Conozca la edición 88 de BOCAS

En esta nueva edición, BOCAS trae en portada al exarquero colombiano René Higuita, uno de las figuras más controvertidas del país. Higuita habló de fútbol, de su famoso “escorpión”, de su recorrido por Millos, Nacional, Valladolid y, por supuesto, la Selección Colombia. Pero también habló de Pablo Escobar, de su paso por la cárcel y sus excentricidades.

“Yo conocí muchos amigos y muchos han sido narcotraficantes y yo no puedo cambiar, mi corazón no cambia eso. Conocí los paramilitares, conocí también la guerrilla, y de corazón, lo que ellos me contaron, me da para respetarlos, así como ellos me respetan. Entonces, usted ve que ha sido mi esencia, y le hablo de los grupos más representativos y delincuentes”, dijo.



Siguiendo con el fútbol, esta edición cuenta con la entrevista a Sergio Goycochea, exarquero argentino que hace 30 años revivió para el fútbol gracias a Millonarios F.C. que Hoy es una estrella en la televisión de su país. Yendo al terreno de la música, conversamos con la leyenda de la guitarra eléctrica, Joe Satriani. El guitarrista nos habló de la banda que creó antes de ser un ícono mundial: Squares y por qué revela hoy sus grabaciones ocultas. Es, sin duda, el guitarrista en solitario más destacado desde los años 80.



Además, esta edición lleva una entrevista con Marta Granados, que es uno de las figuras más emblemáticas y pioneras del diseño gráfico en el país. Su importancia se consolidó con carteles sobre el cine colombiano, el Festival de Teatro y con sus obras geométricas, abstractas y coloridas. También conversamos con Fernando Trujillo, el biólogo y protector de los delfines rosados. Trujillo es un experto en estos animales y los ha buscado en sus hábitats desde la India hasta el Amazonas.



BOCAS 88

AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2019.