Inicie esta semana con las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo.

Velatón y ofrenda en memoria de los trabajadores de la salud muertos en siniestro vial. Los amigos y compañeros de las víctimas clamaron justicia y que las autoridades identifiquen y capturen al conductor del tractocamión que arrolló a los auxiliares de enfermería cuando se movilizaban en una moto por la Av Villavicencio, cerca de las autopista sur.

Entre la vida y la muerte, así se encuentran dos hombres de 27 y 28 años de edad, luego de ser víctimas de un atentado con arma de fuego. Según informaron las autoridades, los jóvenes se encontraban departiendo en una tienda del barrio el rosal de Kennedy cuando fueron atacados por un sujeto que les propinó a cada uno un disparo en la cabeza y luego huyó en motocicleta donde lo esperaba su cómplice.



Una pareja de apartamenteros logró abrir la reja de una vivienda en el barrio San Luis de Chapinero, pero no contaba con que la dueña se encontraba en su interior. Por los gritos de auxilio de la mujer los sujetos no tuvieron otra opción que salir corriendo.



Los periodistas de Citytv y EL TIEMPO lo mantienen actualizado todo el día. Para no perderse ningún hecho de actualidad, suscríbase al canal de YouTube de EL TIEMPO y permanezca pendiente de las actualizaciones.



Active la campana y recibirá notificaciones tan pronto se produzca la noticia.