rindió homenaje a la venezolana con el uso del estampado de topos, el cinturón marca de la casa y los estampados florales que tanto le gustan a su fundadora); a Óscar de la Renta (con unos diseños que convirtieron Manhattan en una isla del Pacífico con caftanes de colores, tejidos naturales como la rafia y con unos vestidos de noche preparados para triunfar en la alfombra roja). El color verde limón llenó de vida las prendas de Jonathan Simkhai, Tibi o Rosetta Getty.



Un diseñador que supo capturar estas dos tendencias en una colección fue mi querido Brandon Maxwell, con quien comparto como jurado en el show Project Runway. Brandon quiso rendir homenaje a las mujeres que trabajan en su atelier y presentó una colección pensada para el día y para la noche. Dénim para el día y tejidos metálicos para la noche… ¡y ropa de hombre por primera vez! Brandon Maxwell, con esfuerzo y talento, va labrando un futuro tremendamente prometedor…



La perseverancia trae recompensas. Otro compañero de mi programa de televisión, Christian Siriano, volvió a presentar una colección llena de color y de siluetas pensadas para destacar en la alfombra roja. Con un casting diverso y fabuloso, Christian salió a saludar con todo el público puesto en pie…



No podría terminar esta columna sin citar dos desfiles que nos pusieron a bailar - literalmente - a todos los asistentes. Ralph Lauren y Tommy Hilfiger, dos de los padres de la moda americana contemporánea, demostraron por qué siguen siendo los reyes. Ralph convirtió un edificio de Wall Street en un restaurante art decó. Tuxedos, glamour y elegancia definirían un desfile que cerró la gran Janelle Monae.



Y si un desfile capturó este renacimiento de la Semana de la Moda de Nueva York fue el de Tommy Hilfiger. En su segunda colaboración con la actriz Zendaya, convirtió un lote situado al lado del mítico teatro Apolo de Harlem en un set cinematográfico ambientado en los años 70. Nunca me olvidaré de este show, de la energía que las modelos, los bailarines y los músicos le imprimieron a una colección soberbia que supo llevar al año 2020 la magia de los años 70 (una época muy especial para Tommy). Negros y rojos, estampados de topos en todos los tamaños, sombreros, terciopelo y cuero… Ha pasado casi una semana pero las canciones de James Brown y de Curtis Mayfield suenan en mi cerebro. También lo hacen los versos de Move On Up con un mensaje que está más vigente que nunca.



NINA GARCÍA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 89. SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2019