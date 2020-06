ANDI Y FENALCO

Las organizaciones más conocidas y más representativas de los gremios en Colombia han sido la Asociación de Industriales y la Federación Nacional de Comerciantes. Desde su creación han jugado un papel de primer orden y sus participaciones en los episodios nacionales, memoria del gran Benito Pérez Galdós, han sido muchas y casi todas determinantes.

Hubo momentos en la historia de Colombia que todo lo bueno y lo malo de lo que pasaba en el país era por cuenta de esas dos poderosas entidades. Casi siempre quienes pasaban por su dirección ejecutiva se convertían en “vacas sagradas”. Sus nombres se siguen recordando. José Gutiérrez Gómez y Fabio Echeverri Correa sacan la delantera en la Andi. Raimundo Sojo Zambrano y Juan Martín Caicedo Ferrer en la Federación de Comerciantes. De vez en cuando, sus nombres hacen parte de las listas de precandidatos presidenciales y si no, desempeñan importantes ministerios del gabinete. Los últimos fueron el pereirano Luis Carlos Villegas y el bogotano Guillermo Botero. Villegas sonaba, antes de ser Mindefensa, más que las canciones de Carlos Vives. Cada vez que había una vacante de prestigio en el Gobierno nacional, como ya había pasado con el santandereano Jaime García Parra, los medios lo candidatizaban para todo y fue así como casi llega a cardenal. En ausencia del capelo, fue ministro de Defensa y embajador en Washington.



Guillermo Botero fue, en cambio, un palo, en el argot hípico. El presidente Duque sorprendió a los medios con ese nombramiento no esperado. Ambos, Villegas y Duque, venían de haber sido exitosos directores de la Andi y de Fenalco por períodos amplios.

En la actualidad, el proceso de selección de sus directores ejecutivos ha sido, como las hipotecas inversas, al revés. En lugar de escoger a ciudadanos eminentes para hacer carrera de dirigentes gremiales, ahora designaron a dos aprestigiados profesionales que ya hicieron carrera pública exitosa. A la Andi fue llamado Bruce Mac Master, un economista reconocido, quien muy rápido ascendió en la escalera de la fama. Banquero de inversión en el área de infraestructura y proyectos en transporte y telecomunicaciones. Profesor y gerente financiero, era el tipo perfecto para echarle mano en el gobierno y así llegó al Viceministerio de Hacienda.

De temperamento cartagenero y de perfil filantrópico, saltó al manejo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, un superministerio con presupuesto colosal, una especie de ministro de Hacienda de la política social. Hizo una “pasantía” en la Alcaldía de Cartagena y pasó la materia con buena calificación. Eso lo habilitó de una para la Presidencia de la Andi, derrotando a pesos pesados que compitieron por el premio mayor del sector privado. Es sencillo, desabrochado sin corbata, pone la cara en los medios cuando le toca.

Y qué decir de Fenalco. Se levantaron a un presidente que tiene todas las condecoraciones profesionales y los títulos universitarios más apetecidos. Vallecaucano de pura cepa, buen tipo con acento de caña y música pegajosa. Escogido en un proceso tortuoso de cazatalentos, costosísimo y eficiente. Jaime Alberto Cabal ha sido ministro y embajador. Presidente de gremio y negociador de acuerdos de libre comercio. Le ha ido bien en todo menos en su aspiración al Senado, donde se quemó por menos de cien votos en más de una vez.

El bollo para estos dos ejecutivos de cinco estrellas es que llegaron a la cúspide de sus asociaciones en el momento de la capada. Hoy, la Andi y Fenalco no son lo que fueron. En el Congreso, otrora escenario de cordialidad y respeto, no tienen acogida. Por el contrario, son vistos como enemigos de los pequeños empresarios y la reciente discusión de la ley de pago a plazos justos los dejó mal parados; la defensa en el Congreso de los “acuerdos entre privados” sugerido y defendido por la Andi y por Fenalco salió “picho”. El Congreso y los medios los mandaron al carajo. ¿Podrán, Mac Master y Cabal, tan inteligentes y avezados, superar el mal rato?