Yajuego vs Rivalo | ¿Qué operador es mejor en Colombia?

Gracias a las licencias Coljuegos, actualmente, los apostantes colombianos pueden jugar en plataformas de la calidad de Yajuego o Rivalo. ¿Pero cuál es mejor, Yajuego vs Rivalo? A continuación, enfrentamos en este análisis ambas plataformas para que puedas saber si, para tu estilo de juego, es mejor Yajuego o Rivalo Colombia. ¡Toma buena nota!

Ventajas Yajuego vs Rivalo: ¿Cuál es la mejor plataforma?



Cuando se trata de las mejores casas de apuestas colombianas, resulta difícil decidir cuál es la mejor. Son muchos los aspectos que tener en cuenta. En algunos destacará una, mientras que, en otros, lo hará otra. ¿Pero cuáles son estos aspectos? A continuación, comparamos Yajuego vs Rivalo a través de características como las cuotas o la app.

Bono de bienvenida: Yajuego gana por mucho



Uno de los mayores atractivos de las mejores casas de apuestas colombianas es el de los bonos de bienvenida. La mayoría de ellas reciben a sus clientes nuevos por todo lo alto.

¿Quién tiene mejor bono de bienvenida, Yajuego o Rivalo? Sin duda, Yajuego, ya que Rivalo no dispone de un bono de bienvenida al uso, más bien se basa en otras ofertas:

Operador Descripción de la oferta Código promocional Yajuego Recarga y recibe hasta $200.000 COP extras en deportes + $100.000 COP para juegos de casino.

Rivalo Rivalidades: Obtén apuestas gratis y ganancias extras en los clásicos de fútbol colombiano y europeo



Como no podría ser de otra forma, ambas plataformas incluyen muchas herramientas y funcionalidades extras. En este sentido, Rivalo compensa el no disponer de bono de bienvenida, ya que tiene activa una de las mejores herramientas Combi Boost. Con ella, podrás ganar mucho más con tus apuestas combinadas. Yajuego reembolsa el 50% de tus pérdidas.

Análisis Yajuego vs Rivalo Foto: IMAGO / Pond5 Images

Yajuego vs Rivalo, ¿cuál es mejor en cuanto a mercados?



Primeramente, en cuanto a número de opciones, están algo desequilibradas, pues Rivalo incluye apenas una docena de alternativas para apostar. Yajuego gana por mucho a este respecto, pues está en torno a las 25. Además, incluye accesos directos a mercados de jugador en básquetbol y fútbol, con lo que es muy directo lo de apostar a goleador.

En cuanto a apuestas e-Sports, Yajuego es de las mejores opciones, y eso que cuesta encontrar casas de apuestas colombianas licenciadas por Coljuegos con este tipo de apuestas. Rivalo no incluye apuestas CS2, DOTA 2 o LOL. En Yajuego tampoco se incluyen (para ello, es mejor Rushbet), pero sí tienes mercados de fútbol electrónico.

¿Y qué ocurre con las apuestas fútbol colombiano? En este sentido, Yajuego y Rivalo están a la par, pues, como buenas casas de apuestas colombianas, cubren pormenorizadamente la Liga Betplay, con mercados a todas las fechas y buenas cuotas. Además, ambas incluyen apartados estadísticos sobre esta y otras ligas, para que así estudies mejor tus apuestas.

Por último, no podemos olvidarnos de la función streaming. Si buscas una plataforma con retransmisiones en vivo, mejor que apuestes en casas como Rushbet. Y es que Yajuego y Rivalo no rinden en lo que a apuestas en vivo con streaming en directo se refiere, pues no incluyen función TV. De todas formas, el apartado de apuestas en vivo de ambas es bastante completo y fácil de usar.

Cuotas Yajuego vs Rivalo: Algunas veces una, algunas veces otra



Es indispensable entender la teoría de las cuotas con valor para poder vencer a la banca. Pero, claro, esas cuotas mal ajustadas deben ser lo más altas posible, ¿no? Por ello siempre es bueno estar registrado en varias casas de apuestas. Porque es difícil que una sola casa ofrezca siempre la mejor cuota. ¿Y qué pasa con las cuotas Yajuego vs Rivalo?



En este sentido, podemos establecer una comparativa con el partido de la Super Liga Águila entre Millonarios FC y CD Junior FC. En el mercado de resultado final, gana Yajuego con estas cuotas:

Millonarios a cuota 2.18 a 1. Empate a cuota 3.20 a 1. CD Junior FC a cuota 3.55 a 1.

