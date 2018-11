Entre la oscuridad, un faro

Los días pasan demasiado rápido. Hoy leo en el periódico que el Rockefeller Center se prepara para acoger un nuevo árbol de Navidad cuya iluminación, después de celebrar el Día de Acción de Gracias, dará inicio a las fiestas de Navidad. Según explica The New York Times, la novedad de este año será la estrella que coronará el abeto. El arquitecto Daniel Liebeskind ha sido el escogido para rediseñar un ícono que iluminará no solamente la cuadrícula de Manhattan, sino los hogares de millones de americanos. La lectura de este artículo, que detalla el proceso de diseño de una fuente de luz, me inspiró a redactar esta columna que hoy tienen en sus manos.

No hay ninguna duda de que nos ha tocado vivir unos tiempos un poco oscuros. A la crispación política tenemos que sumarle los desastres naturales que suceden a un ritmo muy rápido. Las redes sociales han polarizado una sociedad que parece más propensa al grito que al diálogo. Por eso, tenemos que celebrar los faros, personas que nos inspiran y nos invitan a caminar hacia la luz. Justo ayer tuve el enorme privilegio de presentar el número de diciembre de la revista Elle en el que entrevistamos y fotografiamos a uno de estos faros: Michelle Obama.



Este verano tuve la oportunidad de conocerla en Washington D.C. y puedo garantizarles que es una de las mujeres que más me han impresionado en la distancia corta. Después de leer su libro Becoming, en el que narra los múltiples trayectos personales que ha realizado en su vida: sus orígenes, su paso por la Casa Blanca, su matrimonio con Barack Obama y el aprendizaje de ser madre, entendí que Michelle representa todos los valores insertados en el ADN de la revista que dirijo. Gracias al esfuerzo de Hearst y de otra gran dama a la que admiro, Oprah Winfrey, tuvimos el inmenso placer de hacer realidad uno de mis sueños.



Ver cómo alguien trata a la gente que la rodea dice mucho de una persona. En mi vida he asistido a centenares de sesiones de fotos y puedo decirles que el día que fotografiamos a Michelle Obama fue realmente especial. Muchas celebridades entran al estudio sin saludar, viviendo en una burbuja imposible de romper. Michelle rompió esta cuarta pared al instante. Solamente al entrar, saludó a todo el mundo y dedicó bastantes minutos en conversar con cada uno de nosotros: desde la recepcionista hasta a la maquilladora, pasando por el fotógrafo y todos sus asistentes. Ver a Michelle sonreír ante el fotógrafo Miller Mobley de una manera franca y llena de vida me hizo entender que tiene una energía positiva, que no cautiva solamente al lente sino a millones de americanos.



Leer y escuchar a Michelle Obama hablar de su trayecto vital, de esta búsqueda constante hacia un mejor yo es muy inspirador y puede motivarnos a realizar el mismo trayecto. Según explicaba uno de los faros del siglo veinte, el cineasta italiano (y gran humanista) Roberto Rosellini: “Lo importante del viajar no es el destino, sino el cambio que experimenta entre salida y conclusión de este”. El viaje de Michelle, de Chicago a Washington D.C., merece la pena ser leído y aprendido. La luz que desprenden su biografía y energía debe darnos fuerza para emprender un trayecto que merece la pena tomar, el buscar un mejor yo. Costará más o menos esfuerzos, pero el cambio experimentado en este trayecto creo que merece el riesgo. Señoras y señores, saquen sus pasaportes y ¡gracias, Michelle, por acompañarnos en esta aventura del vivir!





NINA GARCÍA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 80 - NOVIEMBRE 2018