Carta abierta a la Federación Colombiana de Fútbol

Señores del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Desde BOCAS les escribimos esta carta porque vemos con angustia –y no poca preocupación–, cómo pasan las horas, los días y los meses y seguimos sin conocer el nombre del director técnico de la Selección de mayores y sin jugar la totalidad de las fechas FIFA, así sea con un técnico interino. Después del novelón en que se convirtió la salida de José Néstor Pekerman –se entiende que hay que pasar la página–, no hemos escuchado más que rumores y posibles candidatos para reemplazarlo. Se nos pasó la euforia del Mundial de Rusia y, mientras todas las selecciones ya están trabajando, nosotros seguimos de vacaciones. Así las cosas, algunos puntos:

Claro que sabemos que reemplazar al técnico más exitoso de la historia de la Selección no es tarea fácil. Pekerman no solo nos enseñó que podíamos ganar, sino que también se ganó el cariño de la gente. ¡Pero ya está bien! La Selección Colombia necesita un nombre antes de que ya no haya de dónde escoger.



Aunque falta poco menos de un año para que empiecen las eliminatorias con miras a Qatar 2022, no podemos seguir dando pasto. Se viene la Copa América en junio de 2019 –que por cierto, ya es hora de ganarla, más con esta generación– y la mayoría de equipos del vecindario ya definieron a los nuevos técnicos o le dieron continuidad a los que venían. Ecuador nombró al “Bolillo” Gómez, Chile se quedó con Reinaldo Rueda, Paraguay apostó por Juan Carlos Osorio, Uruguay va a la fija con el profe Tabárez, Brasil sigue con Tité y Venezuela confirmó a Dudamel. Solo Argentina, México y nosotros seguimos a la deriva (o con técnicos interinos), pero por lo menos ambos siguen jugando amistosos.



Por cierto, los amistosos cada vez son menos amistosos. La fecha FIFA hace rato dejó de ser un paseo y se convirtió en la clave “táctica” de las selecciones que tienen todo menos tiempo para prepararse. En la última fecha vimos partidos vibrantes como el de Uruguay contra Brasil, con bronca incluida entre sus estrellas Neymar y Cavani; vimos un Argentina contra México (que incluso, aun sin técnicos, decidieron doblarse y volver a enfrentarse para no perder la fecha) y un Chile vs. Costa Rica. Todos afinando detalles, todos viendo nuevos jugadores, todos adelantando el trabajo.



Y para colmo de males, los europeos, que nos tienen de hijos en los últimos dos mundiales, se inventaron el torneo UEFA Nations League. Con esto quieren que los amistosos dejen de ser una “recocha” y el nivel de sus equipos mejore. Con un formato de ascensos y descensos, quieren mantener un nivel de competencia alto. ¿No es el momento, señor presidente de la Federación –ya que usted tiene tan buena relación con Infantino–, de copiar la idea?



Por eso, la pregunta obvia es si los amistosos en que dirigió Arturo Reyes no salieron tan mal, ¿por qué no le seguimos apostando a esos partidos? ¿Por qué Colombia no jugó la pasada fecha FIFA? ¿Acaso no hay mejor oportunidad para ver a nuevos jugadores, como el “Chucho” Hernández, que en esos partidos? ¿No es tiempo de dejar de pensar solo en el negocio de los amistosos para pensar en subirle el nivel a la Selección?



Por otra parte, para nadie es un secreto que nuestros referentes no pasan por su mejor momento. Por el contrario, el “mega-crack” de la Selección, James Rodríguez, pasa por uno de los peores momentos de su carrera: no solo brilló poco en el Mundial de Rusia, sino que, en esta temporada, no se ha podido consolidar como titular en el Bayern Múnich y, para completar, arrastra una serie de lesiones –la de rodilla es la más reciente– que lo tienen fuera de competencia desde hace ya varias semanas.



Y si en Alemania llueve, por los pagos monegascos de Radamel Falcao García no escampa. El delantero samario también ha contado con lesiones puntuales, mientras que su equipo, el A. S. Monaco, se ubica en puestos de descenso. ¿Acaso no lo ayudaría la vitrina de la Tricolor?



Así las cosas, por favor, no dejen que se nos vaya el 2018 sin saber el nombre del nuevo timonel de la Selección ya sea Carlos Queiroz (el extranjero que más suena) o Reinaldo Rueda, Juan Carlos Osorio, Luis Fernando Suárez o Jorge Luis Pinto. Si bien han dicho que “no tienen afán”, puede que ya les esté cogiendo la noche.