Son ligeramente superiores a las de Rivalo, pero este operador gana a Yajuego en otros mercados del mismo partido. Por ejemplo, en el mercado de doble oportunidad, es preferible apostar en Rivalo:

1X a cuota 1.30 a 1. X2 a cuota 1.67 a 1. 12 a cuota 1.32 a 1.

¿Quién tiene la mejor interfaz, Yajuego vs Rivalo?



Apostar debe ser una tarea fácil. Hablamos de tiempos de carga reducidos, facilidad para activar y acceder al boleto de apuestas, pero también sencillez a la hora de organizar los diferentes deportes y eventos. Cuantos menos clics tengas que hacer para apostar, mejor. Además, el operador ha de ser atractivo a la vista, ya que, si no, resultará muy confuso.



¿Quién gana en este sentido, Yajuego o Rivalo? Personalmente, a nosotros nos gusta más Yajuego con esos tonos negros y azules. Además, tiene muchos accesos directos y recuerda a grandes plataformas internacionales, como, por ejemplo, bet365. Rivalo es más rudimentaria. Su mayor ventaja es que incluye más mercados por página que el promedio.

App móvil: Yajuego Colombia es ligeramente superior



En este sentido, Rivalo no tiene mucho que hacer, ya que no tiene aplicación móvil nativa. Es decir, la única opción para jugar en Rivalo desde dispositivos móviles y tabletas es la versión móvil. Dado que incluye muchos mercados por página, en ocasiones puede ser algo cargante, pero es verdad que la versión móvil Rivalo Colombia está bien optimizada.

Yajuego tiene aplicación móvil, aunque puede que esté únicamente disponible para Android. Puedes descargarla sin problema desde la Play Store. En caso de estar disponible Yajuego iOS, se incluirá en la App Store. La principal ventaja de Yajuego app es la de la accesibilidad, pues al no tener live streaming, tampoco es obligatoria su descarga.

Yajuego vs Rivalo Colombia Foto: IMAGO / Pond5 Images

Opciones de pago: Yajuego y Rivalo son muy similares



Para poder optar a los bonos de bienvenida o para, simplemente, apostar, tienes que tener en cuenta los métodos de pago. En una comparativa Yajuego vs Rivalo, en el apartado de métodos de pago gana Rivalo, pues ofrece más variedad. En ella, incluye monederos electrónicos, como Skrill o Neteller, así como alternativas anónimas tipo Paysafecard:

Yajuego métodos de pago



Astropay Recargas en efectivo. Recargas con tarjetas de crédito/débito. Recargas Transfiya.

Rivalo métodos de pago



VISA; Maestro; Skrill; Neteller; Astropay; Paysafecard; Interac; Efecty; Vía Baloto; ecoPayz.

Seguridad del sitio web: Empate



Sentirse cómodo en una de las mejores casas de apuestas deportivas online colombianas es esencial para disfrutar de una experiencia plena. Al tener licencia Coljuegos, las plataformas de apuestas en línea colombianas deben asegurar unos altos estándares de seguridad con los que toda información, personal o financiera, está protegida. Esto usan:

Tecnología SSL (Secured Socket Layer): Sistema de encriptación para evitar que terceros accedan a los intercambios de información entre apostantes y operador. Firewalls y otras herramientas. De esta forma, los ciberataques por parte de agentes maliciosos se mantienen a raya, haciendo mucho más segura la web. Auditorías independientes. Estas se aseguran de que los operadores no trucan los juegos y mantienen políticas de transparencia, no aplicando cláusulas abusivas.

Servicio de atención al cliente: Empate entre Yajuego y Rivalo



Elegir entre Yajuego vs Rivalo en este sentido es complicado. Ambas rinden a gran nivel. Primeramente, cabe señalar que incluyen un chat en vivo 24/7 que puede activarse sin ni siquiera estar registrado. Esto permite resolver dudas antes de completar el registro. Además, ambas plataformas permiten contactar vía mensaje de correo electrónico:

Soporte Yajuego Colombia: ayuda@yajuego.co. Soporte Rivalo Colombia: soporte@rivalo.co.

En última instancia, puedes ponerte en contacto con los funcionarios de Coljuegos para que te ayuden a tramitar un reporte formal. Al ser una plataforma regulada, tendrá más difícil sacar ventaja ilegalmente. Aunque esto ocurre con poca frecuencia. Solo debes cumplir con los términos y condiciones de uso. Por lo demás, ¡disfruta, pero apuesta responsablemente!