Habla la Vicepresidenta

Marta Lucía Ramírez es la primera mujer en ocupar el cargo de Vicepresidenta de la República, el segundo más importante del país. Esta abogada bogotana de 64 años, llegó a esta oficina el pasado 7 de agosto cuando tomó posesión de su cargo junto al presidente Iván Duque. Conservadora por definición, la Vicepresidenta ha ocupado cargos como ministra de Comercio Exterior, embajadora de Colombia en Francia, ministra de Defensa y senadora de la República.

Sin embargo, estos primeros meses de gobierno no han sido fáciles, las encuestas que le dan un 68 % de desaprobación al presidente (Datexco, diciembre, 2018), las protestas estudiantiles y los problemas causados por la Ley de Financiamiento han sido algunos de los retos a los que se han tenido que enfrentar. En esta entrevista con Ricardo Ávila, director de Portafolio, Marta Lucía Ramírez no se guardó ninguna opinión.



También tenemos entrevistas con Rami Malek, el actor que le dio vida al ícono del rock Freddie Mercury. La película Bohemian Rhapsody, que probablemente fue la película del año, se convirtió en todo un fenómeno en parte por la actuación de Malek. Además, conversamos con la pintora Fanny Sanín. La periodista Juanita Ramos habló con la artista en Nueva York y esta contó sobre su vida y por qué detesta que le pregunten si va a dejar de pintar. Otro de los personajes de este mes es el escritor Juan Gabriel Vásquez, que acaba de publicar su libro de cuentos Canciones para el incendio. Vásquez habló sobre cómo se convirtió en escritor y reflexionó sobre la importancia de la novela y de los escritores en una sociedad como la colombiana. Y para cerrar hablamos con Benito Cerati, hijo de la leyenda del rock argentino Gustavo Cerati. Desde Argentina el periodista Tomás Eliaschev habló con Cerati sobre su carrera musical y su vida con su padre.



Nuestro sello personal del mes es la periodista Mabel Lara, presentadora de Noticias Uno. En esta edición el ícono es Stan Lee, que acaba de fallecer, pero que nos dejó toda una banda de superhéroes que seguramente mantendrán su legado. Y para los amantes del fútbol, y para los que no, nuestra crónica gráfica es sobre la tragedia en que se convirtió la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, que se cerró con el golazo del colombiano Juan Fernando Quintero, que sería fundamental para el título del equipo “millonario”. Una edición para disfrutarla en esta época de vacaciones.