Este jueves, 22 de junio, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

Escolta abatió a un ladrón que intentó robarle la camioneta. El delincuente, junto con un cómplice, amenazaron con arma de fuego e intentaron hurtarle el vehículo al hombre, quien al verse atacado disparó su arma de dotación contra uno de ellos, mientras que el otro fue capturado. El hecho ocurrió en el barrio La Cabaña de Engativá.



Salió a perseguir a unos ladrones en su bicicleta y terminó gravemente herido tras ser atropellado por un taxi. 20 días hospitalizada permaneció la víctima de este accidente ocurrido en vías del barrio Aures de Suba. La mala suerte de este hombre inició cuando delincuentes le robaron una maleta y cuando salió en su búsqueda fue arrollado por el taxista que no le brindó asistencia a la hora del siniestro.



Con el botín en las manos. Así cayeron dos ladrones cuando salían de robar en un apartamento del barrio Cedritos. Los delincuentes aprovecharon que no estaban los dueños del inmueble, pero no contaban con que la comunidad del sector se percató del hurto y avisó a las autoridades.



Con las vías destrozadas y las aguas putrefactas a punto de brotar por las calles. Habitantes del barrio Divino Niño de Ciudad Bolívar protestaron por el deterioro de la malla vial que no solo hace prácticamente intransitable el acceso al sector sino que tiene las alcantarillas a punto de colapsar.



Ladrones capturados en Soacha. La policía capturó a tres sujetos que momentos antes habían amenazado con arma de fuego y robado a un ciudadano en el barrio San Luis. La víctima avisó al cuadrante y tras una persecución se logró la detención de los delincuentes y la recuperación de los elementos hurtados.

