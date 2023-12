Yajuego opiniones | Nuestra opinión del bono y cuotas del operador en diciembre 2023

Con estas Yajuego opiniones descubrirás todas las características de este operador de referencia en Colombia. ¿Qué es lo que hace que los usuarios prefieran Yajuego por encima de otros operadores? Aquí encontrarás la respuesta.

Además, solamente por registrarte podrás optar a ofertas exclusivas para nuevos usuarios como el bono de apuestas deportivas. Sigue leyendo y descubre todo lo que este operador puede ofrecer.

Bonos de bienvenida



Un punto importante en las Yajuego opiniones es el referente a los bonos de bienvenida. En la sección de “promociones” podrás consultar todo lo referente a la oferta de bienvenida de deportes y casino.

Los bonos se van actualizando y modificando cada cierto tiempo. Por lo tanto, lo mejor es comprobar que la oferta sigue vigente antes de la creación de la cuenta. En el siguiente apartado verás cómo se puede reclamar.

Bono de deportes



La oferta para nuevos usuarios de Yajuego Colombia es un poco peculiar. En ella se mezcla una parte de apuestas deportivas y la restante para otras secciones del operador. Cada una de ella lleva asociadas sus propias condiciones.

La estructura de dicha promoción es la siguiente:

100% bono de deportes 50% otras secciones 2 freebet en Yajuego Racing y Yajuego League

En total, al realizar tu primera recarga puedes obtener hasta $300.000 COP. La bonificación funciona de la siguiente manera:

Bono de deportes: 100% hasta $200.000 COP. Para poder activarlo será necesario realizar una apuesta de valor igual o superior al monto del depósito. La oferta se puede usar en fútbol, tenis, baloncesto, fútbol americano y béisbol. Para poder liberarlo tendrás que usar apuestas de cuota 3.00 o superior. La apuesta mínima es de $200 y la máxima de $60.000 Bono de otras secciones: 50% hasta $100.000. Freebets: Tendrás que apostar el valor del bono dos veces en apuestas simples y múltiples. El plazo máximo es de 7 días desde la recarga.

Facebook Twitter Linkedin

bonos de bienvenida yajuego opiniones Foto:

Mercados de apuesta disponibles



El número de disciplinas deportivas asciende a casi 30. Se puede decir que está en línea con el resto de operadores, lo cual es positivo en estas Yajuego opiniones.

De todas ellas es el fútbol el que reúne un mayor número de eventos. Por supuesto, se presta especial atención a la Primera A de Colombia, la Copa Libertadores y la Sudamericana. También figuran otras ligas y torneos europeos y del resto de Latam.

Le siguen en importancia el baloncesto, con la NBA y la FIBA, el tenis, con ATP y WTA, y la MLB. Entre las opciones menos populares se encuentra el béisbol finlandés, snorkel o dardos.

Cuotas Yajuego



Las cuotas en Yajuego están en línea con el resto de operadores. Se expresan por defecto en formato decimal, aunque puedes modificarlo y pasar a otra modalidad como las cuotas americanas.

Lo que determinan estas cuotas es lo que puedes obtener al apostar una cantidad de dinero. El cálculo se realiza multiplicando la cantidad apostada por la cuota. Después se resta el monto apostado previamente.

Veámoslo con un ejemplo en el partido entre Millonarios y Atlético Medellín. La cuota a favor de la victoria del primero está fijada en 2.13. Si apuestas $200, podrías obtener un total de $226 restando lo apostado.

En las disciplinas más populares las cuotas son un poco más bajas. Sin embargo, en otras menores comunes como los dardos o ligas minoritarias, estas suben algo más. Es un comportamiento común en los operadores.

Streaming y apuestas en vivo en Yajuego



No podían faltar en esta review de Yajuego opiniones las apuestas en vivo. Esta modalidad es muy demandada entre los usuarios y la preferida frente a la opción de pronósticos previos al partido.

