Este jueves, el centro de pensamiento Así Vamos en Salud presentó el informe 'Los retos financieros del Sistema de Seguridad Social en Salud SGSSS', una radiografía del sector salud que resalta la brecha que hay entre los recursos disponibles y las deudas acumuladas desde gobiernos anteriores en contraste con la alta demanda de servicios y tecnologías de salud.



El documento fue presentado en un evento realizado en Bogotá, donde participaron líderes sectoriales, Gobierno, técnicos y expertos en el sector salud. El análisis evidencia que la ampliación del derecho a la salud, como lo contempla la actual reforma radicada ante el Congreso, requiere de financiamiento adicional para lograr cumplir con las expectativas que se tienen.

En entrevista con EL TIEMPO, Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, aseguró que existe una deuda del Estado con el sector salud y que es clave que exista un diálogo entre todos los actores para dar solución a dicha problemática.

Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, presentó parte del informe hoy en Bogotá. Foto: Así Vamos en Salud

Hace unos minutos hablábamos acá con el director de la Adres, Félix León Martínez, y nos dijo “no hay tal cosa como crisis financiera en el sector”. ¿Qué opinan ustedes? Desde Así vamos a Salud.



Yo creo que la frase que acaba de presentar el doctor Augusto Acosta es clarísima: El presupuesto que tiene la Adres para la salud no está en crisis porque es un presupuesto y lo está ejecutando bien. Pero si hay una deuda con el sistema de salud la tiene el Estado.

¿Eso qué quiere decir? Que el sistema de salud nos está costando más de lo que tenemos previsto, que el plan de beneficios en salud que todos queremos, que es un plan integral, que es un plan amplio, que es un plan robusto, cuesta más de lo que realmente tenemos presupuestado para esa ejecución. Ahí es donde está el tema central.

Claro, hay particularidades en temas de coyuntura y otras cosas. Pero lo que nos muestra este estudio, ahí es donde está el tema central y es un tema que no es de este gobierno, viene de tiempo atrás por lo menos desde el 2008, que lo llamamos en un momento POS y No POS, que después se llamó PBS, que ahora se llama PBS y no PBS.

O sea, ¿la Adres le debe al sistema? Posiblemente no, pero ¿el Estado colombiano le debe al sistema? Sí, a pesar del esfuerzo que ha hecho el Estado colombiano a lo largo de los últimos 20 años, 22 años, porque ha incrementado sustancialmente la plata para la salud. A pesar de ese esfuerzo, todavía no nos alcanza.

El informe toca varios puntos claves y uno de los que más me llamó la atención es el tema de los fondos que no se han evaluado para las cosas que se están proponiendo para el sector. Entre esos, por ejemplo, la extensión de la licencia de maternidad. ¿Cuáles de esos puntos que usted que ustedes vieron en el informe considera que debe evaluar urgentemente el Gobierno?

No, yo creo que hay que evaluar todo, hay que evaluar todo, porque es que al final de la jornada ese todo es lo que se necesita para prestar los servicios de salud. Si vamos, por ejemplo, a mejorar las condiciones y hacer inversiones en los hospitales públicos, que es una necesidad: ¿cuánto nos cuesta eso y cómo lo vamos a financiar?

Augusto Galán durante uno de los paneles de discusión realizados hoy para abordar la crisis financiera del sector salud. Foto: Así Vamos en Salud

Esto que usted habla de las licencias de maternidad, ¿cuánto nos cuesta eso y cómo lo vamos a financiar? ¿Es suficiente con lo que tenemos ahorita? Todo nos indica que no, o sea, claro, tenemos más necesidades.

El tema está en que nos sentemos objetivamente porque al final de la jornada no se trata de quién tiene la razón, si no dónde está la verdad y qué es lo que nos está pasando con el tema de financiación del sistema de salud.

Cuando Félix Martínez dice que él ha pagado a tiempo y que va con el presupuesto, está diciendo la verdad, pero no está analizando la otra parte de la ecuación, que es la que nos está costando más y que está arrastrando a una insolvencia y a una inviabilidad a varias instituciones operadoras, EPS y eventualmente IPS también, porque terminan siendo afectados. Esto termina siendo una cadena. Entonces ahí es donde está el problema.

¿Y qué soluciones hay? ¿Ustedes ya tienen alguna alternativa, alguna propuesta ante esa problemática?

Primero es que nos sinceremos, ese es el primer punto. Y que hablemos, el mismo idioma. Aquí no se trata de acusar un gobierno, de señalar un gobierno. Como les digo, esto viene de vieja data, esto atraviesa el sector en los últimos diez o 12 años, si no más. Entonces tenemos que sentarnos a hablar sinceramente de esto, que no lo hemos hecho. Ese es el primer punto. El punto de partida es hablar.

Ahora, ¿qué soluciones? Tenemos que definir cuánto eventualmente nos cuesta el sistema. Hay dos principios que están planteados por la Corte Constitucional, desde las sentencias T 760 y C 313, que es el principio de progresividad y derivado de él la priorización. Y yo creo que Colombia tiene que hacer eso, tiene que evaluar bien cómo va a acceder a los servicios de un plan de beneficios progresivamente y cómo se prioriza ese acceso, ¿qué es lo que vamos a tener y atender prioritariamente con qué recursos?

Y paralelo a eso, ¿cómo vamos a definir un plan de financiamiento a corto, mediano y largo plazo que nos haga sostenible el sistema de salud? Y eso no es una responsabilidad exclusivamente del gobierno nacional de turno ni de un ministro de turno. Es una responsabilidad de todo el sistema de salud. A todos nos compete y a la sociedad en general también de entender que si no sabe utilizar los servicios de salud puede estar impactando financieramente el servicio.

En el evento participaron líderes sectoriales, Gobierno y expertos en salud para hablar de la actual crisis que atraviesa el sector. Entre ellos el director de la Adres Félix Martínez (foto). Foto: Así Vamos en Salud

Pero el gobierno de turno es clave para lograr esos cambios. ¿Ustedes desde el sector han visto que hay disposición para lograr esos cambios que se requieren?

Pues yo no me atrevería a calificar si hay disposición o no hay disposición. Yo creo que hay unas comprensiones distintas y unos análisis y unas prioridades distintas. Y yo creo que tenemos que llegar a un escenario en el cual podamos dialogar esto bien. En este momento no parecería que hay un diálogo fluido. Y tenemos que construir ese diálogo.

Y le corresponde, por supuesto, al Gobierno nacional contribuir a construir ese diálogo, pero también a nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a todo el sector salud, a la sociedad civil del sector salud. De cómo primero no sinceramos y segundo bueno, empezamos a tomar las decisiones que hay que tomar.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD