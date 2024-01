Yajuego recarga: Cómo ingresar dinero en Yajuego Colombia

Cuando hablamos de las mejores casas de apuestas colombianas, no podemos olvidarnos de Yajuego. En esta ocasión, no vamos a analizar todos los aspectos de Yajuego apuestas deportivas, sino lo referente a Yajuego recargar dinero. Se trata de un proceso similar a Yajuego retirar, pero que es clave para activar el bono de bienvenida del operador.

Qué debes saber sobre Yajuego recarga



Hablamos de una plataforma regulada por Coljuegos, el organismo encargado de crear un marco legal para el sector de los juegos de azar online. Afortunadamente, completar una Yajuego recarga no supone un gasto adicional. Es decir, no se cobran comisiones. Por lo general, las recargas son instantáneas, aunque algunas pueden demorarse unos minutos.

Por lo general, el depósito mínimo es de $2.000 COP. Al recargar esta cantidad, podrás activar el bono de bienvenida Yajuego Colombia. Recuerda, por otro lado, que para completar el Yajuego retirar debes haber verificado primero tu identidad. Para ello, debes remitir un correo electrónico a verificaciones@yajuego.co ofreciendo estos documentos:

Dos fotos de tu documento de identidad (una por cada lado). Dos fotos tipo selfi junto al documento de identidad (una por cada cara). Un vídeo tipo selfi solicitando que se active y verifique tu cuenta.

Yajuego en Colombia: ¿Es el operador un sitio web confiable?



La trayectoria de la plataforma no se limita únicamente al país cafetalero, pues opera igualmente en otras regiones de Latinoamérica, así como de Europa o África. En Colombia, pone a disposición de los usuarios apuestas deportivas gracias a la licencia Juegos y Apuestas SAS (901.153.940-3 con número de concesión C1841).

Actualmente, y dado que está bajo el amparo de Coljuegos, es un operador totalmente legal y confiable. Las principales ventajas de jugar en esta plataforma son las siguientes:

Colaboración con los mejores proveedores de software. Protección mediante servidores Dell, firewalls de Fortinet y certificado de encriptación Thawte SSL. Apuestas en tiempo real y mercados de apuestas anticipadas en una amplia cantidad de disciplinas. Gran servicio de atención al cliente y posibilidad de jugar sobre la marcha a través de Yajuego app Colombia.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de recargar en Yajuego?



Para empezar a disfrutar en esta página web de apuestas deportivas online, debes cumplir con una serie de requisitos previos. Obviamente, el primero de ellos es el de completar el registro Yajuego Colombia. Para ello, recuerda que debes ser mayor de edad y residir en el país. La opción REGISTRARSE está situada en la parte superior derecha de la pantalla.

Además, al registrarse es conveniente introducir el código promocional Yajuego Colombia siempre y cuando la casilla esté habilitada para ello y dispongas de uno. Cuando completes el registro, para proceder con el Yajuego recargar dinero, asegúrate de que tienes acceso a uno de los métodos de pago incluidos en la plataforma. Cualquier duda, contacta soporte.

Facebook Twitter Linkedin

Guía Yajuego recarga Foto: IMAGO / Pond5 Images

Guía paso a paso sobre cómo recargar dinero en Yajuego



Para poder disponer de saldo en tu cuenta de usuario del operador no tienes que hacer gran cosa. El proceso es realmente sencillo y similar al de cualquier otra casa de apuestas colombiana. En 6 simples pasos, podrás comenzar a apostar en tus eventos deportivos favoritos. Te explicamos el proceso Yajuego recarga a continuación:

Inicia sesión en tu cuenta a través del botón INICIAR SESIÓN de la página de inicio.

Tras iniciar sesión, pulsa sobre el botón de depósito en la parte superior derecha.

Aparecerán los métodos de pago disponibles. Elige el de tu preferencia.

Completa la Yajuego recarga proporcionando los datos que se te soliciten (es posible que debas comunicar tu ID de usuario, información que puedes encontrar en la sección «Mi cuenta»).

En unos instantes, dispondrás del dinero en tu cuenta de usuario y ya podrás empezar a jugar. Así de fácil es en Yajuego recargar dinero.

Ten en cuenta que, durante el proceso, es posible que se te pida establecer límites de depósito. Estas opciones se vinculan a límites diarios, semanales y mensuales. Se pueden modificar los límites de recarga en cualquier momento a través del apartado «Límites de la cuenta». Una vez elegidos, confírmalos y espera a que la plataforma los implemente.

¿Qué tipos de recarga puedo hacer en Yajuego?



Ya hemos hablado del proceso que debes seguir para completar una Yajuego recarga. Sin embargo, todavía no hemos analizado a fondo los métodos de pago disponibles. Aunque es posible que eches en falta Yajuego tipos de recarga como los monederos electrónicos Skrill o PayPal, lo cierto es que la plataforma recoge una amplia variedad de opciones de pago:

Recargas vía Astropay



Ve a la página de Astropay o ejecuta la app de la plataforma.

Si no estás registrado, hazlo. En caso de que ya tengas cuenta, inicia sesión en Yajuego y opta por Astropay entre los Yajuego tipos de recarga.

Ingresa el valor del montante que desees, siendo el depósito mínimo de $2.000 COP.

Cargará la pasarela Astropay con diferentes opciones para recargar: tarjeta de crédito/débito, PSE, Éxito, Carulla, SurtiMax…

Finaliza la Yajuego recarga. Se generará un comprobante electrónico. El saldo deberá reflejarse en tu cuenta de usuario de la casa de apuestas en segundos.