Basta con entrar en “apuestas en vivo” para conocer todos los eventos que se están disputando en ese momento. Las cuotas se van modificando, incluso hay momentos en los que quedan suspendidas.

En todos ellos será posible acceder a gráficos que muestran lo que va pasando a cada segundo. En eventos más destacados encontrarás un icono de “play” que indica que está disponible para streaming.

Esta herramienta solamente está disponible para usuarios registrados. A esta condición se añade tener saldo en la cuenta o haber realizado una apuesta en las 24 horas anteriores.

La velocidad de carga dependerá en gran medida de la conexión a Internet que utilices. Esta puede ser a través de Wifi o datos móviles, pero siempre intentar que sea lo más estable posible. Está muy bien valorada en las Yajuego opiniones.

Facebook Twitter Linkedin

Interfaz Yajuego opiniones Foto:

App móvil Yajuego



Actualmente, no existe todavía una App móvil nativa en este operador. Es un punto a mejorar en las Yajuego opiniones, ya que la mayoría de operadores sí que han desarrollado esta herramienta.

Probablemente, cambiará en un futuro cercano, por el momento, solamente se puede navegar a través de la versión móvil. Esta alternativa mejora a la versión de escritorio a la hora de acceder desde un celular o una tablet.

Debes saber que no es necesario descargar ningún tipo de programa. Para acceder solamente tienes que escribir el nombre en el navegador y pulsar en el link correspondiente. No ocupa tampoco espacio.

Es compatible con cualquier tipo de dispositivo. No hay que preocuparse, por lo tanto, por si la versión es compatible o es necesaria una actualización. En ese sentido es toda una ventaja.

Lo que sí precisa es una buena conexión a Internet. Esta puede ser a través de Wifi o bien a través de datos móviles. Lo recomendable es que sea estable y no se corte para no tener problemas de navegación.

Métodos de pago Yajuego



Ninguna de las acciones mencionadas anteriormente se puede realizar sin un depósito previo. En estas Yajuego opiniones se recogen todas las alternativas del operador y también las opciones de retiro.

Las vías son las siguientes:

AstroPay Efecty Dimonex Puntos Directos La Rebaja BeMovil PTM Maxigiros Compraventas Standard Redservi Moviired Puntos directos Tarjeta

Para realizar una recarga, identifícate en tu cuenta con el usuario y contraseña. Accede a tu perfil. Selecciona uno de los métodos disponibles e introduce la cantidad que desees depositar. Acepta la operación y espera a que llegue a tu cuenta.

Una vez liberado el bono de bienvenida, será posible solicitar retiradas de dinero. Las pasarelas para llevar a cabo esta operación son las siguientes:

Efecty La Rebaja RedServi Maxigiros Compra venta standard Redy AstroPay Transfiya Transferencia bancaria

Facebook Twitter Linkedin

app yajuego opiniones Foto:

Atención al cliente



El servicio técnico constituye un punto fundamental en toda casa de apuestas. Supone un punto de unión entre el usuario y el propio operador. La eficacia y la rapidez influirán en la elección de la casa de apuestas.

Se puede contactar a través de las siguientes vías:

Chat en directo Correo electrónico

Ambos están disponibles todos los días de la semana las 24 horas. No obstante, el tiempo de respuesta del chat es más reducido y directo que el del correo electrónico. También puedes usar el apartado de preguntas frecuentes.

Nuestro veredicto



El último punto de estas Yajuego opiniones es una conclusión sobre todo lo que se ha analizado. El bono de bienvenida es bastante novedoso, juntando deportes y casino, dos secciones que suelen ser incompatibles.

Tanto la oferta de disciplinas deportivas como las cuotas están en línea con el resto de operadores. Ofrece una gran variedad de métodos de pago. Entre los puntos a mejorar hay que destacar el desarrollo de una App nativa y un teléfono en atención al cliente.