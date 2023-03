Como ya se había advertido que podría suceder, el día de hoy, por solicitud de la Cámara de Representantes, se decidió que los cuatro proyectos de reforma de la salud se acumularán para cursar su proceso en el legislativo.



Es decir, los proyectos, entre ellos el de los partidos y el del Centro Democrático, se acumularán y se debatirán como uno solo.

Los proyectos que se acumulan son: Proyecto de Ley No. 339 de 2023 radicado en la Cámara "Por Medio de la cual se Transforma el Sistema de Salud en Colombia en y se dictan otras disposiciones"; Proyecto de Ley No. 340 de 2023 radicado en la Cámara "Por la cual se adoptan medidas para mejorar y fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud"; Proyecto de Ley No. 341 de 2023 radicado en la Cámara "Por medio del cual se dictan disposiciones sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)"; y el Proyecto de Ley No. 344 de 2023 radicado en la Cámara "Por medio del cual se adoptan medidas para el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud".

El documento que aprueba la acumulación de proyectos va firmado por el presidente de la Comisión Séptima, Agmeth Escaf, y el Secretario General, Ricardo Albornoz.

También se señala que los ponentes de la iniciativa serían los representantes: Alfredo Mondragón Garzón (Coordinador Ponente), Germán Rogelio Rozo Anís (Coordinador Ponente), Martha Lisbeth Alfonso Jurado (Coordinador Ponente), Gerardo Yepes Caro (Coordinador Ponente), Germán José Gómez López (Ponente), Juan Carlos Vargas Soler (Ponente), Betsy Judith Pérez Arango (Ponente), Camilo Esteban Ávila Morales (Ponente) y Juan Felipe Corzo Álvarez (Ponente).

Ahora el proyecto de ley que busca transformar la forma en cómo se presta el derecho a la salud en el país seguirá su curso como uno solo, lo que permitirá un avance más rápido.

UNIDAD DE SALUD