Recargas en efectivo



Es posible que desees completar la Yajuego recarga con dinero en efectivo. En este caso, las opciones disponibles son muchas. Cada una presenta diferentes procedimientos, pero una cosa en común tienen estas Yajuego tipos de recarga: el depósito mínimo es siempre de $2.000 COP. A continuación, cómo depositar en efectivo en esta casa de apuestas:

EFECTY o DIMONEX: Dirígete a un punto de servicio de esta firma y solicita una recarga en el operador. Indica tu número de cédula, el montante que quieres ingresar y completa el pago. De ser necesario, introduce el número Yajuego en el punto de servicio (111707). PUNTOS DIRECTOS: Busca un Punto Directo de tu preferencia y solicita una Yajuego recarga. Deberás indicar el número de cédula y el montante que deseas depositar. Cuando completes el pago, el saldo se reflejará en la cuenta de usuario de la casa de apuestas en cuestión de segundos.

El resto de Yajuego tipos de recarga se completan con otros puntos de servicio: LA REBAJA, BEMOVIL, PTM-REDY, MAXIGIROS, COMPRAVENTAS STANDARD o REDSERVI. Para todas ellas el procedimiento es el mismo. Debes indicar tu número de cédula y recargar $2.000 COP o más. El monto será acreditado en el operador al instante.

Recargas con tarjeta



Otra de las Yajuego tipos de recarga más populares es la de los pagos con tarjeta. Ambos tipos de tarjetas están aceptados. Es decir, podrás recargar dinero en Yajuego tanto con tarjeta de crédito como tarjeta de débito. El principal problema de estas opciones es el del depósito mínimo, que se sitúa en los $30.000 COP y $50.000 COP respectivamente.

El procedimiento es muy sencillo:

Tarjetas de crédito: Elige la opción de tarjeta e introduce el montante que deseas ingresar. Facilita al operador la información de tu tarjeta de crédito VISA o Mastercard (tal y como haces con un pago en línea cualquiera). Finaliza el proceso ¡y a divertirse apostando! PSE-TARJETA DÉBITO: En los métodos de pago, elige la opción tarjetas PSE-DÉBITO. Recuerda que debes ingresar $50.000 COP o más. Selecciona tu banco, haz clic en continuar y espera a que cargue la plataforma PSE correspondiente. Completa el pago.

Recargas con Transfiya



Básicamente, por si no conoces esta opción, se trata de una transferencia inmediata desde tu cuenta bancaria sin necesidad de salir de la casa. Los pasos que debes seguir son los siguientes:

Opta por la transferencia bancaria y elige Transfiya.

Indica la cantidad que deseas ingresar (de $50.000 COP en adelante).

Asegúrate de que dispones de esa plata en tu cuenta.

Ahora, debería llegarte un SMS que habrás de aceptar en tu entidad financiera vinculada al número de tu celular.

Recibirás una notificación del pago que deberás aceptar para que se debite debidamente el montante de tu cuenta vía Transfiya.

Recuerda que tienes 12 horas para confirmar la recarga. En caso contrario, esta no se completará y no podrás disponer del saldo.

Facebook Twitter Linkedin

Yajuego recarga paso a paso Foto: IMAGO / Pond5 Images

Qué bonos de bienvenida se pueden aprovechar al momento de recargar en Yajuego Colombia



Los nuevos clientes del operador tienen derecho a un bono de bienvenida supercompleto. Es más, ellos mismos lo llaman “el más completo de todo Colombia”. Porque te ofrece la nada despreciable cifra de $300.000 COP de regalo.

Términos y condiciones del bono de bienvenida para nuevos clientes



Hay que tener en cuenta que los términos y condiciones del bono de bienvenida variarán en función de si están destinados a apuestas deportivas o a otras secciones. Asimismo, las apuestas gratis para los juegos exclusivos del operador también presentan sus propios términos y condiciones. Consulta el apartado de promociones para más información:

Deportes: Para activar el bono, dispones de 7 días (14 para liberarlo). Debes apostar el montante a cuotas 3 a 1 o superiores (tanto simples como múltiples). Debes apostar el total del bono, al menos, diez veces (10x). La apuesta mínima es de $200 COP, mientras que la máxima se sitúa en $60.000 COP.

Preguntas frecuentes sobre Yajuego recarga



Finalizamos este contenido respondiendo rápidamente a las preguntas más frecuentes sobre los depósitos y el propio operador:

¿Es legal apostar en Colombia?



Totalmente, ya que es una plataforma regulada por Coljuegos, el organismo colombiano encargado de vigilar y mantener buenas prácticas en el sector de los juegos de azar en línea.

¿Puedo hacer recargas desde la app Yajuego?



Claro. La aplicación móvil de la plataforma incluye las mismas características que la versión de computadora. Por lo tanto, puedes hacer depósitos desde la aplicación, así como solicitar retiradas.

¿Cuánto demora en verse reflejado el saldo del proceso Yajuego recargar dinero?



Generalmente, las transferencias son instantáneas. En algunos casos, pueden demorar algunos minutos, pero no mucho más. En caso de que consideres que has esperado demasiado, no dudes en preguntar al servicio de soporte.

¿Cuál es el límite de recarga de la plataforma?

Los límites de recarga en el operador dependen del método de pago elegido, así como de la configuración de límites que tengas en tu cuenta de usuario. Este suele situarse entre los $20.000 COP y el $1.000.000 COP.