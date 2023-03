Este jueves 9 de marzo, la organización Pacientes Colombia convocó a nuevas marchas en contra de la reforma de la salud propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. Esto, apenas 6 días después de lar machas registardas el pasado 3 de marzo.

Pacientes Colombia, que es un movimiento social conformado por 195 organizaciones de pacientes de todo el país, convocó a los usuarios del sistema de salud y a la ciudadanía en general a movilizarse en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.

"Seguimos marchando y movilizándonos porque la reforma del Gobierno destruye el sistema de salud que tenemos y pone en peligro a las poblaciones más vulnerables; no mejora la oportunidad y calidad de la atención; la corrupción se apoderará del Sistema de Salud y se pueden politizar los recursos de la salud; y pedimos la acumulación de los proyectos de reforma en el Congreso. Volveremos a la calle pidiendo #ReformaSíPeroNoAsí y #QueNoNosQuitenLaSalud", señaló la organización a través de un comunicado.

Cuando se terminan los argumentos, llegan los insultos y las mentiras.

Hoy marchamos por el derecho a la vida y la salud#ReformaSiPeroNoAsi @petrogustavo si hay tiempo Sr. Presidente para reunión con los que secuestran policías, cuándo nos atenderá pic.twitter.com/2zh5SrgZtg — Pacientes Colombia (@Pacientesco) March 9, 2023

En Bogotá, la la movilización salió a las 9 de la mañana desde el Parque Nacional hasta el Parque Santander. Sin embargo las fuertes lluvias que durante todo el día se presentaron en la capital del país menguaron la convocatoria que de acuerdo con la Secretaría de Tránsito de Bogotá alcanzaron a cortar el tráfico en varias oportunidades sobre la carrera séptima.

En la imagenes y videos difundidos a través de redes sociales se veían a unas cerca de 100 personas que marchaban con sombrillas y carteles en contra de la reforma de la salud.

Según le dijo a EL TIEMPO, el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, la marcha dejó un balance positivo por el tipo de pacientes que salieron a las calles a marchar y mostrar su descontento con la propuesta impulsada por la ministra Carolina Corcho.

"El balance fue positivo por el tipo de personas que salíaan, que eranpacientes con algún tipo de discapacidad o patología de alto costo. Salió muchísima gente y la consigna sigue siendo la misma: necesitamos una reforma del sistema de salud, pero no como la propuso la ministra Corcho, de espaldas a los actores, sin escuchar a nadie, con una postura ideológica marcada, cero actitud de ministra", señaló Silva.

El vocero también pidió transparencia en la discusión del proyecto y de los otros que actualmente cursan en el Congreso (como la reforma que han propuesto Germán Vargas Lleras, los partidos y el propio Pacientes Colombia).

"Lo que esperamos con esto es que la ministra recapacite, escuche y cambie la actitud soberbia, arrogante y de desprecio que tiene por los ciudadanos", finalizó Silva.

Los puntos que preocupan a Pacientes Colombia

La organización también ha expeuesto públicamente los 15 puntos que les preocupan de la reforma de la ssalud propuesta por el Gobierno:

1. A pesar de todos los problemas que tiene el Sistema de Salud, hoy los colombianos tienen derecho a la atención integral, conocen cada uno de los actores del Sistema de Salud.



2. La reforma del Gobierno no soluciona el principal problema que hoy tenemos los usuarios y pacientes: la falta de médicos especialistas que genera largos tiempos en la lista de espera para citas.



3. Con la reforma todos perdemos nuestra afiliación al Sistema de Salud y perdemos la posibilidad de elegir dónde ser atendidos. Tendremos que hacer fila y trámites para inscribirnos con cada miembro de la familia en donde nos van a atender y se pierde el derecho a la participación efectiva.



4. Hoy cuando los usuarios tienen algún problema por negación o dilatación la ruta es clara y se sabe a quién en tutelar. Con el proyecto del Gobierno esto no es claro.



5. Tenemos miedo de que los fondos territoriales que se crearán manejen la plata como botín político o sea un gran foco de corrupción, como ya ha pasado antes con tantos carteles.

6. Los Centros de Atención Primaria pueden ser muy buena idea para atender medicina general, pero no queremos que haya un único lugar para comenzar a ser atendidos. ¿Qué sucede si no estoy satisfecho con el servicio brindado en el lugar asignado? Hoy nos atienden la medicina general y servicios básicos con alta calidad en muchos hospitales y clínicas privadas.



7. Tampoco sabemos cuándo estarán listos todos los Centros de Atención Primaria que se proponen ni cuánto costarán y mucho menos qué pasará con nuestra atención mientras tanto, sabiendo que muchas EPS se van a liquidar y que se pretende dejar en la Nueva EPS a más de 20 millones de personas.



8. ¿Cómo y con qué plata se pondrán en marcha 2.500 Centros de Atención Primaria que se proponen construir y se contratarán 20.000 equipos médicos interdisciplinarios? ¿Hay suficientes médicos y profesionales? ¿Cómo será el proceso para pedir cita? ¿Habrá que ir a sacar turno?



9. No sabemos quién nos va a garantizar que sí nos den las hospitalizaciones, los exámenes, los tratamientos y los medicamentos que no se pueden dar en los Centros de Atención Primaria. ¿Tendrán la capacidad técnica para garantizar el cumplimiento de las rutas de atención existentes? ¿Quién me sacará las citas? ¿Quién cubre los costos de desplazamiento y hospedaje para asistir a mis citas y controles en una ciudad diferente a mi residencia?



10. Es probable que a quienes estamos en tratamientos en curso no nos sigan atendiendo en las clínicas privadas en las que hoy estamos y nos cambien a otras en las que tengamos que empezar de cero hasta con la historia clínica.



11. Lo mismo pasará con la entrega de medicamentos. No nos los entregarán en las farmacias y dispensadores donde ya lo hacen y no sabemos si nos los entregarán en casa como ya lo hacen a muchas personas.



12. Hoy muchos pacientes de enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer y otras de alto costo estamos en grupos en los que nos llaman, nos hacen seguimiento, nos entregan medicamentos en casa y nos facilitan muchas cosas. No sabemos si esos programas siguen y quién lo hará en el nuevo sistema.



13. Nos da mucho temor que el sistema de salud y la plata sean manejados exclusivamente por el Estado. Con el Seguro Social la experiencia fue muy mala y hubo mucha corrupción. ¿La Adres tiene la capacidad técnica y la experiencia para hacer todo lo que quieren ponerle a hacer?



14. No sabemos si la plata alcanzará sin quién cuide los recursos y con la creación de tantas nuevas entidades públicas y regionales, que puede causar más burocracia, clientelismo, corrupción y fragmentación en el sistema. La autorregulación de los médicos no nos genera confianza.

15. También tenemos mucho temor de lo que pueda pasar en la etapa de transición de la que habla la reforma. No hay plazos, ni tiempos ni claridades de qué va a pasar con los pacientes de alto costo y enfermedades huérfanas. ¿Y si el sistema y la transición no funcionan, cómo nos devolvemos?

