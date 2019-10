A los que sueñan con el metro de Bogotá

Finalmente, después de 77 años de espejismos, el pasado 17 de octubre se dio el primer paso para la construcción del metro en Bogotá. Es un hecho: la obra de mayor envergadura en el ámbito nacional fue adjudicada a APCA Transmimetro, consorcio chino integrado por China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) y Xi’an Metro Company Limited.

Desde BOCAS, lo primero que queremos decir es que la noticia da una cierta esperanza (¡ojo, todavía no se puede cantar victoria!), luego de tantos años de decepciones. Porque son más de siete décadas de intentos y promesas que no llegaron a ninguna parte. Por eso, y antes que otra cosa, vale la pena hacer un recuento de tantos ensayos fallidos y, luego sí, explicar de qué se trata esta obra:



En 1942, desde la Plaza Simón Bolívar, el alcalde Carlos Sanz de Santamaría hizo la propuesta del metro. Esa fue la primera vez que se habló del proyecto y la primera vez que se quedó en el tintero.



En 1954, el presidente Gustavo Rojas Pinilla inició los estudios para el metro con la empresa estadounidense Metro de New York pero, al salir del cargo, en 1957, la idea fue archivada.



En los años ochenta, el director de Fedesarrollo, Miguel Urrutia, hizo estudios para conocer los costos, pero el dinero nunca estuvo disponible por la posible realización del Mundial de Fútbol en el país (en 1986), sumada a la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero (1985).



En los años 90, fue la inestabilidad económica por la que pasaba el país la que no permitió que se hiciera realidad la propuesta del alcalde Juan Martín Caicedo, que había logrado hacer unos estudios de financiación y había propuesto que la obra se realizara con una nueva sobretasa para la gasolina.



Cuando llegó el cambio de siglo, Enrique Peñalosa –debido a los menores costos que representaba–, prefirió para Bogotá la primera fase de TransMilenio, antes que la primera línea del metro.



Luego, en la alcaldía de Samuel Moreno se hizo el anuncio de la construcción de la primera línea del metro, pero lo que en realidad quedó de esa administración fue el vergonzoso ‘Carrusel de la contratación’.



Más recientemente, con la llegada de Gustavo Petro a la alcaldía, se habló de un metro subterráneo, se hicieron estudios e incluso el presidente Santos anunció su compromiso de aportar $ 9,6 billones para la primera línea férrea. Pero, por los vaivenes políticos, no se logró concretar la financiación.



Hoy, finalmente –aún con serias dudas desde varios sectores–, el metro está adjudicado y será elevado (a trece metros del suelo). Ahora lo que hay que hacer es informarse y prepararse para lo que viene.



La construcción de la primera línea empezará en el 2020 y funcionará en el 2025. Contará con 24 kilómetros (será una de las más extensas del continente) y tendrá 16 estaciones, 10 de ellas con conexión directa con TransMilenio. Los trenes (en principio 30) de 140 metros de largo por 2,90 de ancho tendrán entre 6 y 7 vagones para movilizar a 1 millón de pasajeros al día. Estos conectarán el sur y el norte en 27 minutos, lo que ayudará a calmar el caos actual, algo que los bogotanos se merecen después de tanta espera, años de trancones y de frustración.



El recorrido empezará en el sector el Corzo, al suroccidente, pasará por el Portal Américas, continuará por la Avenida Villavicencio y la Primero de Mayo, girará a la Avenida NQS, pasará por las calles 8 y 1, para finalmente girar al norte por la Avenida Caracas y llegar a la calle 72. Las localidades más beneficiadas serán Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Santa Fe, Mártires, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos.



La obra, financiada por el distrito de Bogotá (30 %) y el Estado (70 %), costará 12,9 billones de pesos (sin incluir costos financieros), será construida por las dos empresas chinas que han desarrollado carreteras, puentes, ferrocarriles y aeropuertos en más de 80 países.



Deseamos, como todos los habitantes de Bogotá, que el proyecto salga adelante y sea lo mejor para la ciudad, que no haya más decepciones ni mucho menos corrupción. Llegar hasta aquí no fue fácil, el proceso de licitación, que duró 18 meses, enfrentó 16 demandas y, en este momento, están activas dos en el Consejo de Estado: la de los concejales del Polo Democrático y la de Hollman Morris. En ellas se ha denunciado que el trazado del metro no está incluido en el POT vigente y eso pone en duda la legalidad de la obra.



El otro problema llega por las empresas escogidas. En el 2015, CCCC, matriz de CHEC, hizo aportes a la campaña del expresidente Mahinda Rajapaksa de Sri Lanka, con el fin de obtener beneficios en la licitación de una megaobra en ese país. Además, en el 2009 fue sancionada por el Banco Mundial por un fraude en Filipinas. La sanción duró hasta el 2017. Sin embargo, nos queda una pregunta: ¿no podían escoger una empresa con un historial limpio en un país donde la corrupción ha hecho tanto daño?



El siguiente paso será la firma del contrato a principios de diciembre. Entonces la ciudad tendrá 8,3 millones de habitantes y, según datos de la Secretaria Distrital de Movilidad y el DANE, se realizarán 12,7 millones de viajes diarios, de los cuales el 50 por ciento serán en transporte público.



Serán cinco años de construcción y, por ende, de incomodidad. Mayor congestión vial por cierres de vías, más lo que traigan las reubicaciones de redes de servicios públicos.



Se viene lo más duro. ¡Ojalá todo salga bien! ¡Ojalá, de todo corazón, el metro funcione y funcione bien!





REVISTA BOCAS

EDICIÓN 90. OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2019